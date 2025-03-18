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QAD

QAD

18.03.2025 «1С Про Консалтинг» выводит на рынок инструмент для ускоренного переноса данных из SAP в «1С» 1
25.01.2008 «1С» лидирует по числу ERP-проектов в российском машиностроении 1
14.11.2007 Объявлены лучшие поставщики лицензионного ПО 1
28.08.2007 «Русская кожа» автоматизирует управление производством на базе QAD 2007 1
28.06.2007 «Универсал ТрансГрупп» будет управлять ЖД-перевозками с Microsoft Dynamics AX 1
12.12.2006 Россия: торговля стала ERP-локомотивом 1
27.04.2006 В Москве состоялась отраслевая конференция QAD 1
24.03.2006 Украинские молочники внедряют PayDox 1
22.08.2005 АПЗ внедряет АСУ на базе MFG/PRO 1
31.05.2005 УАЗ внедряет систему MFG/PRO 1
19.04.2005 Сравниваем ERP по ключевым характеристикам 1
27.10.2004 Европейский Союз дал "зеленый свет" слиянию Oracle и PeopleSoft 1
23.08.2004 Российский рынок ERP: определена семёрка лидеров 1
04.04.2003 Gupta Technologies выпустила SQLBase Developers Edition 1
30.01.2003 Вышла новая версия ERP-системы MFG/PRO на русском языке 1
30.04.2002 Открыта дискуссионная группа для обмена опытом в сфере моделирования баз данных, бизнес-процессов и компонентов ПО 1
03.04.2002 АСКОН и BMS интегрировали свои программные продукты MFG/PRO и КОМПАС 1
25.03.2002 Interface начала поставки новой версии средства разработки приложений Centura Team Developer 2.1 1
20.03.2002 BMS внедрит КИС MFG/Pro на МТЗ "Рубин" 1
13.02.2002 BMS и "РепКо" создали стратегический альянс 1
22.01.2002 Business Management Systems и Minerva CR подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
13.12.2001 Interface выпустила книгу "Введение в Crystal Reports" 1
01.11.2001 Interface завершила предварительное проектирование ПО для РНЦ "Курчатовский институт" 1
19.10.2001 SAP выбрала программные продукты от Crystal Decisions 1
16.10.2001 Начались поставки в Россию СУБД Centura SQLBase 7.6.1 1
11.10.2001 НПК "Быстров" выбрала ERP-систему 1
30.08.2001 BMS автоматизировала питерский пивоваренный завод "Браво" 1
29.08.2001 Interface завершила очередной этап работ по информационной системе "Молодежь" 1
06.08.2001 УКЦ Interface разработал новый курс по Microsoft Visual Basic 1
18.07.2001 Interface проводит курсы по Rational ClearCase 1
18.07.2001 Interface проводит курсы по Rational ClearCase 1
18.07.2001 Crystal Reports будет бесшовно интегрирован с Visual Studio .NET 1
13.07.2001 Началось внедрение iRenaissance на Московском шинном заводе 1
24.01.2001 IBM выыпустила ПО для электронной коммерции WebSphere Commerce Suite Version 5.1 1
17.10.2000 IBM и QAD объявили о партнерстве в электронном бизнесе 1
01.06.1999 Доход QAD в первом квартале увеличился на 20% до $53,3 млн 1
01.06.1999 QAD в третьем квартале откроет Интернет-портал для поддержки собственных продуктов 1

Публикаций - 37, упоминаний - 37

QAD и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6728 21
Microsoft Corporation 24717 19
Ross Systems 24 15
CA Technologies - Computer Associates 386 13
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise 238 13
IBM Rational Software 170 13
Unify Communications - Halo Technology - Centura Software - Gupta Technologies 26 13
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1690 12
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 81 12
SAP SE 5302 8
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 5
IFS - Industrial and Financial Systems 73 5
Veritas - Seagate NSMG - Seagate Software Network and Storage Management Group - Seagate Software 25 5
IBM - International Business Machines Corp 9452 4
Rockwell Automation - Allen-Bradley - Rockwell Software 39 4
Ланит - Норбит - Norbit 372 4
Галактика - Корпорация 1471 4
Epicor Software Corporation 160 4
8321 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2172 3
Infor - infor business AG 240 3
Компас 20 3
Infor - Extensity - Geac - Comshare 59 3
Инфософт ВЦ 23 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12900 2
Deloitte - Deloitte Touche Tohmatsu 334 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard 291 2
Открытые технологии 702 2
Optima - Оптима - OXS - Optima eXchange Services - Optima Consulting 319 2
Infor - Lawson Software 26 2
Exact Software 14 2
Электромеханика - Пензенский завод 2 2
Siemens Nixdorf Informationssysteme - SNI - Siemens Nixdorf Retail and Banking Systems GmbH - Nixdorf Computer AG 17 2
Восход ФГБУ НИИ 652 1
CSoft Development - СиСофт Девелопмент ГК - СиСофт Разработка - Consistent Software 68 1
Корус Консалтинг ГК 1232 1
Yahoo! 3699 1
Максима ГК - GMCS 359 1
1С-Рарус 889 1
Bravo - Браво Интернешнл 6 5
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 3
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 136 2
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 2
United Airlines - авиакомпания 93 2
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 37 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 471 2
Ford Motor 166 2
МШЗМ - Московский шинный завод - Таганский шинный завод - шины Таганка 5 2
Mercedes-Benz Group - Daimler AG - Даймлер АГ - Daimler-Benz - Даймлер-Бенц АГ - Daimler-Chrysler - ДаймлерКрайслер Автомобили РУС 245 2
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 509 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 144 1
X5 Group - Перекрёсток 552 1
Северсталь ПАО - Severstal 487 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Coca-Cola Company 254 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 274 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 110 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 384 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Sollers - Соллерс Групп - Соллерс Авто - Эрфикс - Ford Sollers - Форд Соллерс СП - Северсталь-авто 73 1
Русская кожа - Рязанский кожевенный завод 5 1
Газпромнефть ОНПЗ - Омский НПЗ - Омский нефтеперерабатывающий завод - Газпромнефть Омск 18 1
ЗИЛ АМО - Завод имени И. А. Лихачёва 38 1
Альпина Паблишерз ИД - Альпина Бизнес Букс - Альпина Текнолоджиз, Alpina Technologies - Альпина Диджитал, Alpina Digital 35 1
Силовые машины 111 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Рубин МТЗ - Московский телевизионный завод 9 1
ЗТР - Запорожтрансформатор - Запорожский трансформаторный завод 3 1
Норникель - Норильскпроект 4 1
Москвич МАЗ - Московский автомобильный завод - Renault Russie - Рено Россия - Автофрамос Рено - АЗЛК 24 1
Микояновский мясокомбинат 8 1
Универсал ТрансГрупп 1 1
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 1
Быстров НПК 1 1
АвтоВАЗ - Лада Ижевск - Lada Ижевск - ИжАвто - Ижевский автомобильный завод 12 1
ТД ЗМГ - ТД Западная Молочная Группа 1 1
Липецкий Хладокомбинат 1 1
Колеса.ру 2 1
Минский авиаремонтный завод - Минский завод гражданской авиации № 407 2 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2925 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6002 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4569 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 317 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2540 1
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 40 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 1
СИРИУС - Ассоциация системной интеграции и разработки информационных и управляющих систем 11 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1441 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31172 15
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6735 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67287 13
OLAP - Analytical processing - Интерактивная аналитическая обработка данных - ROLAP - Relational OLAP - MOLAP - Multidimensional OLAP - HOLAP - Hybrid OLAP 519 13
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12163 12
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 10
ISO 9000, 9001, 9002 - Quality management systems (Requirements) - стандарты системы менеджмента качества 849 9
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 76 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11515 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24400 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10378 5
BMS - Building Management System - АСУЗ - Автоматическая система управления зданием - Автоматизация зданий - Умные здания - Интеллектуальные здания - Эксплуатация зданий и помещений различного назначения 540 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30054 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3111 4
W3C XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1674 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6889 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12093 3
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1864 3
Электротехника - Электромеханика - Электрические машины - Электромеханические комплексы - Электротехническое оборудование - Electrical equipment - электроприбор - electrical appliance 226 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4547 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25639 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9254 2
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 790 2
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1861 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3772 2
LAN - Local Area Network - ЛВС - Локальная вычислительная сеть 3218 2
Lean Manufacturing - Бережливое производство 154 2
Microsoft Windows приложения 211 2
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 317 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13895 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1727 2
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 765 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1123 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20952 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16124 1
Microsoft Windows API 304 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5105 1
EDI - Electronic data interchange - ЭОД - Электронный обмен данными 412 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16237 1
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 277 1
QAD MFG/Pro 29 21
Ross Systems iRenaissance ERP 34 14
SAP Sybase 289 13
Microsoft Windows 15778 6
Microsoft Windows 2000 8661 4
Oracle Java - язык программирования 3103 3
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 292 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 3
Microsoft Windows NT 880 3
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 246 3
Oracle PeopleSoft 418 3
SAP Crystal Reports 52 3
Unify Communications - Halo Technology - Centura Software - Gupta Technologies - SQLBase 15 3
IBM DB2 371 2
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1636 2
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 2
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 2
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 993 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 890 2
C# - C Sharp - Язык программирования 333 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2295 2
Delphi - язык программирования 142 2
Microsoft Dynamics 1178 2
Microsoft Visual Studio 411 2
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 557 2
Infor ERP LN - Infor ERP Enterprise - SSA ERP LN 208 2
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 457 2
Epicor iScala 87 2
Microsoft ODBC - Microsoft Open Database Connectivity - программный API-интерфейс доступа к базам данных 78 2
Infor - SSA ERP - Baan ERP 65 2
Linux OS 10077 1
IBM AIX - Advanced Interactive eXecutive - Разновидность операционной системы UNIX 280 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 997 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 560 1
Microsoft Outlook 1394 1
Oracle Java Development Kit - JDK 165 1
Dassault Systemes - SolidWorks 121 1
SAP CRM - SAP Customer Relationship Management - mySAP CRM Service 111 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 128 1
Семеновская Елена 41 1
Игнатов Сергей 49 1
Новиков Сергей 45 1
Матвеев Денис 6 1
Рахманов Алексей 6 1
Вертоградов Владимир 27 1
Горбатов Игорь 25 1
Маклаков Сергей 1 1
Акимов Виктор 1 1
Глухова Марина 1 1
Привалов Петр 1 1
Рольгейзер Александр 1 1
Коровец Игорь 1 1
Фалин Николай 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146260 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52325 13
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14173 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43574 7
США - Нью-Джерси 298 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14243 3
Европа 21840 3
Чехия - Чешская Республика 1311 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17561 2
Украина 7642 2
Россия - ПФО - Пензенская область - Пенза 466 2
Казахстан - Республика 5586 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13366 1
Азия - Азиатский регион 5572 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2897 1
Швеция - Королевство 3631 1
Польша - Республика 1964 1
Европа Восточная 3103 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1356 1
Германия - Федеративная Республика 12729 1
Венгрия 814 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1522 1
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 393 1
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 170 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Арзамасский район - Арзамас 108 1
Россия - УФО - Курганская область - Курган 259 1
Украина - Волынская область - Волынь - Луцк 14 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7913 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48539 7
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29504 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13759 5
Пищевая промышленность - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1018 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11060 4
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18814 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24373 3
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6025 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51702 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11032 2
Торговля оптовая - Wholesale trade 1184 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3514 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1493 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5857 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3459 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5021 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3193 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4502 1
Английский язык 6684 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 263 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16481 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5698 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6023 1
Энергетика - Energy - Energetically 5155 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2399 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1341 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3063 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2422 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2694 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1916 1
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 736 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2215 1
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 385 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5217 1
TAdviser - Центр выбора технологий 396 2
FT - Financial Times 1227 1
ITnews 34 1
EcomWorld 31 1
Финансовая газета 24 1
IDC - International Data Corporation 4912 3
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 1
Gartner - Гартнер 3563 1
Forrester Research 821 1
Forrester Wave 45 1
ARC Advisory Group 20 1
NDP 53 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 235 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 267 1
РАН - Российская академия наук 1897 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2457 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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Создано именных указателей - 171168.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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