Состоялся запуск линейного ускорителя — стартовой ступени ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ»

В новосибирском наукограде Кольцово состоялся запуск линейного ускорителя — стартовой ступени ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ» (Сибирский кольцевой источник фотонов). В рамках стартовых испытаний пучок из источника электронов (электронной пушки) пролетел через всю структуру линейного ускорителя (25 м). Зафиксированные измерительными приборами параметры пучка соответствуют проектным. Об этом CNews сообщили представители МИФИ.

Как рассказал заведующий кафедрой электрофизических установок НИЯУ МИФИ Сергей Полозов, линейный ускоритель, который запущен в рамках проекта «СКИФ», обеспечивает так называемое промежуточное ускорение. Установка СКИФ также должна включать в себя основное кольцо ускорителя для ускорения на полную энергию. «Пока не заработает основное кольцо, СКИФ работать не будет, – отметил Сергей Полозов. – С точки зрения объемов строительства, запуск линейного ускорителя знаменует очень небольшой части проекта».

МИФИ Состоялся запуск линейного ускорителя — стартовой ступени ускорительного комплекса ЦКП «СКИФ»

Сергей Полозов напоминает, что строительства установки СКИФ предусмотрено программой синхротрон-нейтронных исследований, в рамках которой также строится установка СИЛА, в создании которой принимают участие и ученые НИЯУ МИФИ. Также программа предусматривает реконструкцию Зелноградского синхротрона и синхротрона «Курчатовского института».

По словам ученого, в мире сегодня много источников синхротронного поколения, которые имеют размер собственно точечного источника примерно на два порядка больше, чем будет иметь четвертое поколение. Машин четвертого поколения в мире в настоящее время три: в Бразилии, в Швеции и во Франции. В России единственная действующая специализированная установка синхрпотронного излучения – «Сибирь», которая относится ко второму поколению, а это значит, что у нее «огромный» по нынешним временам по размеру пучок излучения, низкая пространственно-временная разрешающая способность, а это значит, решать с ее помощью современные задачи практически невозможно. После запуска установок четвертого поколения, таких как СКИФ и СИЛА, российские ученые смогут с их помощью проводить исследования по широкому спектру проблем – от фармакологии до материаловедения, от электроники до спинтроники.