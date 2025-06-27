Получите все материалы CNews по ключевому слову
Федеральный проект «Искусственный интеллект» с 2021 года реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он предусматривает формирование кадрового потенциала, разработку и внедрение отечественных решений, поддержку научных исследований и др. В России функционируют 6 исследовательских центров по ИИ на базе Сколтеха, университета ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ, Университета Иннополис и Института системного программирования РАН. Компании-разработчики получают гранты. Вузы реализуют профильные магистерские и бакалаврские программы по ИИ. Ежегодно запускаются дистанционные курсы, олимпиада по ИИ, хакатоны по решению социальных и бизнес-проблем.
