«Русатом инфраструктурные решения» и Вологда приступили ко второму этапу внедрения интеллектуальной транспортной системы

«Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и администрация Вологды начали второй этап реализации проекта по формированию в городе интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Работы идут в рамках федеральной программы «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В результате в городе создается современная цифровая инфраструктура для управления дорожным движением.

В рамках второго этапа будет смонтировано и интегрировано 76 стационарных автоматических комплексов мониторинга транспорта и видеонаблюдения, а также интегрировано в автоматизированном режиме 48 светофоров. Параллельно по необходимым направлениям будут прокладывать оптоволоконный кабель. Всего в ходе реализации этого этапа проекта создадут 10 модулей и подсистем ИТС: модуль координированного управления движением; подсистема светофорного управления; подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС, модуль контроля эффективности ИТС; подсистема директивного управления транспортными потоками; подсистема мониторинга параметров транспортных потоков; модуль управления движением общественного транспорта и др.

Проект реализуется в рамках заключенного муниципального контракта между МКУ «Служба городского хозяйства» Вологды и компанией «Цифровые платформы и решения Умного города» (входит в РИР). В ходе первого этапа для оперативного отслеживания ситуации на дорогах установлены комплексы видеоконтроля, введено в эксплуатацию серверное оборудование обработки данных, куда стекается информация о дорожной обстановке с улиц города. Детекторы считывают количество проезжающего по определенной полосе транспорта и передают информацию в серверный центр. Они собирают информацию о средней скорости, с которой двигается транспорт, а обзорные камеры показывают сам перекресток, помогая оператору оценить дорожную обстановку на участке. Программой также предусмотрен отдельный анализ потока общественного транспорта.

«Уже на этом этапе город начал собирать информацию и учитывать объемы накопленных данных, на основе которых можно строить прогнозы, принимать управленческие решения на всех уровнях, решать задачи организации дорожного движения, расстановки приоритетов проведения дорожных работ. Например, участники дорожного движения могут быть заранее информированы, что через час возможен гололед. Или в случае аварии оповестить с помощью SMS-сообщения о том, что лучше выбирать пути объезда: таким образом мы не загружаем трассу и даем возможность проехать спецслужбам. В автоматическом режиме можно будет настроить режимы светофоров оптимальным образом», – отметила руководитель проекта со стороны РИР Елена Лекомцева.

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«В данный момент на участке в направлении улицы Ленинградской от проспекта Победы до Окружного шоссе установлены 29 комплексов на 25 перекрестках, причем на ряде перекрестков установлено по два. Они были запущены в работу в конце декабря. Также в конце прошлого года специалисты завершили прокладку оптоволоконного кабеля для подключения комплексов. В течение января-февраля проводится эксплуатационное тестирование, то есть ведется интеграция этого оборудования с сервером, который собирает данные», – сказал заместитель руководителя МКУ «Служба городского хозяйства» Илья Колосов.

К концу 2022 г. планируется создать в Вологде и центр организации дорожного движения (ЦОДД), который станет основным звеном «дорожного интеллекта». В круглосуточном режиме специалисты будут отслеживать ситуацию на дорогах и анализировать информацию, полученную с комплексов видеонаблюдения.