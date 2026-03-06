Получите все материалы CNews по ключевому слову
Администрация Вологды
СОБЫТИЯ
Администрация Вологды и организации, системы, технологии, персоны:
|ЭОС Дело-web 209 2
|Microsoft Windows 2000 8679 1
|Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 269 1
|ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2908 1
|Перов Евгений 97 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1423666, в очереди разбора - 727136.
Создано именных указателей - 191274.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.