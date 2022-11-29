«Ростелематика»: оборудование для организации дорожного движения – самый популярный элемент экосистемы ИТС

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» определено 42 субъекта РФ, которые внедряют интеллектуальные транспортные системы (ИТС) для создания комфортной и качественной среды для водителей и жителей агломераций. Из них компания «Ростелематика» (входит в концерн «Телематика») реализует проекты в 21 регионе России и на основе накопленных данных проанализировала наиболее востребованные элементы ИТС.

Набор внедренного периферийного оборудования и различных модулей и подсистем интеллектуальных транспортных систем зависит от особенностей транспортной сети в каждом регионе.

Наиболее востребовано оборудование и подсистемы организации дорожного движения, которые позволяют сократить количество заторов, регулировать интенсивность транспортных потоков и повысить уровень безопасности для всех участников движения. Эти задачи решаются с помощью установки видеодетекторов транспорта и светофорного регулирования. Первые занимают самую большую долю более 51% среди интегрированного периферийного оборудования в регионах. Оборудование дорожного управления с контролерами, которое регулирует работу светофоров, оповещают диспетчера о текущей обстановке и рекомендуют решение проблемных ситуаций, составляет 27%. Тройку замыкают камеры видеонаблюдения состояния дорог и дорожной инфраструктуры – 20%. Табло и знаки переменной информации, дорожные метеостанции, занимают долю около 1% периферийного оборудования ИТС. Центры обработки данных (ЦОД) и центры управления дорожным движением (ЦУДД) присутствуют в каждом регионе, из которых каждый второй регион создавал или модернизировал их в рамках развития ИТС агломераций.

Среди интеллектуальных программных решений ИТС наиболее часто устанавливали подсистемы мониторинга параметров транспортного потока, светофорного управления, видеонаблюдения и детектирования ДТП и ЧС. Каждый второй регион внедрял модуль транспортного моделирования и прогнозирования и геоинформационную систему сбора, хранения, анализа и графической визуализации данных в рамках создания ИТС. Также популярностью пользуются подсистема метеомониторинга и модуль координированного управления движением для автоматизации процесса управления светофорными объектами.

Лидерами по развитию ИТС с учетом масштабов внедрения инструментальных подсистем и количества установленного периферийного оборудования среди проектов, реализованных компаний «Ростелематика», можно назвать такие города как Самара, Новокузнецк и Краснодар, другие регионы активно развиваются в этом направлении и проектируют следующие этапы внедрения интеллектуальных систем.

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Единая платформа управления транспортной системой (ЕПУТС), которая объединяет все действующие интеллектуальные системы и позволяет управлять всем транспортным комплексом агломерации в режиме «одного окна» внедрена лишь в части регионов. При этом ЕПУТС – сердце ИТС и наиболее важная его часть, которую необходимо внедрять на следующих этапах для консолидированного управления экосистемой ИТС.

«Учитывая тот факт, что проекты по ИТС в России начали комплексно развиваться только последние несколько лет, то регионы делают акценты на компоненты, которые помогают решить насущные задачи: от 40% до 70% агломераций устанавливают подсистемы, которые помогают в режиме реального времени отслеживать, предупреждать и менять условия дорожного движения и управлять светофорами в зависимости от развития транспортной ситуации, что расширяет возможности дорожной инфраструктуры и позволяет эффективнее использовать существующие транспортные сети», – сказал Дмитрий Целиков, генеральный директор компании «Ростелематика» (входит к концерн «Телематика»).