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QAD
QAD и организации, системы, технологии, персоны:
|СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 3
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 2
|Семеновская Елена 41 1
|Игнатов Сергей 49 1
|Новиков Сергей 45 1
|Матвеев Денис 6 1
|Рахманов Алексей 6 1
|Вертоградов Владимир 27 1
|Горбатов Игорь 25 1
|Маклаков Сергей 1 1
|Акимов Виктор 1 1
|Глухова Марина 1 1
|Привалов Петр 1 1
|Рольгейзер Александр 1 1
|Коровец Игорь 1 1
|Фалин Николай 1 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 396 2
|FT - Financial Times 1227 1
|ITnews 34 1
|EcomWorld 31 1
|Финансовая газета 24 1
|IDC - International Data Corporation 4912 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
|Gartner - Гартнер 3563 1
|Forrester Research 821 1
|Forrester Wave 45 1
|ARC Advisory Group 20 1
|NDP 53 1
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