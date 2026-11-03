Raspberry подорожал в четвертый раз с начала 2026 г. Цена на топовую модель теперь втрое выше стартовой

Raspberry Pi 5 вновь подорожал

Raspberry Pi Holdings, разработчик одноплатных компьютеров под брендом Raspberry Pi, анонсировала повышение цен на ряд моделей с 16 ГБ оперативной памяти «на борту», пишет Tom’s Hardware.

Так, Raspberry Pi 5 последнего поколения в традиционном форм-факторе подорожает на $80 (6,47 тыс. руб. по курсу ЦБ на 3 ноября 2026 г.) до $385 (31,17 тыс. руб.). 16-гигабайтный вариант вычислительного модуля Raspberry Pi Computer Module 5 прибавил в цене $40 (3,24 тыс. руб.). Теперь желающему его приобрести придется выложить не менее $375 (30,36 тыс. руб.) – за модель без встроенного eMMC-накопителя и модулей беспроводной связи. В максимальной конфигурации – с 64 ГБ постоянной памяти и встроенными Bluetooth и Wi-Fi девайс – одноплатник стоит $415 (33,6 тыс. руб.).

Raspberry Pi 500+ – единственное устройство с 16 ГБ ОЗУ, которое не затронул текущий раунд корректировки цен – миниатюрный персональный компьютер, встроенный в клавиатуру как и прежде доступен по цене в $485 (39,27 тыс. руб.).

Phoronix.com Raspberry Pi 5

Примечательно, что с момента начала продаж линейки Raspberry Pi 5 в сентябре 2023 г., стандартная модель с 16 ГБ ОЗУ подорожала более чем в три раза: со $120 до $385.

Одноплатник по цене смартфона

Ценник на классический Raspberry Pi 5 на 16 ГБ после очередной корректировки теперь сопоставим со стоимостью неплохого смартфона и в далеко не бюджетном сегменте.

К примеру, на одном из популярных отечественных маркетплейсов за 32 тыс. можно купить смартфон бренда мирового уровня Samsung Galaxy A37 8/128 ГБ. Другой представитель онлайн-ритейла обещает продать за 30 тыс. руб. Huawei nova 15 Max с 8/256 ГБ – тоже весьма достойную модель с OLED-экраном и аккумуляторной батареей большой емкости.

Россиянам надеяться на доступность RPI по заявленным компанией ценам не приходится. Оригинальный Raspberry Pi 5 на 16 ГБ без дополнительных аксессуаров все на том же маркетплейсе уже сейчас предлагают приобрести за 43 тыс. руб.

Виноват рост цен на память

Эбен Аптон (Eben Upton), глава Raspberry Pi Holdings и Raspberry Pi Foundation, в сообщении, опубликованном на официальном сайте компании, заявил, что подорожание упомянутых ранее моделей обусловлено «резким ростом цен на память за последние два года». Он также отметил, что многие другие производители компьютеров поступили аналогичным образом, но компания, находящаяся под его руководством, делает все возможное для минимизации финансовой нагрузки, перекладываемой на покупателя.

Предыдущие раунды корректировки цен

Примерно такое же объяснение Аптон предложил, комментируя предыдущий раунд повышения цен, с момента которого прошло не больше месяца. Нынешний – четвертый по счету с начала 2026 г.

Сначала в феврале 2026 г. переоценка затронула почти все линейки актуальных моделей Raspberry Pi. В зависимости от конкретной модели и конфигурации их стоимость выросла на 20-40%. Модели одноплатников пятого поколения с 2 ГБ ОЗУ подорожали на $10, с 4 ГБ – на $15, цена 8-гигабайтных устройств увеличилась на $30. Флагманские конфигурации, несущие 16 ГБ, резко подскочили в цене на внушительные $60.

2-гигабайтная и 4-гигабайтная модели Raspberry Pi 4 достигли цены в $55 и $75 соответственно. В топовой конфигурация (8 ГБ) стандартная «четверка» отныне стоит $115.

Следующий раунд корректировки цен был объявлен в апреле 2026 г. На этот раз семилетний Raspberry Pi 4 и четырехлетний Raspberry Pi 5 выросли в цене на $25 за версии с 4 ГБ оперативной памяти и на $50 за модели с 8 ГБ.

Цена на Raspberry Pi 5 16 ГБ выросла еще сильнее – сразу на $100. Между версиями Raspberry Pi 4 с 2 ГБ и 4 ГБ памяти находится модель с 3 ГБ памяти по цене $83,75. Цена на Raspberry Pi 500 выросла на $50, а Raspberry Pi 500+ и комплект 500+ показали наибольшее повышение цен.

В начале октября 2026 г. было объявлено о повышении цен на устройства четвертого и пятого поколений с 2 ГБ оперативной памяти. Таким образом, в официальных каналах продаж знаменитые Raspberry Pi 4 и 5 с весьма скромным по нынешним меркам объемом ОЗУ стали доступны по цене в $67,5 и $77,5 соответственно.