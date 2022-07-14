«Русатом инфраструктурные решения» и Вологда разработали систему мониторинга общественного транспорта

«Русатом инфраструктурные решения» (РИР, входит в госкорпорацию «Росатом») и администрация Вологды разработали систему мониторинга общественного транспорта в рамках второго этапа реализации проекта по формированию в городе интеллектуальной транспортной системы (ИТС). Она позволит в режиме онлайн регулировать транспортные потоки, прогнозировать ситуацию на дороге, а также моделировать работу общественного транспорта в городе. Работы ведутся в рамках федеральной программы «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В результате в городе создается современная цифровая инфраструктура для управления дорожным движением, повышается эффективность управления дорожным комплексом.

Система мониторинга общественного транспорта позволит профильным специалистам отслеживать информацию: в какое время на линию вышел автобус, по какой траектории двигался в течение дня, задерживался или опережал график движения. Кроме того, предполагается непосредственная связь с водителями автобусов. При необходимости диспетчер через специальный сервис сможет сделать звонок на мобильный телефон и уточнить данные у водителя. На данный момент в базу программы занесено более 500 остановок, размещенных в Вологде, а также автопарк города. Впоследствии к системе будут подключены еще и автобусы частных перевозчиков.

«Программа представлена в формате отчетов о работе каждого автобуса и троллейбуса, его времени в пути, маршрута, а также в виде интерактивной карты с движущимся транспортом в режиме онлайн и отмеченными остановочными комплексами», – сказал Алексей Шумилов, начальник департамента городского хозяйства Вологды.

Проект реализуется в рамках заключенного муниципального контракта между МКУ «Служба городского хозяйства» Вологды и компанией «Цифровые платформы и решения умного города» (входит в РИР). В рамках первого этапа внедрено программное обеспечение и развернуты необходимые для функционирования оборудования инженерные коммуникации. Для оперативного отслеживания ситуации на дорогах установлены комплексы видеоконтроля, введено в эксплуатацию серверное оборудование обработки данных, куда стекается информация о дорожной обстановке с улиц города. Детекторы считывают количество проезжающего по определенной полосе транспорта и передают информацию в серверный центр. Они собирают информацию о средней скорости, с которой двигается транспорт, а обзорные камеры показывают сам перекресток, помогая оператору оценить дорожную обстановку на участке.

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«Мы подходим к проектам ИТС, исходя из потребностей, особенностей каждого конкретного города или региона. В конечном счете, получается система, которая будет включать то, что уже есть в городе, добавит нужные звенья, и все это будет реально нужно городу и его жителям», – отметила Елена Лекомцева, директор проектного офиса «Интеллектуальные транспортные системы», руководитель проекта со стороны РИР.

Полностью создать ИТС в Вологде планируют до 2024 г. Всего в рамках реализации проекта будет сформировано 10 модулей и подсистем ИТС: модуль координированного управления движением; подсистема светофорного управления; подсистема видеонаблюдения, детектирования ДТП и ЧС, контроль эффективности; директивное управление транспортными потоками; мониторинг параметров транспортных потоков; управление движением общественного транспорта и др. Также к концу 2022 г. в Вологде планируется создать центр организации дорожного движения (ЦОДД), который станет основным звеном «дорожного интеллекта». В круглосуточном режиме специалисты будут отслеживать ситуацию на дорогах и анализировать информацию, полученную с комплексов видеонаблюдения.