Российский рынок ИИ за год вырос как на дрожжах

ИИ как элемент цифровой трансформации

Объем расходов на решения с применением технологий искусственного интеллекта (ИИ) в коммерческих и государственных организациях России по итогам 2020 г. увеличился на 22,4% сравнению с 2019 г. и достиг $291 млн, рассказали CNews в IDC Россия со ссылкой на данные исследования IDC Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide.

Аналитики IDC отметили стабильность инвестирования в ИИ на протяжении всего 2020 г. и значительный рост инвестиций в ИИ со стороны госорганизаций, и финансовый сектор в качестве крупнейшего потребителя таких технологий в стране. В IDC также полагают, что внедрение ИИ позволило бизнесу лучше адаптироваться к работе в условиях пандемии COVID.

«Потребности в автоматизации, цифровой трансформации и повышении уровня взаимодействия с клиентами продолжают поддерживать инвестиции в решения с элементами ИИ, – сказала Елена Семеновская, директор по исследованиям IDC в России и СНГ. – Компании вкладывали средства в эти направления даже тогда, когда терпели убытки от COVID-19. Заменяя людей или помогая им в ежедневной работе, решения ИИ становятся привлекательнее для внедрения, а развитие технологий будет способствовать демократизации этих решений для компаний всех секторов экономики».

ИИ в российской экономике

Как отмечают в IDC, финансовый сектор активно внедряет технологии ИИ для анализа и расследования мошенничеств, автоматизированного анализа и предотвращения угроз. Наиболее быстро финсектор увеличивал инвестиции в создание цифровых помощников – по мере того, как компании применяли возможности ИИ в процессах обслуживания клиентов и для автоматизации внутренних и внешних рутинных операций, отмечают в IDC.

Прогноз IDC: рынок ИИ в России к 2024 г. составит $555,1 млн

Особое значение в условиях пандемии COVID-19 технологии ИИ получили в сфере здравоохранения. Заметные результаты от внедрения ИИ для диагностики и лечения вместе с внедрением цифровых ассистентов для обработки запросов пациентов позволяют прогнозировать рост инвестиций в ИИ в секторе здравоохранения на период до 2024 г. со среднегодовыми темпами до 40%.

В сфере розничной и оптовой торговли расходы на внедрение ИИ стимулируются такими факторами как обслуживание клиентов, планирование спроса и рекомендации для онлайн-продаж. Чаще всего ритейл инвестирует в применение ИИ для внедрения чат-ботов, оптимизации цен и формирования цифровых рекомендаций товаров.

Производственный сектор внедряет элементы ИИ для автоматизации профилактического обслуживания и управления качеством, часто в связке с проектами на основе технологий интернета вещей. Машинное обучение, по данным IDC, пока не стало достаточно привлекательным для оптимизации цепочки поставок, но на перспективу до 2024 г. эти расходы, как ожидается, будут увеличиваться в среднем в три раза быстрее, чем рынок в целом.

Перспективы российского рынка ИИ-технологий

В IDC ожидают среднегодовой рост расходов в России на решения в области искусственного интеллекта на уровне 18,5% до 2024 г. По их прогнозу, в 2023 г. российский рынок ИИ преодолеет отметку в $500 млн, а к 2024 г. его объем составит $555,1 млн.

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Инвестиции госсектора на период до 2024 г. оцениваются на среднегодовом уровне порядка 26,4%. Рост, в частности, будет поддерживать заявленная государственная программа в области развития ИИ. Приток инвестиций со стороны госорганизаций также будут стимулировать цифровые услуги для граждан и использование ИИ в работе инфраструктуры (автономные ИТ).

Бюджет федерального проекта «Искусственный интеллект»

В конце 2020 г. CNews рассказал о том, что объем затрат на реализацию федерального проекта «Искусственный интеллект» в составе нацпрограммы «Цифровая экономика» составит 36,3 млрд руб. за период 2021-24 гг. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 29,4 млрд руб., внебюджетные источники — 6,9 млрд руб. Куратором федпроекта назначено Минэкономразвития.

Первый вариант этого проекта был разработан «Сбербанком» в конце 2019 г. Тогда предлагаемый объем затрат на его реализацию был гораздо больше — 120 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен был бы выделить 90,5 млрд руб., внебюджетные источники — 29,5 млрд руб.

Еще раньше была утверждена дорожная карта по направлению «Нейротехнологии и искусственный интеллект», подготовленная «Сбербанком» в рамках федпроекта «Цифровые технологии» (также входит в нацпрограмму «Цифровая экономика»). Тот документ предполагал еще большие затраты — 392 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен был выделить 57 млрд руб., внебюджетные источники — 335 млрд руб.

Позднее «Сбербанк» представил новую дорожную карту по развитию искусственного интеллекта, созданную в рамках контракта с правительством. В этом документе заложенный объем затрат составлял 244 млрд руб., из которых федеральный бюджет должен был бы выделить 91 млрд руб., внебюджетные источники — 152 млрд руб.

После презентации первой версии «Искусственного интеллекта» Минкомсвязи предлагало полностью отказаться от идеи отдельного федпроекта по этой теме, оставив соответствующее направление в проекте «Цифровые технологии». Позднее Президент России Владимир Путин поручил разработать федеральный проект «Искусственный интеллект» именно в качестве отдельного документа.