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Индексная книга (каталог) CNews*
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Семеновская Елена

СОБЫТИЯ


08.10.2026 Российский рынок облачных сервисов для ИИ достиг 65,5 млрд руб. в 2025 году 1
01.02.2022 IDC: крупные российские компании нуждаются в защищенной мобильной среде 1
30.11.2021 «Мойофис» запустил Mailion – корпоративную почту нового поколения 1
29.07.2021 IDC: расходы российского бизнеса на интернет вещей в 2020 году достигли $3,93 млрд 1
27.04.2021 Российский рынок ИИ за год вырос как на дрожжах 1
13.12.2020 Как данные определяют ключевые особенности СХД 1
29.10.2020 IDC: 89% российских компаний внедрят технологию потоковой обработки данных из-за возросшей конкуренции 1
16.12.2019 Половина российских компаний внедрит интернет вещей к 2021 году 1
12.11.2019 Рынок искусственного интеллекта в России в 2019 г. вырастет до $140 миллионов 1
10.07.2019 Тренд на аналитику: российские компании все чаще задействуют анализ больших данных в бизнес-процессах 2
27.06.2019 Исследование: основной тренд рынка больших данных – анализ новых источников 1
26.06.2019 Цифровизация на основе данных: российский бизнес идет в аналитику 2
15.05.2019 Исследование IDC: более 90% российских компаний сталкиваются с задачами анализа больших данных 1
21.12.2018 Рынок интернета вещей в России в 2018 г. достиг $3,67 млрд 1
21.12.2018 Исследование IDC: Рынок IoT в России в 2018 г. и прогноз до 2022 г. 1
25.09.2017 Рынок интернета вещей в России в 2017 г. превысит $4 млрд 1
20.05.2016 Внедрение SAP ERP в «Сибуре»: второй по сложности и масштабу проект в мире 1
17.06.2014 У 86,5% крупнейших российских компаний существует стратегия поддержки работы мобильных пользователей 1
14.03.2014 В Москве прошел форум Citrix Mobility 2014: итоги 1
10.02.2014 Citrix представит технологии для мобильного стиля работы на форуме Citrix Mobility 2014 в Москве 1
10.04.2012 22 мая в Москве пройдет конференция «PR в сфере IT» 1
06.12.2010 Microsoft обрушила цены на ERP-систему Dynamics NAV 1
09.03.2010 Российский рынок СЭД: что принесет 2010 год? 1
29.09.2009 Финны скупают системных интеграторов в России 1
24.09.2009 EMC в России возглавил бывший глава Hitachi Data Systems 1
22.07.2009 «ОТП Банк» внедрил CRM за $2,5 млн 1
21.05.2009 Иностранное ПО в банках: без россиян никак 1
14.04.2009 ИТ-рынок России 2009: минус 14% 1
01.04.2009 Gartner: ИТ-рынку предстоит затяжной спад 1
10.02.2009 Аналитики: ИТ-рынок России резко сократится 1
21.01.2009 В Intel начали многоядерную оптимизацию русских 1
19.10.2007 25 октября состоится конференция «Инфраструктура организации: управление сетями передачи данных» 1
22.08.2007 2006: рынок ERP в России вырос в полтора раза 2
25.06.2007 Банки заставили R-Style подружиться с иностранцами 1
15.12.2006 «1С» замахнулась на холдинги 1
08.12.2006 Россия: рынок ИТ-услуг превысил $2,4 млрд 1
19.09.2006 Рынок ERP в России поделила "большая четверка" 1
04.04.2006 Рынок ИТ в России достиг $12 млрд 1
04.04.2006 IDC: темп роста российского ИТ-рынка вырос на 25,4% 1
22.08.2005 Спрос на ERP в России бьет все прогнозы 1

Публикаций - 42, упоминаний - 45

Семеновская Елена и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5630 6
9713 6
R-Style - Эр-Стайл ГК 750 5
Microsoft Corporation 25881 5
HP Inc. 5908 5
Oracle Corporation 7110 5
Hitachi Vantara - Хитачи Вантара 120 5
IBM - International Business Machines Corp 9719 4
Softline - Софтлайн 3806 4
Hitachi - Хитачи 1503 4
Dell EMC 5204 3
Галактика - Корпорация 1554 3
HP - Hewlett-Packard 3667 3
АйТи - АО Фирма АйТи Информационные технологии 1522 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1475 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 151 2
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 2
Открытые технологии 731 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 2
NetApp - Network Appliance 668 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5728 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16158 2
Intel Corporation 12876 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1771 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2406 2
VK - Mail.ru Group 3619 2
Citrix Systems 871 2
Комплит - Complete 115 2
Trend Micro 652 2
Ростелеком - Связьинвест 1719 2
ViewSonic 328 2
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 582 1
TietoEVRY - Tieto 146 1
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 649 1
OpenText 241 1
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 455 1
Infosys - Infosys Technologies Ltd - Infosys Systems - Infosys Consulting 131 1
InterTrust - ИнтерТраст 337 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 840 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9079 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3167 3
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 1961 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 598 2
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
ПромСвязьКапитал 85 1
БТА Банк - Туран Алем - АМТ Банк - СлавинвестБанк - Астана Международный Банк - Астана-Холдинг Банк 42 1
Т-Банк - Т-Технологии - Тинькофф ГК - ТКС Холдинг - TCS Group Holding 176 1
Ritz-Carlton - Ритц-Карлтон 27 1
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 33 1
Еврофинанс Моснарбанк АКБ - Eurofinance 32 1
Abdullah Abdulgani & Bros.Co 1 1
Сибур Холдинг - Сибур ЦОБ - Сибур Центр обслуживания бизнеса 5 1
SABMiller - САБМиллер Рус 15 1
Cargotec - Карготек РУС - Калмар, Kalmar Industries - Hiab, MacGregor 7 1
Lewis PR 1 1
Barry Callebaut - Барри Каллебаут НЛ Раша 3 1
PR Partner - ПР Партнер - Пи Ар Партнер 5 1
Tata Group 25 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1159 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1305 1
Связной ГК 1401 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3002 1
Напитки Вместе - AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 104 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1553 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 537 1
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
ПСБ - Промсвязьбанк 975 1
Газпром нефть 747 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 303 1
МБРР - Московский банк реконструкции и развития 143 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 336 1
Русский стандарт Банк 512 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 213 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13911 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2903 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4988 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5777 2
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 393 1
SOCAR - State Oil Company of the Azerbaijan Republic - ГНКАР - Государственная нефтяная компания Азербайджанской Республики - SOCAR Gas Operating Company 7 1
Пенсионный фонд Украины 8 1
Судебная власть - Judicial power 2525 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 266 1
Федеральное казначейство России 1958 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1067 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 312 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54871 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26964 14
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36818 12
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7879 12
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23216 9
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6528 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26433 8
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8403 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14183 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23934 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7977 6
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10859 5
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1737 5
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5746 5
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1464 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33960 5
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11964 5
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3705 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7859 4
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12367 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12473 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14130 4
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3418 4
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Защищенная мобильность - Корпоративная мобильность 5913 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6458 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13035 3
СУБД - OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 278 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8781 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4932 3
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 1030 3
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10064 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 13129 3
Оцифровка - Digitization 5275 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28595 3
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7333 3
Умный дом - Smart home - Цифровой дом - Домашняя автоматизация - Home automation - системы автоматизации личного жилья 2303 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24774 3
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1171 2
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2757 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4715 2
Microsoft Dynamics 1199 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2524 2
Microsoft Windows 17024 2
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2572 2
Ростех - МИКС - Многофункциональный интегрированный комплекс связи 150 1
Oracle Siebel CRM On Demand - Oracle Siebel Customer Relationship Management 311 1
Intel SGX - Intel Software Guard Extensions - Intel Software Integrity System 44 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 977 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 564 1
Microsoft EMS - Microsoft Enterprise Mobility + Security 30 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 191 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 154 1
Oracle JD Edwards EnterpriseOne - JDE - JD Edwards - J.D. Edwards World Solution Company - Premisys 251 1
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 57 1
SAP Mobile Platform - mySAP Mobile Business Solutions - SAP Global Mobility Solutions 33 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
SAP SRM - SAP Supplier Relationship Management - mySAP Supplier Relationship Management 35 1
Software AG - ARIS Platform 181 1
OpenText EMC Documentum - платформа управления знаниями, документами и бизнес-процессами 414 1
Microsoft Dynamics Sure Step - MDSS 11 1
SAP EHSM - SAP Environmental, Health and Safety Management 6 1
SAP MII - SAP Manufacturing Integration and Intelligence 3 1
Oracle Office - Sun Microsystems - Star Division - StarOffice 111 1
Infor ERP XA - MAPICS - Manufacturing, Accounting and Production Information Control Systems 10 1
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 686 1
SafenSoft - Safe’n’Sec Enterprise Suite 7 1
OpenText - Micro Focus - Novell Enterprise Linux Services - Novell SUSE Linux 69 1
Tata Consultancy Services - TCS Financial Solutions - TCS BaNCS 10 1
Linux OS 11670 1
Kaspersky OS 156 1
Новые облачные технологии - МойОфис 970 1
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1678 1
Microsoft Office 4235 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 576 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6403 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 196 1
VK - Mail.ru Tarantool - платформа in‑memory вычислений 190 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 950 1
РСХБ - R-Style Softlab - RS-Bank АБС 309 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1521 1
Назипов Дмитрий 86 3
Путин Владимир 3475 3
Никифоров Алексей 16 2
Аннюк Максим 2 2
Прянишников Николай 318 2
Farish Robert - Фариш Роберт 44 2
Голдаев Юрий 10 2
Иванов Олег 159 2
Егоров Александр 89 1
Парменова Наталия 63 1
Аксельрод Александр 41 1
Григорьева Мария 25 1
Ноготков Максим 53 1
Скачков Юрий 52 1
Иванова Елена 83 1
Маковский Максим 14 1
Красилов Николай 19 1
Романов Дмитрий 70 1
Ведев Дмитрий 19 1
Курьянов Сергей 162 1
Лобов Сергей 27 1
Карпов Сергей 57 1
Коновалов Дмитрий 6 1
Бондаренко Лев 5 1
Хайретдинов Марат 10 1
Конончук Денис 9 1
Алгазин Виктор 20 1
Воронецкий Антон 3 1
Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
Пославская Юлия 3 1
Галковский Андрей 26 1
Волкова Екатерина 13 1
Генцис Александр 20 1
Тананакин Алексей 5 1
Фирсов Александр 5 1
Stratis Alexandros - Стратис Александрос 1 1
Дублин Александр 1 1
Пророков Александр 1 1
Величко Александр 1 1
Ипатов Вадим 84 1
Россия - РФ - Российская федерация 168610 42
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14867 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48118 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19787 5
Европа 25033 4
Германия - Федеративная Республика 13300 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 55099 3
Европа Восточная 3140 3
Франция - Французская Республика 8206 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13874 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1887 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3676 2
Бельгия - Королевство 1202 2
Африка - Африканский регион 3650 2
Украина 7959 2
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 843 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1090 1
Турция - Стамбул - Константинополь - Царьград - Византий 202 1
Африка Северная 263 1
Великобритания - Суррей - Surrey 2 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19381 1
Казахстан - Республика 6121 1
Ирландия - Республика 1055 1
Швеция - Королевство 3793 1
Финляндия - Финляндская Республика 3707 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8690 1
Польша - Республика 2038 1
Индия - Bharat 5917 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4555 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1379 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2621 1
Ближний Восток 3171 1
Италия - Итальянская Республика 4521 1
Россия - СФО - Новосибирск 4942 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3243 1
Турция - Турецкая республика 2648 1
Чехия - Чешская Республика 1353 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2915 1
Испания - Королевство 3850 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3423 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58508 18
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54138 18
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6239 10
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16366 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12442 9
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22055 8
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3630 7
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6690 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18418 6
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2328 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27686 4
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5683 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6836 4
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3165 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6689 3
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7590 3
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2786 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34338 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8578 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4473 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10563 3
CAGR - Compound annual growth rate - Совокупный среднегодовой темп роста 254 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6278 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2359 2
Экономический эффект 1410 2
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 983 2
Энергетика - Energy - Energetically - Энергетическая инфраструктура 5969 2
Вертикальный рынок - Vertical Market - рынок, охватывающий группу компаний и клиентов, которые связаны между собой в определенной нише. 97 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 12006 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5835 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5855 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2523 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5557 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9159 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5165 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6621 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3031 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2167 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4824 1
Кибернетика - Cybernetics 255 1
Sputnik 60 1
Госрасходы - портал 70 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
SAP UK and Ireland User Group 1 1
IDC - International Data Corporation 5000 40
IDC Russia - IDC Россия 183 10
IDC Russia Internet-of-Things Market Forecast - Возможности и тенденции интернета вещей: углубленный анализ российского рынка 5 5
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8679 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 4079 5
IDC Worldwide Semiannual Internet of Things Spending Guide 4 4
CNews Рынок ИТ-услуг 171 4
Gartner - Гартнер 3676 3
IDC IoT Decision Maker Survey 1 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 65 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1745 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7640 1
SAP Quality Awards 7 1
Cisco Expo 23 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2694 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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