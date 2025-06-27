Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186774
ИКТ 14478
Организации 11235
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3540
Системы 26484
Персоны 80513
География 2983
Статьи 1571
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2743
Мероприятия 878

Цифровая экономика России Федеральный проект Искусственный интеллект


Федеральный проект «Искусственный интеллект» с 2021 года реализуется в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Он предусматривает формирование кадрового потенциала, разработку и внедрение отечественных решений, поддержку научных исследований и др. В России функционируют 6 исследовательских центров по ИИ на базе Сколтеха, университета ИТМО, МФТИ, НИУ ВШЭ, Университета Иннополис и Института системного программирования РАН. Компании-разработчики получают гранты. Вузы реализуют профильные магистерские и бакалаврские программы по ИИ. Ежегодно запускаются дистанционные курсы, олимпиада по ИИ, хакатоны по решению социальных и бизнес-проблем.

СОБЫТИЯ


12.02.2026 Технологии искусственного интеллекта 2026 1
Чем ИИ может быть полезен в госуправлении? Мнения участников рынка 1
27.06.2025 ИТМО разработает новую российскую систему подготовки специалистов по ИИ 1
06.06.2025 Исследовательский центр МГУ в сфере ИИ получил господдержку 1
27.06.2024 Резидент «Сколково» внедрил цифровую платформу в ЦМИ МГУ для поддержки принятия решений при освоении морских акваторий 1
07.06.2024 Александр Ведяхин, Сбербанк: 1 трлн рублей дополнительных доходов принес России искусственный интеллект в 2023 году 1
24.11.2023 РФПИ и ИТМО создадут международную платформу услуг и сервисов на базе искусственного интеллекта 1
20.09.2023 Как государство обеспечивает ИТ-отрасль кадрами 1
29.12.2022 Максим Колесников, замглавы Минэка — в интервью CNews: В «Цифровую экономику» планируется добавить порядка 15 новых мероприятий 1
30.07.2021 В России начали выдавать гранты на коммерциализацию технологий искусственного интеллекта 1
22.07.2021 Вице-премьер Чернышенко заявил о создании Центра экспертизы по искусственному интеллекту 1
31.05.2021 Александр Гольцов -

Цифровая трансформация предполагает обязательное решение вопросов ИБ

 1
23.04.2021 Вице-премьер Чернышенко: до 2024 года планируется проведение более 100 хакатонов по ИИ среди разработчиков 1
25.02.2021 Курировать направление искусственного интеллекта в организации «Цифровая экономика» будет Алексей Сидорюк 1
28.12.2020 Власти раздадут 750 миллионов ИТ-стартапам. Офшоры и иностранцы идут мимо 1
29.09.2020 Финансирование госпрограмм сокращается 1
02.09.2020 Правительство выделит 12 миллиардов 1200 российским ИИ-стартапам 2
11.08.2020 Власти создают систему слежки за криптовалютой россиян 1
17.06.2020 Минкомсвязи кардинально меняет нацпрограмму «Цифровая экономика». Изменения исчисляются десятками 1
26.12.2019 Российский искусственный интеллект загнали в рамки. Утверждены два первых ГОСТа 1
18.12.2019 Сбербанк объяснил государству, как потратить 120 миллиардов на искусственный интеллект 2
30.05.2019 Власти России хотят дать искусственному интеллекту особый статус и 90 млрд на развитие 1

Публикаций - 22, упоминаний - 24

Цифровая экономика России и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 8436 3
ИИ-Технологии 224 2
Texel 6 1
Chainalysis 22 1
Foody 2 1
Elliptic 14 1
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
Технологии Будущего 158 1
Диалог АНО 13 1
Моринтех - Морские информационные технологии 5 1
Soundeon 2 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3304 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2252 1
Bitfury Group 25 1
Крок - Croc 1814 1
Ланит Интеграция 213 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 62 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 141 1
ФОРС - Центр разработки 679 1
8985 1
Intel Corporation 12541 1
Google LLC 12256 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 418 1
Huawei 4221 1
Kaspersky OT CyberSecurity - Kaspersky Industrial CyberSecurity - KICS CERT - Kaspersky Industrial Control Systems Cyber Emergency Response Team - Центр исследования безопасности промышленных систем «Лаборатории Касперского» 144 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 1
AMT Group - АМТ-Груп 350 1
Ростелеком 10308 1
Softline - Софтлайн 3262 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 339 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8174 6
Ростех - Швабе - Сапфир НПО - Сапфир АО Московский завод - Научно-производственная организация 66 1
Baker Hughes 10 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1461 1
MasterCard - CipherTrace 2 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 442 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1021 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2813 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12845 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 6
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 485 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3250 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5779 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 2
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 308 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 366 2
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 344 2
Роснано - ФИОП - Фонд инфраструктурных и образовательных программ 67 1
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 222 1
ФНБ РФ - Фонд национального благосостояния России - Российский государственный резервный фонд 76 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 27 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1068 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1622 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2162 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3455 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 790 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 439 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 732 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 346 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 752 1
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 237 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 195 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 86 1
Петербургский метрополитен ГУП 144 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 389 1
ЦСР - Центр стратегических разработок 162 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 232 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 258 1
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 238 1
Россия-страна возможностей АНО 24 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 49 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 312 4
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 59 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18147 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57372 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73241 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23176 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31747 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9383 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13070 5
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1841 5
5G - пятое поколение мобильной связи 2351 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7412 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23043 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34022 4
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5912 4
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2467 3
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1524 3
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2447 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6912 3
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13339 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12340 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11461 3
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 742 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3550 3
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1488 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14893 2
Стандартизация - Standardization 2240 2
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 716 2
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1586 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17158 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12332 2
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1472 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8906 2
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3348 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2822 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7102 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4093 2
Речевые технологии - VoiceTech - TTS - Text-to-Speech - перевод текста в голос - автоматическое распознавание и синтез речи - озвучивание контента 326 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1214 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 54 1
Искусственный интеллект как сервис - AIaaS - AI as a Service - Искусственный интеллект из облака - Облачный искусственный интеллект 71 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5831 5
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3440 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1528 2
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 30 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2056 1
Реестр добросовестных экспортеров 210 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 348 1
Binance - CommEX - криптовалютная биржа 74 1
Bittrex - криптовалютная биржа 7 1
Omni - криптовалюта 90 1
СДИ Базис DCIM 10 1
BMC Remedy ITSM Suite - BMC Remedy Service Management Suite - BMC Remedy IT Asset Management 37 1
UDV group - CyberLympha - CL DATAPK - UDV DATAPK 28 1
Skyline Communications Dataminer 1 1
Минэкономразвития РФ - Нормотворчество ГИС 15 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Робот Макс 13 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1048 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 694 1
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 408 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 117 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 191 1
Dash - Криптовалюта 55 1
Bitfinex - криптовалютная биржа 14 1
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 299 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 276 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - ЕЭКО ФГИС - Единая электронная картографическая основа 26 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5183 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 262 1
Oracle Java - язык программирования 3328 1
JetBrains - Kotlin - язык программирования 114 1
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 71 1
JavaScript - JS - язык программирования 1329 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1111 1
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 368 1
C/C++ - Язык программирования 839 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 139 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 251 1
Путин Владимир 3351 8
Чернышенко Дмитрий 575 6
Мишустин Михаил 734 4
Белоусов Андрей 144 3
Наквасин Сергей 20 3
Колесников Максим 27 2
Никитин Глеб 45 1
Бариев Искандер 17 1
Бухар Виктория 12 1
Диденко Дмитрий 5 1
Трубникова Татьяна 14 1
Гудков Павел 18 1
Неймарк Юрий 2 1
Минасова Наталья 1 1
Приклонская Анна 9 1
Акимов Максим 191 1
Nakamoto Satoshi - Накамото Сатоши - Накамото Сатоси 39 1
Никулин Игорь 23 1
Бурин Андрей 17 1
Якушев Владимир 20 1
Казарин Станислав 175 1
Паршин Максим 321 1
Гольцов Александр 82 1
Федулов Владислав 83 1
Крайнов Александр 19 1
Дмитриев Кирилл 117 1
Плуготаренко Сергей 88 1
Сидорюк Алексей 14 1
Степанов Алексей 12 1
Васильев Владимир 39 1
Ведяхин Александр 167 1
Семенова Марина 10 1
Григоренко Дмитрий 181 1
Козырев Алексей 326 1
Волков Владимир 66 1
Лейпи Игорь 14 1
Бухановский Александр 16 1
Журавлев Алексей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 156864 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53458 2
Европа 24637 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 2
Земля - планета Солнечной системы 10658 2
Евразия - Евразийский континент 627 2
Арктика - Арктический регион - Арктическая зона - Арктический бассейн 822 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 1
Чехия - Чешская Республика 1333 1
Украина 7793 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1592 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1696 1
Россия - ПФО - Ульяновская область - Ульяновск 510 1
Россия - ЦФО - Рязанская область - Рязань 680 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 333 1
Литва - Литовская Республика 665 1
Россия - СКФО - Ставропольский край - Ставрополь 510 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 553 1
Россия - ЦФО - Костромская область 434 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чебоксары - Чебоксарская агломерация 304 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2195 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3355 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2100 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 616 1
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1568 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2264 19
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55034 16
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4247 15
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31930 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20389 9
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2989 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11764 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51294 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9675 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 5
Правительство РФ - АНО АЦ - НЦРИИ (ЦРИИ) - Национальный центр развития искусственного интеллекта - Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 95 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17409 4
Паспорт - Паспортные данные 2734 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10534 3
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3224 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6322 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10301 3
Образование в России 2560 3
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1179 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15123 2
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 7564 2
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7272 2
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 422 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2176 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8376 2
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10745 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3768 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6671 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 439 2
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3723 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5309 2
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 602 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4334 2
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2253 1
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 644 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1711 1
Федеральный закон 209-ФЗ - О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации 28 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 143 1
Нецифровая экономика - telegram-канал 42 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1072 1
Forbes - Форбс 911 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11407 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 69 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3756 3
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 2
Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 354 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1050 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 3
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 148 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 88 1
РАН ФИАН имени П.Н. Лебедева - Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН - Лаборатория рентгеновской астрономии Солнца 70 1
Минцифры РФ - Код будущего 21 1
РосНОУ - Российский новый университет 9 1
МГУ - Механико-математический факультет 18 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 666 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1088 1
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 81 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 219 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 257 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 63 1
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 168 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 336 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 366 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 162 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 32 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 95 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406189, в очереди разбора - 733541.
Создано именных указателей - 186774.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще