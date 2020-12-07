Государство сократит в три раза расходы на искусственный интеллект: на что потратят оставшиеся 36 млрд руб

Финальная версия федерального проекта «Искусственный интеллект» предполагает затраты в размере ₽36 млрд — в три раза меньше, чем предполагалось изначально. Основные затраты будут связаны с апробацией технологий искусственного интеллекта в приоритетных отраслях, поддержкой исследовательских центров, грантовой поддержкой малых предприятий и разработке конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов.

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В распоряжении CNews оказался текст федерального проекта «Искусственный интеллект», который был включен в состав национальной программы «Цифровая экономика». Документ был утвержден президиумом Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию ИТ для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности.

Документ был разработан центром компетенций по направлению «Искусственный интеллект», который был создан на базе «Сбербанка». Куратором федпроекта станет Минэкономразвития, в разработке документа принимало участие и Минкомсвязи.

Объем затрат на реализацию федпроекта «Искусственный интеллект» составит ₽36,3 млрд за период 2021-24 гг. Из этой суммы федеральный бюджет выделит ₽29,4 млрд, внебюджетные источники — ₽6,9 млрд.

Первый вариант этого проекта был разработан «Сбербанком» в конце прошлого года. Тогда предлагаемый объем затрат на его реализацию был гораздо больше — ₽120 млрд, из которых федеральный бюджет должен был бы выделить ₽90,5 млрд, а внебюджетные источники — ₽29,5 млрд.

Еще раньше была утверждена дорожная карта по направлению «Нейротехнологии и искусственный интеллект», подготовленная «Сбербанком» в рамках федпроекта «Цифровые технологии» (также входит в нацпрограмму «Цифровая экономика»). Тот документ предполагал еще большие затраты — ₽392 млрд, из которых федеральный бюджет должен был выделить ₽57 млрд, внебюджетные источники — ₽335 млрд.

Однако позднее «Сбербанк» представил новую дорожную карту по развитию искусственного интеллекта, созданную в рамках контракта с правительством. В этом документе заложенный объем затрат составлял ₽244 млрд, из которых федеральный бюджет должен был бы выделить ₽91 млрд, внебюджетные источники — ₽152 млрд.

Таким образом, затраты, заложенные в финальную версию федпроекта «Искусственный интеллект», оказались в три раза меньше, чем предполагала его первоначальная версия, и в 7-10 раз меньше, чем того требовали дорожные карты на соответствующую тему.

Между тем, после презентации первой версии «Искусственного интеллекта» Минкомсвязи вообще предлагало отказаться от отдельного федпроекта на данную тему, оставив соответствующее направление в проекте «Цифровые технологии». Но позднее президент Владимир Путин поручил разработать федпроект «Искусственный интеллект» именно в качестве отдельного документа.

Владимир Путин поручил разработать федпроект «Искусственный интеллект» именно в качестве отдельного документа. Фото: ru.depositphotos.com

«По причине того, что в период кризиса государство не готово и не имеет возможности тратить большие средства на развитие цифровых технологий, было принято решение урезать бюджет нацпрограммы «Цифровая экономика», в том числе и федпроекта «Искусственный интеллект», — поясняет автор Telegram-канала «Все о блокчейне и цифровой экономики» Ани Асланян. — Основным драйвером данного федпроекта исторически является «Сбербанк». Примкнувшие к нему ряд компаний — «Российский фонд прямых инвестиций» (РФПИ), «Яндекс», «Газпром-Нефть», МТС, Mail.ru Group — также направляют свои усилия в развитие индустрии, они создали «Альянс по развитию ИИ». Остается надеяться, что данные компании смогут взять на себя обязательства по дополнительному финансированию в федпроект, а за государством останется принятие проактивного нормативного законодательства».

Целевые показатели федпроекта «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика»

Наименование показателя Единица измерения Базовое значение Дата базового значения 2021 2022 2023 2024 Публикации российских специалистов на конференциях в области ИИ уровня А Основной показатель, ед. (в год) 33 31.12.2019 36 48 60 90 Доля ФОИВ, которые утвердили изменения в ведомственные программы цифровой трансформации и реализуют мероприятия по внедрению ИИ и подготовке дата-сетов Основной показатель, % 0 31.12.2019 0,5 1 1 1 Количество специалистов в области ИИ, подготовленных в рамках программ высшего и дополнительного образования Основной показатель, чел. (в год) 650 31.12.2019 1916 2434 2128 4241 Размер ИИ-сообщества Дополнительный показатель, % 1 31.12.2019 1,2 1,4 1,6 2 Количество компаний-разработчиков ИИ-решений, получивших государственную поддержку в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект» Дополнительный показатель, ед. (накопительным итогом) 0 31.12.2019 247 620 920 1199

Источник: Центр компетенций по направлению «Искусственный интеллект»

Самые затратные мероприятия в области поддержки искусственного интеллекта

Наиболее дорогостоящее мероприятия — поддержка фондом «Сколково» пилотных проектов апробации технологий ИИ в приоритетных отраслях. На эти цели будет выделено ₽10,2 млрд, данную сумму примерно поровну поделят федеральный бюджет и внебюджетные источники. К 2024 г. поддержку должны получить не менее 50 проектов.

Поддержка исследовательских центров в сфере ИИ, в том числе в области «сильного» ИИ, доверенного системного ПО в области и этических аспектов применения ИИ обойдется в ₽7,3 млрд. Из этой суммы федеральный бюджет выделит ₽5,7 млрд, внебюджетные источники — еще ₽1,6 млрд.

Планируется, что начиная с 2021 г. ежегодно будут поддерживаться не менее 6 исследовательских центров в сфере ИИ. Среди их сотрудников должно быть не менее 30 аспирантов, а к работе центров привлекут 6 или больше индустриальных партнеров. К 2024 г. специалисты данных центров опубликуют не менее 90 статей по тематике ИИ, индексированных в системах WOS/SCOPUS, а также сделают не меньшее число публикаций на конференциях в области ИИ уровня А+. По тематикам исследовательских центров будет проведено не менее 24 курсов и лекций.

Всего к 2024 г. российскими учеными будет публиковано не менее 234 статей по тематике ИИ в журналах, индексированных в системах WOS/SCOPUS и сделано не меньшее количество публикаций на конференциях в области ИИ уровня А+. Индекс Хирша России в области ИИ к этому моменту составит 56.

₽7,08 млрд федеральный бюджет потратит на грантовую поддержку малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации продуктов, сервисов и решений с использованием технологий ИИ. Также поддержка будет оказана акселерации проектов в сфере ИИ и разработчикам открытых библиотек в сфере ИИ. За это будет отвечать «Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» (Фонд Бортника).

К 2024 г. поддержку получат не менее 569 малых предприятий, она будет оказываться в рамках программ «Старт-ИИ 1», «Старт-ИИ 2», «Развитие-ИИ» и «Коммерциализация-ИИ». Также в целях создания открытых библиотек поддержку получат не менее 66 коллективов разработчиков, а в акселерационной программе примет участие и не менее 580 проектов с применением ИИ.

Запланированные результаты федпроекта «Искусственный интеллект» нацпрограммы «Цифровая экономика» и затраты на их достижение, млн руб

Запланированный результат Общий объем финансирования за 2021-24 гг. Объем финансирования из федерального бюджета за 2021-24 гг. Объем финансирования из внебюджетных источников за 2021-24 гг. Общий объем финансирования за 2021 г. Общий объем финансирования за 2022 г. Общий объем финансирования за 2023 г. Общий объем финансирования за 2024 г. Фондом «Сколково» поддержаны пилотные проекты апробации технологий ИИ в приоритетных отраслях 10263 5263 5000 1436 3429 2668 2668 Поддержаны исследовательские центры в сфере ИИ, в том числе в области «сильного» ИИ, доверенного системного программного обеспечения в области ИИ и этических аспектов применения ИИ 7304 5684 1620 1127 2058 2058 2058 Осуществлена грантовая поддержка: малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации продуктов, сервисов и/или решений с использованием технологий искуственного интеллекта; разработчиков открытых библиотек в сфере ИИ; акселерации проектов с применением ИИ 7082 7 082 0 1448 1909 1830 1894 Разработаны конкурентоспособные нишевые аппаратно-программные комплексы (АПК) для целей ИИ 6000 6 000 0 1500 1500 1500 1500 АНО «Университет 20,35» проведены мероприятия по формированию школьниками и студентами проектов в сфере ИИ, обеспечено получение гражданами дополнительного профессионального образования в области ИИ и в смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов, разработано и актуализировано цифровое решение для учета и развития участников сообществ в сфере ИИ 1238 1 238 0 247 347 316 329 Проведены хакатоны по ИИ по решению бизнес-социальных проблем, в том числе на основе государственных наборов данных, а также лекции по ИИ 985 702 283 48 349 294 294 Проведен мониторинг реализации федпроекта «Искуственный интеллект» и Национальной стратегии развития искусственного интеллекта на период до 2030 г., разработан и актуализирован индекс готовности компаний в приоритетных отраслях к внедрению ИИ, проведена общественная дискуссия для выявления ключевых вопросов этики применения ИИ (форум «Этика применения ИИ»), создан и актуализирован национальный онлайн-портал в сфере ИИ, проведены социологические опросы об удовлетворенности условиями работы в РФ граждан, заинтересованных в рзавитии технологий искусственного интеллекта, разработано и актуализировано цифровое решение, обеспечивающее сбор информации об успехах технологических компаний и бесшовное использование сервисов институтов развития 897,3 897,3 0 229 217 222 228 Создан и функционирует центр коллективного пользование (ЦКП) с оборудованием и ПО в области разработки аппаратно-программных комплексов для целей ИИ 800 800 0 500 100 100 100 Разработаны бакалаврские и магистерские программы по ИИ, повышена квалификация преподавателей высшего образования в сфере ИИ 606 606 0 357 100 95 54 Разработана программа дополнительного профессионального образования и проведено повышение квалификации школьных педагогов по вопросам ИИ, сформированы образовательные модули по ИИ, школьниками освоены образовательные модули по ИИ, проведена олимпиада по ИИ 380 380 0 39 122 122 96 АНО «Национальные приоритеты» проведена популяризационная кампания по повышению доверия к ИИ 305 305 0 51 106 74 74 Разработка и актуализация комплекса стандартов в сфере ИИ 242 242 0 46 65 65 66 Проведено и актуализируется маркетинговое исследование для отечественной и глобальной отраслей аппаратно-программных комплексов для целей ИИ, определяющее основные приоритетные нишевые решения в области аппаратано-программных комплексов и потенциальных заказчиков таких решений 110 110 0 70 0 40 0 Сформирована Академией криптографии РФ научная база для современных защищенных технологий и систем ИИ, применяемых в государственных информационных системах 100 100 0 25 30 30 15

Источник: Центр компетенций по направлению «Искусственный интеллект»

Аппаратное обеспечение для искусственного интеллекта

Разработка конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов (АПК) для целей ИИ обойдется федеральному бюджету в ₽6 млрд. Речь идет о поддержке лидирующих дизайн-центров. Начиная с 2021 г. ежегодно будет производиться финансирование не менее двух проектов в данной области. А к 2024 г. будет разработано не менее трех нишевых АПК для целей ИИ.

₽800 млн федеральный бюджет потратит на создание центра коллективного пользования (ЦКП) с оборудованием и ПО в области разработки аппаратно-программных комплексов для целей ИИ. Центр будет обладать тестовыми стойками, средствами верификации, инжиниринговым ПО и т.п. Начиная с 2022 г. ежегодно не менее 10 компаний будут вести свою деятельность по разработке и тестированию АПК для целей ИИ на базе данного центра.

Еще ₽110 млн будет потрачено на проведение маркетинговых исследований для отечественной и глобальной отраслей аппаратно-программных комплексов для целей ИИ, определяющих основные приоритетные нишевые решения в области АПК и потенциальных заказчиков.

Образование для искусственного интеллекта

Проведение «Университетом 20.35» мероприятий по формированию школьниками и студентами проектов в сфере ИИ обойдется федеральному бюджету в ₽1,24 млрд. Сюда же входит обеспечение получение гражданами дополнительного профессионального образования в области ИИ и в смежных областях с использованием механизма персональных цифровых сертификатов, а также разработка цифрового решения для учета и развития участников сообществ в сфере ИИ.

К 2024 г. предакселерацию пройдет не менее 97,8 тыс. школьников и студентов, реализующих проекты в области ИИ, и не менее 5,56 тыс. команд, кружков, студентов и школьников. Дополнительное профессиональное образование в области ИИ с использованием механизма персональных цифровых сертификатов получит 6,1 тыс. человек.

₽600 млн из федерального бюджета будет направлено на разработку бакалаврских и магистерских программ по ИИ, а также повышение квалификации преподавателей высшего образования в сфере ИИ. Начиная с 2022 г. будет обеспечен доступ к контенту образовательных программ по ИИ в онлайн-формате, а образовательные программы будут осуществляться в не менее чем 50 региональных университетах.

В сфере ИИ к 2022 г. будет утверждено не менее 40 магистерских программ, а к 2024 г. — не менее 10 бакалаврских. Помимо этого, не менее 3,36 тыс. преподавателей высшего образования повысят квалификацию в целях преподавания ИИ. К этому моменту благодаря перераспределению бюджетных мест на программы высшего образования по ИИ на магистерские программы по ИИ поступит не менее 6 тыс. студентов, на бакалаврские — не менее 3 тыс.

В 2021 г. при участии Минэкономразвития будут определены эффективные образовательные организации высшего образования и направления подготовки высшего образования, в рамках которых ведется обучение специалистов, востребованных в компаниях в сфере ИИ. Также при участии этого же ведомства будет определен перечень достижений (например, участие в кружковом движении в сфере ИИ), дающих абитуриентам преференции при поступлении в вузы.

При участии Минэкономразвития также будут сформированы рекомендации по учету компетенций по ИИ среди перечня компетенций цифровой экономики и по разработке образовательных программ в смежных специальностях, учитывающих компетенции по ИИ. В 2022 г. будут внесены изменения в федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) в предметы «Математика» и «Информатика» в части условий и результатов, коррелирующих с задачами ИИ. К 2024 г. 70% ФГОС общего и профессионально образования будут актуализированы с учетом указанных рекомендаций.

Разработка программы дополнительного профессионального образования и проведение повышения квалификации школьных педагогов по вопросам ИИ обойдется федеральному бюджету в ₽380 млн. В эти же мероприятия входит формирование образовательных модулей по ИИ, освоение школьниками образовательных модулей по ИИ и проведение олимпиады по ИИ. Олимпиада будет давать преференции при поступлении в вузы, для ее проведения будут привлекаться компании «Альянса искусственного интеллекта».

В 2021 г. при участии Минэкономразвития будет разработана примерная общеобразовательная программа основного общего образования в части учебного предмета «Информатика», содержащая не менее 3 образовательных модулей по ИИ. К 2024 г. 100% школьников освоят образовательный модуль по ИИ. Также в 2022-24 гг. организациям будет предоставлена 41 тыс. грантов на проведение повышения квалификации учителей по ИИ в очно-заочном формате.

Хакатоны по искусственному интеллекту

На проведение хакатонов по ИИ для решения бизнес-социальных проблем и лекций по ИИ будет выделено ₽985 млн (преимущественно из федерального бюджета). В том числе хакатоны будут проводиться на основе государственных наборов данных и по направлению AGI («сильный» ИИ).

К 2024 г. будет проведено не менее 115 хакатонов по ИИ, включая 85 региональных (по одному в каждом регионе), 24 окружных (3 в каждом из 8 округов) и 7 международных. Количество участников хакатонов составит не менее 21,5 тыс. Также к 2024 г. будет проведено не менее 85 лекций, направленных на популяризацию тематики ИИ (по одной в каждом регионе), которые прослушают не менее 8,5 тыс. человек.

₽300 млн федеральный бюджет предоставит АНО «Национальные приоритеты» на проведение популяризационной кампании по повышению доверия к ИИ. В период до 2024 г. ее совокупный охват составит не менее 32 млн человек.

Дополнительные мероприятия

₽900 млн федеральный бюджет потратит на следующие мероприятия: проведение мониторинга реализации федпроекта «Искусственный интеллект» и Национальной стратегии развития искусственного интеллекта; разработка индекса готовности компаний в приоритетных отраслях к внедрению ИИ; проведение общественной дискуссии для выявления ключевых вопросов этики применения ИИ (форум «Этика применения ИИ»); создание национального онлайн-портала в сфере ИИ; проведение социологических опросов об удовлетворенности условиями работы в России граждан, заинтересованных в развитии технологий ИИ; разработка цифрового решения, обеспечивающего сбор информации об успехах технологических компаний и бесшовное использование сервисов институтов развития.

Разработка комплекса стандартов в сфере ИИ обойдется федеральному бюджету в ₽240 млн. К 2024 г. будет утверждено не менее 111 стандартов в сфере ИИ. Представители технического комитета (ТК) 164 «Искусственный интеллект» будут принимать участие в разработке международных стандартов по ИИ, которые на наднациональном уровне будут учитывать российские подходы.

₽100 млн будет потрачено на формирование Академией криптографии научной базы для современных защищенных технологий и систем ИИ, применяемых в государственных информационных системах.

В федпроект также включены мероприятия по внедрению технологий ИИ в сферах здравоохранения, сельского хозяйства, транспортную отрасль, топливно-энергетический комплекс и обрабатывающие отрасли промышленности. Кроме того, предполагается внедрение ИИ-решений в деятельность министерства по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (МЧС), Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), Росавиации, Федеральной таможенной службы (ФТС), Россельхознадзора, Росгидромета, Роспечати, Росимущества, Минприроды и Роспатента. Однако денежных средств на данные мероприятия пока не предусмотрено.