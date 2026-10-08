Индексная книга (каталог) CNews*
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Семеновская Елена
СОБЫТИЯ
Публикаций - 42, упоминаний - 45
Семеновская Елена и организации, системы, технологии, персоны:
|Назипов Дмитрий 86 3
|Путин Владимир 3475 3
|Никифоров Алексей 16 2
|Аннюк Максим 2 2
|Прянишников Николай 318 2
|Farish Robert - Фариш Роберт 44 2
|Голдаев Юрий 10 2
|Иванов Олег 159 2
|Егоров Александр 89 1
|Парменова Наталия 63 1
|Аксельрод Александр 41 1
|Григорьева Мария 25 1
|Ноготков Максим 53 1
|Скачков Юрий 52 1
|Иванова Елена 83 1
|Маковский Максим 14 1
|Красилов Николай 19 1
|Романов Дмитрий 70 1
|Ведев Дмитрий 19 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Лобов Сергей 27 1
|Карпов Сергей 57 1
|Коновалов Дмитрий 6 1
|Бондаренко Лев 5 1
|Хайретдинов Марат 10 1
|Конончук Денис 9 1
|Алгазин Виктор 20 1
|Воронецкий Антон 3 1
|Viljakainen Pekka - Вильякайнен Пекка 19 1
|Пославская Юлия 3 1
|Галковский Андрей 26 1
|Волкова Екатерина 13 1
|Генцис Александр 20 1
|Тананакин Алексей 5 1
|Фирсов Александр 5 1
|Stratis Alexandros - Стратис Александрос 1 1
|Дублин Александр 1 1
|Пророков Александр 1 1
|Величко Александр 1 1
|Ипатов Вадим 84 1
|Sputnik 60 1
|Госрасходы - портал 70 1
|Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
|SAP UK and Ireland User Group 1 1
|INSEAD - L'Institut europeen d'administration des affaires - Европейский институт управления бизнесом 78 1
|МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1745 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1478074, в очереди разбора - 724547.
Создано именных указателей - 202504.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.