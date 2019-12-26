Российский искусственный интеллект загнали в рамки. Утверждены два первых ГОСТа

Росстандарт утвердил первые в России стандарты в сфере искусственного интеллекта. Они вступят в начале осени 2020 г. и описывают средства мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей, определяя единые требования к устройствам проверки багажа на предмет незаконных вложений.



Искусственный интеллект по стандарту

Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) приняло первые национальные стандарты в области искусственного интеллекта (ИИ). Всего было утверждено два стандарта, и первый из них – это ГОСТ Р 58776-2019 «Средства мониторинга поведения и прогнозирования намерений людей. Термины и определения».

Второй стандарт получил индекс ГОСТ Р 58777-2019. Он носит название «Воздушный транспорт. Аэропорты. Технические средства досмотра. Методика определения показателей качества распознавания незаконных вложений по теневым рентгеновским изображениям» и затрагивает процесс выявления запрещенных вещей в багаже или ручной клади.

Оба стандарта вступят в силу 1 сентября 2020 г. Они были разработаны специалистами Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого в рамках деятельности созданного в 2019 г. технического комитета по стандартизации №164 (ТК 164) «Искусственный интеллект».

Необходимость первого стандарта

Стандарт ГОСТ Р 58776-2019, по данным Росстандарта, станет основой для развития различных интеллектуальных систем, эффективность работы которых напрямую связана с возможностями прогнозирования поведения людей. Все термины, вводимые и рассматриваемые стандартом, базируются на российских исследованиях и в то же время не противоречат международной терминологии, используемой в сфере намерений и действий людей и интеллектуальных технологий обработки данных.

Россия приступила к стандартизации искусственного интеллекта

ГОСТ Р 58776-2019 разрабатывался с целью обеспечения эффективной коммуникации с человеком различных интеллектуальных робототехнических систем. К ним относятся, в том числе, беспилотные транспортные средства, набирающие популярность в России других странах мира. Интеллектуальные системы при взаимодействии с человеком смогут прогнозировать его поведение, что в дальнейшем может быть использовано, как вариант, для выявления людей с различными преступными или девиантными намерениями. Информация такого рода может пригодиться при решении различных задач безопасности.

Уникальный второй ГОСТ

Внедрение второго принятого стандарта, ГОСТ Р 58777-2019, даст возможность установить единые требования ко всем используемым в России системам и алгоритмам обнаружения и распознавания незаконных вещей (и веществ) в багаже и ручной клади по рентгеновским изображениям. Кроме того, применение стандарта позволит повысить достоверность результатов тестирований этих алгоритмов и систем.

По информации Росстата, ГОСТ Р 58777-2019 стал первым в своей области. При его разработке были учтены и российский, и международный опыт по использованию технических средств проведения досмотра, а также различных требований к проводимым испытаниям, показателям качества и верификации данных.

Миллиарды рублей на российский ИИ

Развитие искусственного интеллекта в России требует не только базовых стандартов, но и крупных финансовых вливаний. Так, в середине декабря 2019 г. в распоряжении CNews оказался предварительный вариант федерального проекта «Искусственный интеллект», подготовленный Сбербанком. Документ предполагает затраты в размере 120,5 млрд руб. за период до 2024 г.

Из этой суммы федеральный бюджет выделит 90,5 млрд руб., внебюджетные источники - 29,5 млрд руб. При этом федеральный бюджет на 2019-2021 гг. уже содержит финансирование в размере 29,5 млрд руб. на указанные цели.

До этого были утверждены еще два программных документа по развитию искусственного интеллекта, подготовленные тем же Сбербанком: «Национальная стратегия развития искусственного интеллекта» в мае 2019 г. и Дорожная карта развития технологий искусственного интеллекта и нейросенсорики в конце октября 2019 г.

Эта дорожная карта была разработана в составе федерального проекта нацпрограммы «Цифровая экономика», известного как «Цифровые технологии». В ней содержится более внушительный размер затрат на развитие ИИ в России на период до 2024 г. – 400 млрд руб. В то же время размер бюджетных затрат в данном документе практически вдвое меньше по сравнению с предложением Сбербанка – 50 млрд руб., В качестве основного источника финансирования предложены внебюджетные источники – они предоставят оставшиеся 350 млрд руб.