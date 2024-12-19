Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166197
ИКТ 12983
Организации 10187
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3379
Системы 24912
Персоны 70402
География 2712
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

ЦКП Центр коллективного проектирования



19.12.2024 Состоялся запуск линейного ускорителя — стартовой ступени ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ» 1
16.12.2024 Россия импортозаместила синхрофазотрон 1
16.09.2024 Создан первый отечественный рентгеновский детектор для строящегося российского синхротрона 1
09.07.2024 «Микрон» совместно с Правительством Москвы откроет испытательный центр ЭКБ 1
09.02.2024 Как в России потратят 145 млрд рублей на развитие технологий искусственного интеллекта 1
17.11.2022 Производительность суперкомпьютера «Говорун» в ОИЯИ достигла 1,1 Пфлопс 1
19.09.2022 «Моделирование и цифровые двойники» открыла новый учебный центр 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
23.04.2021 В «Сколтехе» установлен новый двухлучевой сканирующий электронный микроскоп с уникальной палитрой наноинструментов 1
05.04.2021 В России разработан уникальный пятикубитовый квантовый компьютер. IBM сомневалась в возможностях россиян 1
07.12.2020 Государство сократит в три раза расходы на искусственный интеллект: на что потратят оставшиеся 36 млрд руб 1
14.02.2020 Российскому искусственному интеллекту нужно 244 млрд руб. Сбербанк готов дать 112 миллиардов 1
18.12.2019 Сбербанк объяснил государству, как потратить 120 миллиардов на искусственный интеллект 1
05.10.2017 РСК вновь возглавила рейтинг тoп50 российских производителей суперкомпьютеров 1
26.04.2017 В ФАНО России проведена масштабная модернизация суперкомпьютерных ресурсов 1
18.02.2015 Центр коллективного пользования им. Д.И. Менделеева обрабатывает экспериментальные результаты с помощью Rosa Desktop Fresh 1
16.02.2015 В Новосибирской области завершено строительство сети цифрового эфирного телерадиовещания 1
18.01.2013 В Архангельской области запущена тестовая трансляция цифрового ТВ 1
21.10.2011 Федеральный интернет-портал: вход в наносферу 1
29.03.2011 «1С:МТО Материально-техническое обеспечение 8» — новое совместное решение Axelot и «1С» 1
30.09.2008 «Роснано» утвердила первый проект подготовки специалистов для наноиндустрии 1
26.09.2008 Бюджет проекта по подготовке российских нанотехнологов составил 13,1 млн. рублей 1
21.07.2008 В Ульяновске создан научно-исследовательский колхоз 1

Публикаций - 23, упоминаний - 23

ЦКП и организации, системы, технологии, персоны:

РАН МСЦ - Межведомственный суперкомпьютерный центр Российской Академии Наук 115 3
Yandex - Яндекс 7340 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 375 2
Intel Corporation 12197 2
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ - Сибирский суперкомпьютерный центр 11 2
Google LLC 11775 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
8213 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 1
Axelot - Акселот - Axelot Logistics - Axelot Consult 160 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 300 1
Chemaxon 1 1
МЦД - Моделирование и цифровые двойники - CADFEM - CADFEM Digital - КАДФЕМ Си-Ай-Эс - КАДФЕМ Диджитал - Фабрика Цифровой Трансформации (ФЦТ) 34 1
Цифра ГК 2426 1
Бином 23 1
Лаборатория знаний 9 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 107 1
Нейрокогнитивные технологии 3 1
ИКС 318 1
САФУ - Цифровая Арктика ИТ-парк - Digital Arctiс 7 1
Telegram Group 1983 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 637 1
ЛИТ - Лаборатория информационных технологий 11 1
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 1
Элемент ГК - Elementec - ELMT 83 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 277 1
Резонит - Rezonit - Электронные приборы и компоненты 14 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 4
Газпром нефть 618 2
ЦППК МЦД - Московские центральные диаметры 128 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Elsevier 15 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Национальные приоритеты АНО 18 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 244 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 3
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 285 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 2
РНФ - Российский научный фонд 79 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 2
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Ростехнадзор РФ - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору - Госатомнадзор 211 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 87 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 342 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 124 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
U.S. NIH - National Institutes of Health - Национальные институты здравоохранения США 30 1
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 371 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 158 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 141 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
ФАНО РФ - Федеральное агентство научных организаций 24 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 42 1
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 436 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 324 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 664 1
Талант и успех - Общественный фонд 18 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 10
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 8
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 7
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 6
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8556 6
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10963 4
HPC - High Performance Computing - Supercomputer - Суперкомпьютер - СверхЭВМ, СуперЭВМ, сверхвычислитель - высокопроизводительные вычисления - высокопроизводительных вычислительных ресурсы - супервычисления 1595 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30690 4
ЭВМ - Электронно-вычислительная машина - Вычислительные комплексы 1133 4
Стандартизация - Standardization 2130 4
WoS - Web of Science - Поисковая интернет-платформа по реферативным базам данных публикаций в научных журналах и патентов 25 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9375 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 3
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 3
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9329 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 3
flops, flop/s, флопс или флоп/с - FLoating-point Operations Per Second - Внесистемная единица, используемая для измерения производительности компьютеров 545 3
Intel OPA - Intel Omni-Path Architecture - Высокопроизводительная коммуникационная архитектура 24 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 3
HVAC - Климатическое оборудование, техника - Кондиционеры - Системы вентиляции, кондиционирования и охлаждения воздуха - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology - Climate gadgets - Air conditioners - Air conditioning systems 2559 3
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 3
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8124 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3210 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 2
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1560 2
DSS - Decision Support Systems - СППР - Система поддержки принятия решений 774 2
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1438 2
Микроскоп - Microscope 325 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 2
Intel Solutions for Lustre - Intel Enterprise Edition for Lustre 31 2
РАН СО ИВМИМГ - ССКЦ НКС-1П - Суперкомпьютер 4 2
Intel Xeon E 191 2
РСК БазИС - интегрированный программный стек 19 2
Intel Xeon Phi 38 2
РСК Торнадо - RSC Tornado 143 2
РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 9 2
Linux OS 9937 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
Microsoft Office Excel 1197 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 451 1
EA Origin 178 1
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 235 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 994 1
Microsoft Windows 15657 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
РСК - RSC Storage on-Demand 6 1
ОИЯИ Говорун - Cуперкомпьютер имени Н.Н. Говоруна в ОИЯИ 12 1
NICA - Nuclotron based Ion Collider fAcility - Ускорительный комплекс на базе Объединённого института ядерных исследований (Дубна) 8 1
Intel DAOS - Intel Distributed Asynchronous Object Storage - Распределенная объектная система хранения с открытым кодом 8 1
НТЦ ИТ Роса - Фреш - Rosa Fresh 39 1
Intel Xeon Platinum - Серия процессоров 48 1
Intel Server Board S - Семейство серверных плат 16 1
Intel Omni-Path Edge Switch 7 1
Реестр добросовестных экспортеров 198 1
РСК Технологии МВС-10П - Суперкомпьютер 9 1
Tescan Solaris 1 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 379 1
1С:МТО - 1С:Материально-техническое обеспечение 3 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Desktop - RELD 104 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 74 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 148 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1097 1
Сбер - AutoML - LightAutoML 6 1
ИТМО - Fedot - фреймворк моделирования процессов 4 1
Open Library - Открытая библиотека 13 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud LAMA 6 1
Путин Владимир 3171 3
Наквасин Сергей 18 1
Солнцева Екатерина 58 1
Болгар Алексей 1 1
Отцецкий Александр 1 1
Дюбанов Анатолий 95 1
Krishna Arvind - Кришна Арвинд 40 1
Орлов Игорь 5 1
Мишустин Михаил 676 1
Асланян Ани 12 1
Кореньков Владимир 9 1
Майлис Cакелларис 1 1
Сергеев Александр 30 1
Городецкий Владимир 4 1
Власов Макcим 1 1
Савин Геннадий 12 1
Бычков Александр 40 1
Голикова Татьяна 55 1
Денисов Алексей 20 1
Вайно Антон 25 1
Корсунский Александр 2 1
Самойленко Максим 66 1
Шахова Ярослава 1 1
Садовничий Виктор 60 1
Суетин Николай 8 1
Плутенко Андрей 1 1
Кабанихин Сергей 1 1
Салахутдинов Мансур 1 1
Силаков Денис 1 1
Костишко Борис 1 1
Говорун Николай 2 1
Сенатов Федор 1 1
Котюков Михаил 9 1
Гарбузов Анатолий 46 1
Толбанов Олег 1 1
Серышев Анатолий 1 1
Полозов Сергей 1 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 20
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 8
Россия - СФО - Новосибирск 4291 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 4
Израиль 2730 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Кольцово 65 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1467 2
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 431 2
Швеция - Королевство 3619 2
Япония 13282 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1574 2
Европа 21767 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 2
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 1
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Луна - спутник Земли 1475 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3526 1
Армения - Ереван 199 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1648 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 701 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - ЦФО - Московская область - Черноголовка 77 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Канада 4881 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3092 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 1
Сербия - Республика 336 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29018 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 10
ЦКП - Центр коллективного пользования 44 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 6
Физика - Physics - область естествознания 2643 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9927 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18456 5
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2126 5
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 4
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 4
Материаловедение - Materials Science 168 4
Здравоохранение - Биотехнология - Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 172 3
Инвестиции венчурные - Venture investments 2129 3
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5073 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9787 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4006 3
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 846 3
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 3
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
Здравоохранение - Болезнь - Заболевание - Disease - Morbus 1896 2
Метрология - наука об измерениях, методах и средствах обеспечения их единства 303 2
Энергетика - Energy - Energetically 5085 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 2
Товары двойного назначения - Техника гражданского, двойного или военного назначения 353 2
Зоология - наука о животных 2604 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3417 2
Правительство РФ - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 72 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Искусственный интеллект 18 1
Физика - Спектроскопия - Spectroscopy - раздел физики, посвящённый изучению спектров электромагнитного излучения - Спектрометрия - Спектрофотометрия - Спектрограмма - Спектроскопический анализ 122 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 1
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3127 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Ergonomics - Эргономика 1597 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
Все о блокчейне и цифровой экономике 6 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 2
IO500 - рейтинг высокопроизводительных систем хранения данных HPC-класса 8 1
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 137 1
CNews Мишень 166 1
Herfindahl—Hirschman index - индекс Херфиндаля—Хиршмана - индекс Герфиндаля—Гиршмана - показатель степени монополизации отрасли 4 1
РАН - Российская академия наук 1870 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 5
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 371 3
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 151 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 3
ТГУ - Томский государственный университет 172 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 2
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 1
Росатом - Наука и инновации АО - НИИАР ГНЦ - Дмитровградский ГНЦ - Научно-исследовательский институт атомных реакторов Государственный научный центр 10 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech 332 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 125 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 150 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 1
РАМН НИИ фармакологии - Научно-исследовательский институт фармакологии имени В.В. Закусова 1 1
УлГУ - Ульяновский государственный университет 10 1
РАН - Академия наук СССР - АН СССР 35 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 58 1
СГУ - Саратовский государственный университет - Саратовский национальный исследовательский государственный университет. имени Н.Г.Чернышевскогo 44 1
ПСПбГМУ - Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет имени И. П. Павлова 15 1
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова 37 1
РАН ИПФ - Институт прикладной физики Российской академии наук 28 1
РАН СО ИВМИМГ - Институт вычислительной математики и математической геофизики Сибирского отделения РАН 9 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 198 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 97 1
ЮФУ - Южный федеральный университет 61 1
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 25 1
НМИЦ ФГАУ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н. Бурденко 31 1
ФМБА России - ФЦМН ФГБУ - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 9 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
РАН ИВНД - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 3 1
КрасГМУ имени Войно-Ясенецкого - Красноярский государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого - Красноярская государственная медицинская академия - Красноярский государственный медицинский институт 10 1
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 1
РАН ИМБ ФГБУН - Институт молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта Российской академии наук - Лаборатория биологических микрочипов - Центр биологических микрочипов 6 1
РАН Институт психологии ФГБУН 2 1
МГППУ - Московский государственный психолого-педагогический университет 14 1
Казанский ГМУ - Казанский государственный медицинский университет Министерства здравоохранения Российской Федерации 7 1
РАН ВИНИТИ - Всероссийский институт научной и технической информации Российской академии наук 6 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
Создано именных указателей - 166197.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще