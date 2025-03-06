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Национальный проект Безопасные и качественные автомобильные дороги БКД

Амбициозная цель: объединить всю Россию высокоскоростными магистралями, которые зададут кардинально иное временное и территориальное измерение экономики.

Транспортный коридор Север-Юг на Дальнем Востоке интегрирует Северный морской путь с крупными логистическими узлами Евразии - у побережья Индии и Тихого океана. Коридор включает строительство моста через реку Лена, проект, который уже стал международным, прокладку железнодорожных маршрутов из Сибири в сторону Монголии, Китая и портов Индийского и Тихого океанов. 

 


06.03.2025 ФАУ «РОСДОРНИИ» развернул государственную информационную систему федерального масштаба в облаке Cloud.ru 1
28.12.2024 Компания «НПО «ИТС» установила в регионах более 400 видеодетекторов транспорта 1
16.12.2024 Компания «НПО "ИТС"» заключила с ЦОДД контракт почти на 2 млрд рублей 1
16.12.2024 Вячеслав Смирнов -

Вячеслав Смирнов, «НПО «ИТС»: Вклад фотовидеофиксации в обеспечение безопасности дорожного движения очень высок

 1
28.11.2024 Компания «НПО ИТС» поставила Волгограду новейшие видеодетекторы транспорта 1
08.10.2024 Искусственный интеллект от VisionLabs помогает снизить пробки и аварии на дорогах Воронежа 1
23.08.2024 «Ростелеком» в Арктическом регионе расширяет цифровую систему весогабаритного контроля 1
12.08.2024 Безопасность на дорогах: «Ростелеком» установил 27 комплексов фиксации нарушений ПДД на дорогах Зауралья 1
05.08.2024 Новая серия камер LUIS+ вошла в реестр Минпромторга 1
25.07.2024 «Ростелеком» установит систему фотовиодеоконтроля на дорогах Красноярского края 1
09.07.2024 На дорогах Свердловской области установят 18 новых элементов интеллектуальных транспортных систем 1
03.06.2024 «Альтек» подтвердила совместимость «Трансфлоу» с российской СУБД Postgres Pro 1
16.05.2024 Административная поддержка нацпрограммы «Цифровая экономика» и нацпроектов обойдется в 50 миллиардов 1
01.02.2024 Sitronics Electro обеспечила запуск электробусов в Волгодонске зарядной инфраструктурой 1
26.01.2024 Специалисты «Программного Продукта» обеспечат работу модуля «iМинтранс» информационной системы регулирования на транспорте 1
15.01.2024 Simetra внедрила платформу для транспортного планирования и управления во Владимирской агломерации 1
12.01.2024 Sitronics Electro увеличил количество регионов присутствия втрое 1
15.12.2023 Электробусы в Волгограде заряжаются на ультрабыстрых станциях оператора Sitronics Electro 1
15.11.2023 Дорожники запустили новые видеодетекторы на подъезде к Нижнему Тагилу 1
19.10.2023 «Казань-Телематика» создала инфраструктуру ИТС для испытания автономных технологий в ОЭЗ «Алабуге» 1
12.10.2023 «Ростелеком» в Дагестане внедрил решения для безопасности дорожного движения 1
15.08.2023 РИР приступили к реализации проекта развития ИТС Екатеринбурга 1
09.08.2023 Чтобы эффективно тратить бюджетные деньги, власти создадут ИТ-систему ценой в полтора миллиарда 1
26.07.2023 Дмитрий Казаринов, «СофтТелематика»: Цифровизация приближает нас к эре беспилотного транспорта 3
02.05.2023 Концерн «Телематика» расширил цифровой реестр российских дорог 1
10.04.2023 Завершен 2 этап создания интеллектуальной транспортной системы в Архангельской области 1
03.04.2023 Регионы и госкомпании израсходовали на цифровизацию транспорта почти ₽100 млрд за 5 лет 2
20.01.2023 «Русатом инфраструктурные решения» и Вологда завершили совместный проект по цифровизации транспортной инфраструктуры 1
15.12.2022 «Ростелематика» внедряет интеллектуальные транспортные системы на территории Ставропольского края 1
29.11.2022 «Ростелематика»: оборудование для организации дорожного движения – самый популярный элемент экосистемы ИТС 1
28.11.2022 Геоаналитическая система Удмуртии разработана с применением облачной BI-системы DataLens 1
10.11.2022 «Ростелематика» создает городские интеллектуальные транспортные системы в Краснодаре и Сочи 1
09.11.2022 «Швабе» завершил первый этап создания ИТС в Твери 1
13.09.2022 «Росатом» и Белгородская область оснастят интеллектом дороги региона 1
14.07.2022 «Русатом инфраструктурные решения» и Вологда разработали систему мониторинга общественного транспорта 1
22.06.2022 800 новых дорожных камер появились в Башкортостане 1
16.06.2022 Российский электробус появился на общественном маршруте в Сочи 1
04.05.2022 Новый проект цифровизации общественного транспорта стартовал в Новосибирске 1
21.02.2022 «Русатом инфраструктурные решения» и Вологда приступили ко второму этапу внедрения интеллектуальной транспортной системы 1
20.01.2022 Математики МГУ предложили нейросеть для эффективного мониторинга качества дорожного покрытия 1

Публикаций - 79, упоминаний - 89

Национальный проект и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9780 12
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3227 12
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 107 9
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 228 7
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 43 6
ИТС НПО - Интеллектуальные технические системы НПО 15 6
Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 22 5
Ростех - Автоматика Концерн 1649 4
Ростелематика 5 4
Ситроникс - Sitronics Electro 44 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1316 4
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 102 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8786 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1168 2
ГЛОНАСС АО 198 2
ФИТ - Фабрика информационных технологий 14 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1943 2
РТИТС - РТ-Инвест Транспортные Систем 66 2
Телематика Концерн - НТС - Национальные телематические системы 33 2
Альтек 5 2
Yandex - Яндекс 7463 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 2
Телематика Концерн - СофтТелематика 13 2
УГМК Телеком 24 2
Беспилотные авиационные системы 55 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 1
HTC Corporation 1499 1
Ростех - РЭК - Радиоэлектронный кластер 41 1
Dr.Web - Доктор Веб 1256 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1637 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 206 1
Microsoft Corporation 24695 1
Oracle Corporation 6719 1
VK - Mail.ru Group 3462 1
AUXO - Atos SE - Атос АйТи Солюшенс энд Сервисез 228 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 347 1
Галактика - Корпорация 1471 1
Счётная палата РФ - ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 32 1
ИКС 321 1
Иннодата - Innodata 22 1
X5 Group - Перекрёсток 550 9
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7402 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1003 2
Ленавтодор ГКУ - Управление автомобильных дорог Ленинградской области 3 2
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 56 2
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Спецмаш-диагностика 1 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 411 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 65 1
Маяк НПП 2 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Сбер - СберТройка 14 1
Россети Кубань - Кубаньэнерго 24 1
Росатом РИР - Квадра ПАО - ТГК-4 - Белгородская, Губкинская, Елецкая, Данковская, Тамбовская, Калужская, Алексинская, Ефремовская, Дягилевская, Орловская, Ливенская ТЭЦ, Курская ТЭЦ-1,4; ГТ ТЭЦ «Луч», ТЭЦ СЗР, Смоленская ТЭЦ-2, Воронежская ТЭЦ-1,2, Липецк 43 1
Лента - Сеть розничной торговли 2096 1
Строй Инвест Проект 7 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Почта России ПАО 2122 1
Царицын капитал 23 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 46 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Международный аэропорт Кольцово имени Акинфия Демидова 26 1
ЛизаАлерт ПСО - LizaAlert - Поисково-спасательная организация 48 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 37 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1386 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11774 13
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 672 9
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1971 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4559 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5983 7
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 156 7
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 5
РосдорНИИ ФАУ - Российский дорожный научно-исследовательский институт 13 5
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 98 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3298 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5005 4
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 95 4
Администрация Вологды 7 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2904 3
Федеральное казначейство России 1787 3
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 111 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 318 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3360 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2004 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5490 2
Администрация Ленинградской области - Губернатор Ленинградской области - органы государственной власти 90 2
АСВ - Агентство по страхованию вкладов 95 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1389 1
Тулаупрадор ГУ ТО 1 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 254 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 505 1
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 115 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 413 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 153 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 64 1
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 154 1
Правительство Свердловской области - Губернатор Свердловской области - органы государственной власти 74 1
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 152 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3068 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 249 1
ГКУ РБ - Транспортная дирекция Республики Башкортостан 3 1
Правительство Удмуртской Республики - органы государственной власти 115 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 3
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 42 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 53 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 351 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67034 56
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51232 49
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Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8644 27
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1453 16
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ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2771 3
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РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 130 3
РосдорНИИ ФАУ - СКДФ ФГИС - Система контроля дорожных фондов - Система контроля за формированием и использованием дорожных фондов 4 3
Apple iPhone 6 4862 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1616 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1436 2
ГРЗ - Регистрационные знаки транспортных средств в России 6 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 711 2
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 230 2
Альтек - Трансфлоу - Transflow 4 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3251 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 478 2
КамАЗ 1221 ШАТЛ - Беспилотный автобус 15 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 973 1
НКТ - Р7-Офис 385 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
Яндекс.Лицей 22 1
РЖД Транссиб - Транссибирская магистраль - Транссибирская железнодоржная магистраль - Великий Сибирский Путь 80 1
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АСВГК - Автоматизированная система весогабаритного контроля движения транспортных средств 6 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 477 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
VK - Mail.ru MyTeam - мессенджер 32 1
VK - Mail.ru Teambox 19 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 128 1
Цифровой инспектор 9 1
Atos AntiCOVID 3 1
ЮНИИ ИТ - Vika Нейронная сеть 4 1
Спецмаш-диагностика Эскандор - универсальная передвижная лаборатория непрерывной диагностики автодорог 1 1
ЕМИАС Электронный рецепт 87 1
Lenovo LSC - Lenovo Solution Centre 8 1
ЕЦПТК - Единая цифровая платформа транспортного комплекса 7 1
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ - ЕГИС ОТБ - Единая государственная информационная система обеспечения транспортной безопасности 12 1
ВымпелКом - Билайн Мед - BeelineMED 2 1
Росатом РИР - Цифровой водоканал 24 1
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 183 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Linux OS 10049 1
Лекомцева Елена 8 6
Смирнов Вячеслав 42 5
Путин Владимир 3201 4
Новиков Евгений 44 3
Акимов Максим 187 3
Седов Денис 3 3
Целиков Дмитрий 3 3
Носков Константин 236 2
Назаров Александр 65 2
Шведов Александр 27 2
Швецов Владимир 50 2
Зимин Игорь 17 2
Бабушкин Игорь 4 2
Орловский Виктор 383 2
Мирошников Евгений 7 2
Ожгихин Иван 31 2
Черкасов Илья 13 2
Голубев Алексей 10 2
Воропанов Сергей 3 2
Гурленов Андрей 24 2
Казаринов Дмитрий 12 2
Сафарян Армен 5 2
Мишустин Михаил 685 1
Шадаев Максут 1018 1
Никифоров Николай 1136 1
Сахненко Сергей 89 1
Нащекин Алексей 116 1
Солодухин Константин 119 1
Жерновой Федор 6 1
Патрикеев Алексей 8 1
Нечеухин Максим 3 1
Толгский Александр 3 1
Добронравов Олег 3 1
Петров Михаил 138 1
Гоц Роман 46 1
Кабанов Владимир 178 1
Ципорин Павел 102 1
Гвоздева Наталья 16 1
Гутин Александр 18 1
Печенин Алексей 18 1
Россия - РФ - Российская федерация 145861 58
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43495 15
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2443 7
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 326 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17525 6
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1798 5
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1243 5
Россия - ПФО - Самарская область 1332 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1235 4
Россия - УФО - Свердловская область 1527 4
Россия - ДФО - Бурятия Республика 606 4
Россия - ЦФО - Воронежская область 803 4
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1020 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2936 3
Россия - СЗФО - Вологодская область 697 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7530 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1402 3
Россия - ЮФО - Астраханская область 673 3
Россия - ЮФО - Волгоградская область 755 3
Россия - СЗФО - Архангельская область 729 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17177 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14160 3
Россия - УФО - Свердловская область - Нижний Тагил 170 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1540 3
Беларусь - Белоруссия 5733 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3984 3
Россия - УФО - Тюменская область 1168 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1977 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 898 2
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Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 506 2
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 703 2
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51549 29
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 823 27
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10021 19
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3980 17
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2144 16
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29414 15
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 395 14
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2618 13
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4030 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8811 12
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БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2920 10
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 9
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8631 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5834 9
Национальный проект 311 9
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2440 8
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1278 8
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9932 7
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 928 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7065 6
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5449 6
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Национальный проект - Международная кооперация и экспорт - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 41 6
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3579 5
Безопасные и качественные автомобильные дороги - АПВГК - Автоматические пункты весогабаритного контроля 14 5
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3448 5
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3677 4
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Нормативное регулирование цифровой среды 47 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1089 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11035 4
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Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3231 4
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1260 4
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 114 3
Цифровой регион - Федеральный проект 100 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3667 3
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 684 3
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 978 2
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1531 1
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