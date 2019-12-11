Сбербанк объяснил государству, как потратить 120 миллиардов на искусственный интеллект
Федеральный проект «Искуственный интеллект»
В распоряжении CNews оказался предварительный вариант федерального проекта «Искусственный интеллект». Документ был подготовлен Сбербанком и должен стать новым, седьмым по счету федеральным проектом национальной программы «Цифровая экономика». Куратором соответствующего раздела станет Минэкономразвития.
Общая сумма затрат на достижение целей, заложенных в федеральный проект «Искусственный интеллект», до 2024 г. включительно составит 120,5 млрд руб. Из этой суммы федеральный бюджет выделит 90,5 млрд руб., внебюджетные источники - 29,5 млрд руб. При этом федеральный бюджет на 2019-2021 гг. уже содержит финансирование в размере 29,5 млрд руб. на указанные цели.
До этого были утверждены еще два программных документа по развитию искусственного интеллекта, подготовленные тем же Сбербанком: «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта» и Дорожная карта развития технологий искусственного интеллекта и нейросенсорики.
Обозначенная дорожная карта была разработана в рамках другого федерального проекта нацпрограммы «Цифровая экономика» - «Цифровые технологии». В документе содержится более внушительный размер затрат на период до 2024 г. - 400 млрд руб. В то же время размер бюджетных затрат в данном документе меньше - 50 млрд руб., тогда как основным источником финансирования должны стать внебюджетные источники - 350 млрд руб.
Десятки миллиардов на финансовую поддержку разработчиков ИИ
В обсуждаемом сейчас федеральном проекте «Искусственный интеллект» наиболее затратными станет достижение трех целей: финансовой поддержки разработки ИИ-решений через государственные прямые инвестиции, финансовой поддержки стартапов в сфере ИИ через государственные венчурные инвестиции и финансовая поддержка российских компаний-лидеров в сфере ИИ на этапах разработки и коммерциализации решений.
|Запланированный результат
|Общее финансирование за период 2020-2024 гг.
|Финансирование из федерального бюджета за 2020-2024 гг.
|Финансирование из внебюджетных источников, 2020-2024 гг.
|Общее финансирвоание за 2020 г.
|Общее финансирование за 2021 г.
|Общее финансирование за 2022 г.
|Общее финансирование за 2023 г.
|Общее финансирование за 2024 г.
|Финансовая поддержка разработки ИИ-трешений через государственные прямые инвестиции
|14 500
|7 250
|7 250
|2 000
|2 750
|3 250
|3 250
|3 250
|Финансовая поддержка стартапов в сфере ИИ через государственные венчурные инвестиции
|14 480
|7 240
|7 240
|2 584
|2 974
|2 974
|2 974
|2 974
|Финансовая поддержка российских компаний-лидеров в сфере ИИ на этапах разработки и коммерциализации решений
|14 400
|7 200
|7 200
|2 000
|2 000
|3 600
|3 600
|3 200
|Поддержка развития, в том числе создания опорных центров компетенций для разработки технологий ИИ
|13 246,4
|13 246,4
|0
|423,5
|2 270,9
|2 927,7
|3 717,7
|3 906,6
|Разработка конкурентосопобных нишевых АПК для целей ИИ (финансовая поддержка лидирующих дизайн-центров)
|10 462
|7 846,5
|2 615,5
|0
|2 068
|2 068
|2 068
|4 258
Источник: CNews AnalyticsПерейти к полной таблице
На каждую из этих целей предполагается затратить примерно по 14,5 млрд руб. Во всех трех случаях данная сумма будет делиться поровну между федеральным бюджетом и внебюджетными источниками. К 2024 г. будет осуществлена финансовая поддержка 117 компаний-лидеров, которые проведут не менее 36 НИОКР (научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы) и подадут не менее 180 патентных заявок в сфере ИИ.
К этой же дате не менее 120 стартапов в области ИИ получат венчурные инвестиции на сумму 10-30 млн руб. (включая государственные средства) и не менее 90 стартапов - на сумму 100-160 млн руб. (также с учетом госсредств). Совокупная выручка данных стартапов составит не менее 5 млрд руб. Они подадут не менее 310 патентных заявок в области ИИ и опубликуют не менее 90 научных статей, проиндексированных международными базами данных.
Не менее 60 разработчиков ИИ-решений получат прямые инвестиции на сумму 180-300 млн руб. (включая государственные средства). Их совокупная выручка составит не менее 60 млрд руб., ими будет подано не менее 500 патентных заявок в области ИИ и опубликовано не менее 120 научных статей, проиндексированных международными базами данных.
Дополнительно на разработку и реализацию специализированной акселерационной программы для стартапов в сфере ИИ федеральному бюджету предлагается 940 млн руб. К 2024 г. данную программу пройдут не менее 120 стартапов.
Центры компетенций и открытые библиотеки в сфере ИИ
Поддержка развития, в том числе создание опорных центров компетенций для разработки технологий ИИ, обойдется федеральному бюджету в 13,25 млрд руб. К 2024 г. будет создано 12 опорных центров в сфере ИИ, включая два, специализирующихся на проведение фундаментальных исследований по разработке новых вычислительных архитектур. Данными центрами будет опубликовано не менее 1,1 тыс. статей в области ИИ, индексированных в международных базах данных Scopus/Web of Science, и подано не менее 110 заявок на получение патентов.
Создание лидирующих инновационных центров (ЛИЦ) для разработки технологий ИИ обойдется в 6,73 млрд руб. - эту сумму поровну поделят федеральный бюджет и внебюджетные источники. К 2024 г. будет отобрано пять ЛИЦ, которые опубликуют не менее 300 статей в области ИИ, индексированных международными базами данных Scorpus/Web of Science, и подадут не менее 500 заявок на получение патентов.
На разработку конкурентоспособных нишевых аппаратно-программных комплексов (АПК) для целей ИИ, включая финансовую поддержку лидирующих дизайн-центров, планируется потратить 10,46 млрд руб. Из этой суммы 7,845 млрд руб. выделит федеральный бюджет, 2,615 млрд руб. - внебюджетные источники. К 2024 г. появится не менее четырех компаний-производителей специализированных чипов для ИИ.
На создание ЦКП (центра коллективного проектирования) с оборудованием и интеллектуальным капиталом в области разработки АПК (средствами проектирования микроэлектронных компонентов, тестовыми стойкими, средствами верификации, инжиниринговым ПО, лучшими мировыми образцами АПК) федеральному бюджету предлагается потратить 2,19 млрд руб. К 2024 г. 10 компаний будут вести деятельность по разработке и тестированию АПК для целей ИИ.
Разработка технологической дорожной карты для российских дизайн-центров АПК для целей ИИ для отечественного и глобального рынков обойдется в 226 млн руб. Определение национальных приоритетов научных исследований в сфере ИИ потребует затрат в размере 222 млн руб.
Предоставление финансовой поддержки создания и развития открытых библиотек в сфере ИИ потребует от федерального бюджета 2,13 млрд руб. К 2024 г. будет осуществлена поддержка 220 коллективов разработчиков и индивидуальных разработчиков в целях создания и развития открытых библиотек, число соответствующих библиотек составит пять.
На поддержку экспорта ИИ-решений будет направлено 4 млрд руб., из этой суммы федеральный бюджет выделит 3,18 млрд руб., внебюджетные источники - 840 млн руб.
К 2024 г. финансовая поддержка будет оказана не менее чем 2,2 тыс. экспортеров. Выдача грантов на дополнительное образование в области ИИ потребует затрат от федерального бюджета в размере 3,64 млрд руб. (к 2024 г. 8,5 тыс. человек получат данные гранты).
Десятки миллиардов на финансовую поддержку потребителей ИИ
На финансовую поддержку потребителей для внедрения малых и средних проектов в области ИИ федеральному бюджету следует направить 9,34 млрд руб. и еще 8,72 млрд руб. - на финансовую поддержку потребителей для внедрения крупных проектов в области ИИ.
К 2024 г. будет реализовано не менее 350 средних и малых проектов по внедрению в области ИИ и не менее 50 крупных проектов по внедрению ИИ. Более 2,2 тыс. человек, работающих в компаниях, внедряющих ИИ проекты, будут обучены ключевым навыкам работы с ИИ решениями. 10% компаний, внедряющих ИИ, сделают это за счет данных мероприятий.
7,93 млрд руб. из федерального бюджета будет направлено на финансовую поддержку проектов малых предприятий по разработке, применению и коммерциализации ИИ-решений. К 2024 г. малыми предприятиям в сфере ИИ будет проведено более 1,5 тыс. НИОКР.
Разработка индекса готовности/зрелости компаний, отраслей, стран и города к внедрению ИИ, мониторинг эффективности мер поддержки развития ИИ и разработка пилотных отраслевых стратегий потребует от федерального бюджета в размере еще 800 млн руб.
Внедрение ИИ в сфере образования
Проведение конкурсов по решению бизнес- и социальных проблем на основе опубликованных данных потребует затрат в размере 2,04 млрд руб., их поровну поделят федеральный бюджет и внебюджетные источники.
В части образования на запуск и разработку магистерских образовательных программ по ИИ в партнерстве с лидирующими российскими компаниями и ведущими зарубежными вузами от федерального бюджета потребуется 1,06 млрд руб. (к 2024 г. 2 тыс. студентов закончат данные программы).
Еще 237 млн руб. потребуется на разработку и запуск бакалаврских образовательных программ по ИИ в партнерстве с лидирующими российскими компаниями и ведущими зарубежными вузами ( к 2024 г. 1 тыс. студентов закончат соответствующие программы). На интеграцию ИИ в школьное образование федеральному бюджету предлагается выделить 680 млн руб. Базовый модуль составит не менее восьми академических часов.
Сотни миллионов рублей на популяризацию ИИ
На проведение ежегодной PR-кампании по освещение ИИ в цифровых и традиционных каналах предлагается выделить 416 млн руб., на организацию мероприятий (лекций, кружков, кванториумов) по популяризации ИИ - еще 370 млн руб. К 2024 г. будет проведено не менее 30 российских и не менее четырех международных хакатонов в области ИИ, а также организовано не менее 200 кружкков, лекций и кванториумов.
Национальная система стандартизации и сертификации в сфере ИИ
Создание отраслевого журнала с перечнем кейсов в области ИИ и научно-популярного журнала с обзором перспективных исследований и технологий в области ИИ потребует от федерального бюджета по 350 млн руб на каждый журнал.
Формирование, публикация и регулярная актуализация флагманов наборов данных в приоритетных отраслях - здравоохранение, образование и умный город - потребует 280 млн руб. На создание национальной системы стандартизации и сертификации в области ИИ уйдет 244 млн руб.
Разработка правовых и этических норм взаимодействия ИИ с человеком
На создание правовых и этических норм взаимодействия человека с ИИ федеральному бюджету нужно будет выделить 214 млн руб. Еще по 100 млн руб. потребуется потратить на проведение исследований, направленных на выявление и анализ способов создания благоприятных условий для использования и оборота технологий и систем ИИ, и на разработку унифицированных, периодически обновляющихся методологий сбора, очистки, разметки, валидация, хранения, обезличивания и обогащения каждого типа данных.
Нормативное регулирование ИИ
В том числе будут проведены исследования о возможности применения систем ИИ в гражданском обороте (включая обеспечение коммуникаций с людьми, совершения и исполнения сделок), о необходимости внесения корректировок в страховое законодательство касательно страхования ответственности за вред, причиненный с участием ИИ, о порядке совершенствования законодательства для целей развития систем автоматизации управления гражданской техникой специального назначения (комбайны, снегоочистители, мусоровозы и т.д,) и о необходимости изменения регулирования интеллектуальной собственности в части уточнения правил распределения прав на результаты интеллектуальной деятельности, созданной с использованием ИИ.
Также будут приняты законы, направленные на создание порядка полноценного тестирования инновационного автомобильного транспорта и уточнение правил ответственности за вред, причиненные роботом или системой ИИ.
Список товаров и технологий двойного назначения, в отношении которых действует экспортный контроль, будет изменен с целью либерализации правил экспорта технологий ИИ. Будут снижены таможенные пошлины на экспорт и импорт товаров с использованием российских технологий ИИ и на импорт товаров, необходимых для развития технологий ИИ в России.
Ожидаемые результаты
Авторы документы планируют, что к 2024 г. количество компаний-разработчиков ИИ-решений с выручкой не менее 500 млн руб. увеличится с трех до 60, количество патентных заявок в области вырастит с 245 в год до 1 тыс. в год, количество специалистов в области ИИ, подготовленных в рамках программ высшего и дополнительного образования - с 650 до 1 тыс., а количество работающих профильных специалистов с 4,7 тыс. в год до 13 тыс. в год. В международных базах данных будет проиндексировано не менее 4,1 тыс. научных статей из России об ИИ, а индекс Херша для России составит 58.