Транспорт Управление автопарком Fleet management

10 простых шагов: как уберизировать поездки сотрудников и сэкономить 30% бюджета на корпоративный автопарк обиль в среднем совершает всего 2-3 поездки в день, при этом на его содержание в год уходит от 1 млн. руб. Пробег же автомобилей возрастает в два раза из-за возврата на базу. К примеру, до уберизации автопарк «Газпромнефть-Ямал» на Новопортовском месторождении состоял из трех десятков автомобилей, каждый из которых был закреплен за своим цехом. После тщательного анализа оказалось, что за 11