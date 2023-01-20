«Русатом инфраструктурные решения» и Вологда завершили совместный проект по цифровизации транспортной инфраструктуры

«Русатом инфраструктурные решения» и Вологда завершили совместный проект по цифровизации транспортной инфраструктуры.

Реализацией проекта по формированию интеллектуальной транспортной системы (ИТС) занимались совместно администрация Вологды и «Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») на основе муниципального контракта. Это создание современной цифровой инфраструктуры для эффективного управления дорожным комплексом. На данный момент смонтированы все основные элементы ИТС, идет их настройка и тестирование.

«ИТС на базе современных технологий сбора и обработки данных решает целый комплекс важных задач, одна из важнейших – обеспечение высокого качества и безопасности дорожно-транспортной инфраструктуры. Система позволяет автоматизировать процессы управления дорожным движением в режиме онлайн. Благодаря новому оборудованию мы сможем регулировать транспортные потоки, сделать дороги более безопасными и обеспечить бесперебойное движение общественного транспорта. Например, в будущем можно будет заранее проинформировать участников дорожного движения об ожидаемом гололеде, снегопаде. Или в случае аварии оповестить о том, что лучше выбирать пути объезда. Так мы разгрузим трассу и дадим возможность проехать специальным и коммунальным службам», – сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Проект реализуется в рамках федеральной программы «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Смонтированы более 76 км линий оптической связи, установлены 105 комплексов видеонаблюдения с обзорными видеокамерами и инфракрасными прожекторами, а также более 300 детекторов транспорта. Они в режиме реального времени передают информацию о транспортной обстановке в созданный Центр организации дорожного движения, который является основным звеном «дорожного интеллекта».

В работу запущены такие элементы ИТС как подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС, модуль контроля эффективности ИТС, подсистема директивного управления транспортными потоками, подсистема мониторинга параметров транспортных потоков, модуль управления движением общественного транспорта и др.

«Реализация таких проектов может быть успешной только в случае полноценного комплексного сотрудничества между муниципалитетом и компанией. Поэтому очень важно, что у администрации Вологды проактивный подход – город использует современные цифровые инструменты для управления дорожной инфраструктурой, комфорта жителей. Создание работоспособной и перспективной транспортной модели региона невозможно без качественного сбора данных, их интеллектуальной обработки. На основе накопленных данных можно будет строить прогнозы, принимать управленческие решения на всех уровнях, решать задачи организации дорожного движения, расстановки приоритетов проведения дорожных работ», – отметил Алексей Голубев, генеральный директор компании «Цифровые платформы и решения умного города» (входит в РИР).

На данный момент в систему ИТС заведены 69 светофорных объектов Вологды (90% городских светофоров). Запущена так называема лента координат, то есть синхронизация светофоров на некоторых участках дорог: ул. Октябрьская и Ленинградская до въезда на мост, ул. Ленинградская после съезда с моста, ул. Герцена, Пошехонское шоссе. Это позволяет ускорить движение транспортного потока.

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Также тестируется светофорное регулирование как с помощью диспетчера, так и автоматически. Электронные регулировщики связаны в единую сеть, они обмениваются данными и подстраиваются под меняющуюся дорожную обстановку, корректируя алгоритм пропуска транспорта. В сложных ситуациях подключается диспетчер с ручным управлением. Результаты будут наглядно видны к маю 2023 г.

В рамках модуля управления общественным транспортом идет процесс подключения навигационных данных всех городских перевозчиков. Соблюдение графика движения автобусов и троллейбусов будет контролировать отдельный диспетчер, что в случае нарушения позволит привлечь перевозчика к ответственности.

Требуется доработка и регулирование целого ряда технических моментов. Формирование системы ИТС продолжится и в 2023 г. В частности, комплексы видеонаблюдения будут установлены на светофорах, которые появились за последние два года и не вошли в первоначальный контракт. Также будет создана интеграционная платформа, позволяющая анализировать работу всех модулей, выстраивать прогнозные планы.

Полностью завершить создание ИТС 1-го уровня планируется в 2024 г.