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Национальный проект Безопасные и качественные автомобильные дороги БКД
Амбициозная цель: объединить всю Россию высокоскоростными магистралями, которые зададут кардинально иное временное и территориальное измерение экономики.
Транспортный коридор Север-Юг на Дальнем Востоке интегрирует Северный морской путь с крупными логистическими узлами Евразии - у побережья Индии и Тихого океана. Коридор включает строительство моста через реку Лена, проект, который уже стал международным, прокладку железнодорожных маршрутов из Сибири в сторону Монголии, Китая и портов Индийского и Тихого океанов.
Национальный проект и организации, системы, технологии, персоны:
|Лекомцева Елена 8 6
|Смирнов Вячеслав 42 5
|Путин Владимир 3201 4
|Новиков Евгений 44 3
|Акимов Максим 187 3
|Седов Денис 3 3
|Целиков Дмитрий 3 3
|Носков Константин 236 2
|Назаров Александр 65 2
|Шведов Александр 27 2
|Швецов Владимир 50 2
|Зимин Игорь 17 2
|Бабушкин Игорь 4 2
|Орловский Виктор 383 2
|Мирошников Евгений 7 2
|Ожгихин Иван 31 2
|Черкасов Илья 13 2
|Голубев Алексей 10 2
|Воропанов Сергей 3 2
|Гурленов Андрей 24 2
|Казаринов Дмитрий 12 2
|Сафарян Армен 5 2
|Мишустин Михаил 685 1
|Шадаев Максут 1018 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Сахненко Сергей 89 1
|Нащекин Алексей 116 1
|Солодухин Константин 119 1
|Жерновой Федор 6 1
|Патрикеев Алексей 8 1
|Нечеухин Максим 3 1
|Толгский Александр 3 1
|Добронравов Олег 3 1
|Петров Михаил 138 1
|Гоц Роман 46 1
|Кабанов Владимир 178 1
|Ципорин Павел 102 1
|Гвоздева Наталья 16 1
|Гутин Александр 18 1
|Печенин Алексей 18 1
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