ЦКП Центр коллективного проектирования
ЦКП и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3171 3
|Наквасин Сергей 18 1
|Солнцева Екатерина 58 1
|Болгар Алексей 1 1
|Отцецкий Александр 1 1
|Дюбанов Анатолий 95 1
|Krishna Arvind - Кришна Арвинд 40 1
|Орлов Игорь 5 1
|Мишустин Михаил 676 1
|Асланян Ани 12 1
|Кореньков Владимир 9 1
|Майлис Cакелларис 1 1
|Сергеев Александр 30 1
|Городецкий Владимир 4 1
|Власов Макcим 1 1
|Савин Геннадий 12 1
|Бычков Александр 40 1
|Голикова Татьяна 55 1
|Денисов Алексей 20 1
|Вайно Антон 25 1
|Корсунский Александр 2 1
|Самойленко Максим 66 1
|Шахова Ярослава 1 1
|Садовничий Виктор 60 1
|Суетин Николай 8 1
|Плутенко Андрей 1 1
|Кабанихин Сергей 1 1
|Салахутдинов Мансур 1 1
|Силаков Денис 1 1
|Костишко Борис 1 1
|Говорун Николай 2 1
|Сенатов Федор 1 1
|Котюков Михаил 9 1
|Гарбузов Анатолий 46 1
|Толбанов Олег 1 1
|Серышев Анатолий 1 1
|Полозов Сергей 1 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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