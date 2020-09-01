Правительство выделит 12 миллиардов 1200 российским ИИ-стартапам

Специальные гранты российским разработчикам ИИ

В ближайшие четыре года Правительство России намерено направить порядка 12 млрд руб. на гранты отечественным стартапам, занятым в области разработки технологий искусственного интеллекта. Об этом заявил глава Правительства России Михаил Мишустин на встрече с молодыми учеными и предпринимателями в Краснодаре.

В своем выступлении премьер подчеркнул, что эта программа поддержки разработчиков ИИ интеллекта ориентирована именно на небольшие компании.

«Принята соответствующая программа развития искусственного интеллекта на четыре года, но самое важное, что там предусмотрены специальные гранты, которые будут в течение четырех лет выделяться на развитие небольших стартапов и компаний, которые уже в большом количестве присутствуют на нашем рынке информационных технологий. За четыре года будет выделено около 12 млрд рублей на помощь 1 200 стартапам», — сказал Михаил Мишустин.

Глава Правительства отметил, что стратегия развития ИИ в России инициирована президентом Владимиром Путиным, который определил развитие искусственного интеллекта как «вопрос безопасности и выживания государства».

Бюджет и цели финансирования ИИ: американские горки

Еще в начала 2020 г. Правительство планировало направить на реализацию федерального проекта по искусственному интеллекту 124,8 млрд руб., 89,7 млрд руб. из которых должны были составить средства федерального бюджета. В середине августа 2020 г. CNews сообщил о том, что эта сумма резко сокращена до 27,7 млрд руб. В сумму войдут бюджетные средства в размере 22,4 млрд руб., которые предполагается полностью направить на покрытие расходов, связанных с разработкой.

Правительство выделит стартапам 12 млрд руб. на развитие ИИ

Сокращение бюджета федерального проекта по искусственному интеллекту также будет производиться по линии за счет объединения мероприятий по ИИ, а также их финансирования из бюджетов по цифровизации других федеральных проектов и ФОИВов. Согласно протоколу совещания у первого вице-премьера Андрея Белоусова от 3 июля 2020 г., Минкомсвязи также поручило выделить на ряд мероприятий по развитию ИИ до 2024 г. порядка 25 млрд руб. из нацпрограммы «Цифровая экономика».

В середине июня 2020 г. CNews рассказал об инициативе Минкомсвязи по внесению изменений в нацпрограмму «Цифровая экономика», которые предположительно будут утверждены в сентябре 2020 г. В частности, предполагается расширить федерального проекта «Цифровые технологии» из нацпрограммы «Цифровая экономика» за счет нового направления «Искусственный интеллект».

Кроме того, предлагается переименовать проект в «Искусственный интеллект и цифровые технологии» и добавить в него новую цель «Создание регуляторных, финансовых и технологических условий для развития и ускоренного внедрения отечественных продуктов, сервисов, решений на базе цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, в экономике и социальной сфере».

В то же время, , из проекта «Искусственный интеллект и цифровые технологии» предлагается исключить такие показатели как «Увеличение затрат на развитие «сквозных» цифровых технологий», «Увеличение объема выручки проектов (по разработке наукоемких решений, по продвижению продуктов и услуг по заказу бизнеса) на основе внедрения «сквозных» цифровых технологий компаниями, получившими поддержку в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» и «Количество РСТ-заявок по «сквозным цифровым технологиям организациями, получившими поддержку в рамках национального проекта «Цифровая экономика».

Среди семи новых показателей проекта, предложенных Минкомсвязи, фигурируют, в частности, такие как «Доля средних и крупных компаний, использующих решения на базе искусственного интеллекта (процент)», и «Создание сквозных цифровых технологий, в том числе искусственного интеллекта, преимущественно на основе отечественных разработок, а также комплексной системы финансирования проектов по разработке и (или) внедрению цифровых технологий и платформенных решений, включающей в себя венчурное финансирование и иные институты развития».

Изменение бюджета «Цифровой экономики»

В апреле 2020 г. CNews сообщал об инициативе Минфина России с целью заблокировать бюджеты нацпрограммы «Цифровая экономика» для перераспределения средств в пользу резервного фонда. Сокращение финансирования составило 14,34 млрд руб., или более 11% от бюджета нацпрограммы в 2020 г.

Одновременно с «Цифровой экономикой» в 2020 г. сократились бюджеты ряда других программ и ведомств, в общей сложности на 55 млрд руб. Так, были заблокированы все инвестиции 2020 г. в технологии 5G (1,5 млрд руб.), затраты на исследования и совершенствование сферы электросвязи и почтовой связи (584,9 млн. руб.), обеспечение приоритетных социально значимых цифровых госуслуг (3 млрд руб.), цифровизацию госуслуг в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах (1,5 млрд руб.).

Без государственного финансирования остался АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ» (220 млн руб.) и цифровая платформа «Образование в Российской Федерации для иностранцев» (719,6 млн руб.). Финансирование покрытия сетями связи транспортной инфраструктуры страны было урезано с 3,3 до 1,9 млрд руб. Бюджет на создание единого цифрового окна для жалоб на чиновников сократился почти в два раза, а госфинансирование проекта по созданию нацсистемы управления данными было урезано на треть.

В дополнение, расходы на обеспечение хранения и обработки информации госорганов в государственной единой облачной платформе также были урезаны с 2,55 до 2,03 млрд руб., а на внедрение типового рабочего места госслужащего на базе отечественного ПО будет затрачено только 1,87 млрд руб. вместо предусмотренных изначально 2,2 млрд руб.

Ранее CNews сообщал о том, что по итогам 2019 г. исполнение «Цифровая экономика» исполнила бюджет едва ли не хуже всех нацпрограмм России — на уровне 73,3%, при том, что средний уровень по нацпроектам составил 91,4%. Минкомсвязи не смогло обеспечить освоение более 26 млрд руб. бюджетных средств.