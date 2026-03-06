Разделы

Администрация Вологды

СОБЫТИЯ


06.03.2026 Список CNews: Женщины года в ИТ-отрасли 2026. Голосование 1
20.01.2023 «Русатом инфраструктурные решения» и Вологда завершили совместный проект по цифровизации транспортной инфраструктуры 2
14.07.2022 «Русатом инфраструктурные решения» и Вологда разработали систему мониторинга общественного транспорта 1
21.02.2022 «Русатом инфраструктурные решения» и Вологда приступили ко второму этапу внедрения интеллектуальной транспортной системы 1
13.09.2021 Росатом и Вологда оснастят интеллектом транспортную инфраструктуру города 2
05.03.2013 Администрация Вологды расширяет использование СЭД «Дело» 1
04.06.2012 «М2М телематика» открыла региональный диспетчерский центр в Вологодской области 1
04.02.2009 Администрация Вологды приобрела дополнительные АРМ СЭД «Дело» 1

Публикаций - 8, упоминаний - 10

Администрация Вологды и организации, системы, технологии, персоны:

Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 125 4
Росатом РИР - Цифровые платформы и решения умного города 22 3
Офис-Док - Офис-Док ИТ - Офис-Док Информационные Системы - Office Doc 66 2
ЭОС - Электронные офисные системы 1190 2
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Системы документооборота 513 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 48 1
X5 Group - Перекрёсток 615 2
Лента - Сеть розничной торговли 2304 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2214 4
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 110 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5792 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 58018 6
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9441 4
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4386 4
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1431 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12410 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32125 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34263 3
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1537 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74350 3
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 880 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15041 2
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4737 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13445 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17292 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9850 2
Транспорт - Управление автопарком - FMS - Fleet Management Systems 333 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12168 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9018 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11237 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7217 1
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2359 1
Оповещение и уведомление - Notification 5440 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 962 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 424 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2380 1
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4871 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1139 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3434 1
Машинное зрение - OCR - Optical Character Recognition - ICR - Intelligent character recognition - IDR - Intelligent Document Recognition - Распознавание текста, документов и заполнение полей договора - Поточное сканирование документов, анкет 1100 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29023 1
Auto-ID - Штриховой код - штрихкод - штрихкодирование - barcode 1509 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4838 1
ЭОС Дело-web 209 2
Microsoft Windows 2000 8679 1
Amadeus Certified - Amadeus Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 269 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2908 1
Перов Евгений 97 1
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 348 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3259 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2731 2
Россия - СЗФО - Вологодская область 762 1
Россия - РФ - Российская федерация 159247 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20531 5
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1338 4
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 915 4
Национальный проект - Безопасные и качественные автомобильные дороги - БКД 84 4
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2280 3
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55353 2
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2981 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1569 1
МВД РФ - ГИБДД ПДД - Правила дорожного движения 426 1
