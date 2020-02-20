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«Цифровая экономика» при Носкове оставила ИТ-бизнес без 26 миллиардов

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Бизнес Финансовые результаты Тендеры Интеграция ИТ в госсекторе
, Текст: Дмитрий Степанов
В 2019 г. «Цифровая экономика» исполняла бюджет хуже почти всех нацпрограмм России — на уровне 73,3%, при том, что средний уровень по нацпроектам составляет 91,4%. Минкомсвязи под руководством Константина Носкова не смогло обеспечить освоение более 26 млрд руб. бюджетных денег.

Исполнение бюджета «Цифровой экономики»

По итогам 2019 г. уровень исполнения расходов федерального бюджета на национальную программу «Цифровая экономика» составил 73,3%. Такие данные приводит Счетная палата в аналитической записке о ходе исполнения федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных фондов России.

Учитывая, что в 2019 г. на реализацию этой нацпрограммы из бюджета было выделено около 108 млрд руб., по состоянию на 1 января 2020 г. неизрасходованными оказались свыше 26 млрд руб. На эту сумму ответственное за «Цифровую экономику» Минкомсвязи не заключило с бизнесом госконтракты и не подписало соглашения о субсидиях.

Среди всех национальных программ «Цифровая экономика» по уровню исполнения бюджета занимает предпоследнее, 12 место, хуже нее справлялся только нацпроект «Экология» с показателем в 66%.

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«Цифровая экономика» исполняла бюджет едва ли не хуже всех нацпрограмм России

Ситуация с другими нацпроектами значительно лучше. Так, «Производительность труда и поддержка занятости» была исполнена на 87,1%, «Международная кооперация и экспорт» – на 89,1%, комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры – на 88%. Однако и такой уровень исполнения бюджета (менее 90%) Счетная палата оценивает как низкий. Более высокий уровень продемонстрировали нацпроекты «Демография», «Здравоохранение», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Наука» и «Культура».

Средний уровень исполнения расходов на реализацию национальных проектов составил 91,4%. Это на 2,8 процентных пункта ниже среднего уровня исполнения расходов федерального бюджета, который достиг 94,2%.

Напомним, 21 января 2020 г. Минкомсвязи возглавил Максут Шадаев, сменивший на этом посту Константина Носкова. Носков занимал свое кресло с мая 2018 г., сменив, в свою очередь, Николая Никифорова.

Ожидания не оправдались

В начале ноября 2019 г. в Минкомсвязи рассчитывали, что к концу декабря исполнение бюджета «Цифровой экономики» достигнет уровня 95,7%. Трудности с освоением бюджета занимавший на тот момент должность пресс-секретаря ведомства Евгений Новиков объяснял сложной системой управления нацпрограммы.

В конце ноября 2019 г. в Министерстве изменили прогноз на менее оптимистичный – ведомство оценило итоговый уровень исполнения расходов «Цифровой экономики» в 85%. Однако на деле за два рабочих дня до конца года данный показатель составлял лишь 53,6% – это худший результат среди всех нацпроектов.

Новиков тогда пояснил CNews, что кассовое исполнение нацпрограммы «Цифровая экономика» по итогам 2019 г. составило 73,3%, назвав данный результат «предварительными цифрами». Финальные показатели он обещал к апрелю 2020 г. Представитель Минкомсвязи объяснил, что некоторые ранее заключенные контракты еще не были оплачены, поскольку нацпрограмма предусматривает оплату исключительно по факту выполненных работ. При этом множество крупных контрактов закрывались в последнюю неделю года.

«Цифровой экономике» не привыкать находиться в аутсайдерах. Последнее место по уровню исполнения бюджета программа также занимала в первом полугодии (8,3%) и в III квартале 2019 г. (12,3%).

Показатели Минкомсвязи

Согласно информации Счетной палаты, по итогам 2019 г. Минкомсвязи оказалось в числе главных распорядителей бюджетных средств, хуже других справившихся с финансированием нацпрограмм – не освоенными остались около 16,7 млрд. руб.,

Ниже 100% ведомством исполнены расходы федерального бюджета – объем неисполненных бюджетных ассигнований составил 77,1% или около 17,1 млрд руб.

В 2019 г. Министерством, по данным регулятора, не осуществлены расходы на «финансовое обеспечение отбора и поддержки компаний-лидеров, разрабатывающих и обеспечивающих внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития сквозных цифровых технологий в объеме 3 млрд руб.».

Также не осуществлена поддержка проектов по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий в объеме 1,6 млрд руб.

Кроме того, в Счетной палате отметили низкий уровень исполнения Министерством расходов на предоставление субсидий юридическим лицам – всего 26,2%.

Бюджет «Цифровой экономики»

Программа «Цифровая экономика» была утверждена правительством летом 2017 г., а в мае 2018 г. ее трансформировали в национальную программу. В нее входит шесть федеральных проектов: «Цифровое государственное управление», «Цифровые технологии», «Нормативное регулирование цифровой среды», «Кадры для цифровой экономики», «Информационная инфраструктура» и «Информационная безопасность».

Изначально на «Цифровую экономику» за период 2018-2021 гг. планировалось потратить 520 млрд руб., из которых 170 млрд руб. должен был выделить федеральный бюджет, а 350 млрд руб. — внебюджетные источники. Однако когда она стала нацпрограммой, бюджет был увеличен до 2,79 трлн руб., из которых 1,267 трлн руб. должен был выделить федеральный бюджет, 1,524 трлн руб. — внебюджетные источники.

Позднее был представлен уточненный вариант национальной программы «Цифровая экономика». В нем общий объем расходов увеличился до 3,54 трлн руб. В том числе расходы федерального бюджета увеличились до 2,015 трлн руб. Рост затрат был связан с включением в федеральный проект «Цифровое государственное управление» расходов на информатизацию федеральных органов власти и на развитие системы паспортно-визовых документов нового типа «Мир», уже заложенных в федеральном бюджете. По некоторым другим проектом расходы были урезаны.

В феврале 2019 г. была опубликована правительственная презентация, из которой следует, что расходы нацпрограммы «Цифровая экономика» сократили более чем в два раза — до 1,6 трлн руб. Наибольшему сокращению подверглись федеральные проекты «Цифровые технологии» и «Цифровое государственное управление» — в совокупности расходы по ним уменьшились на 1,87 трлн руб.

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