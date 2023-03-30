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Транспорт Управление автопарком Fleet management

Транспорт - Управление автопарком - Fleet management


30.03.2023 10 простых шагов: как уберизировать поездки сотрудников и сэкономить 30% бюджета на корпоративный автопарк

обиль в среднем совершает всего 2-3 поездки в день, при этом на его содержание в год уходит от 1 млн. руб. Пробег же автомобилей возрастает в два раза из-за возврата на базу. К примеру, до уберизации автопарк «Газпромнефть-Ямал» на Новопортовском месторождении состоял из трех десятков автомобилей, каждый из которых был закреплен за своим цехом. После тщательного анализа оказалось, что за 11
29.07.2022 Автопарк сервиса «Яндекс драйв» пополнился кроссоверами Geely Coolray

11.06.2021 «Яндекс.Драйв» соберет парк под ключ для корпоративных клиентов

«Яндекс.Драйв» запустил услугу «Выделенный автопарк». С ее помощью компании смогут создавать собственный автопарк из любого колич
26.01.2021 «Делимобиль» переоборудует автопарк для развития дальнего автотуризма

«Делимобиль» начала подключать автопарк к виртуальному оператору Центр 2М. Специализированная SIM-карта (Multi SIM) будет устанавливаться в терминалах системы телематики автомобиля. На начальном этапе это коснется парка из 1
31.07.2020 ИТ позволили корпоративному автопарку сэкономить миллионы рублей за несколько месяцев

ся ждать, чтобы привезти обратно. В результате машина простаивает более 30 минут. Решение Открепить автопарк. Заявки на поездки от всех сотрудников организации смогут выполнять любые парковые а
17.03.2020 Xerox расширила портфолио облачных сервисов

Xerox объявила о расширении своего портфолио гибких облачных сервисов. Компания запустила два новых решения: Virtual Print Management Service и Workplace Cloud Fleet Management, которые помогут ИТ-подразделениям проводить цифровую трансформацию быстрее и эффективнее. Сервис Xerox Virtual Print Management Service предназначен для крупных корпораций. С

12.07.2019 «Лаборатория умного вождения» оборудовала автопарк Moscow Dream Cars телематической системой с ИИ

сервисом по прокату эксклюзивных автомобилей Moscow Dream Cars. В рамках сотрудничества «Лаборатория умного вождения» оборудовала специальным решением автомобили премиальных марок, которые составляют автопарк Moscow Dream Cars. Среди автомобилей, оборудованных системой, Lamborghini Huracan Spyder, Ferrari 458, Bentley Continental, Porsche 911, Audi R8 и др. Проект реализован для более аккур
22.12.2017 «Сахалин-Инжиниринг» оснастила весь автопарк спутниковым мониторингом Omnicomm Online

спутникового мониторинга транспорта Omnicomm Online. Проект оснащения автопарка стартовал в 2014 году с помощью авторизованных дилеров Omnicomm на Дальнем Востоке – компаний «Омникомм ДВ». «Оснастить автопарк мониторингом транспорта планировали давно. Были подозрения, что водители приписывают часы, от количества которых зависит их заработок. В 2013 году имели неудачный опыт работы с оборудо
09.06.2016 «Билайн Бизнес» обеспечил мобильной связью автопарк службы такси «Метро» в Саратове

«Билайн Бизнес» обеспечил мобильной связью автопарк новой службы такси «Метро» в Саратове. Сервисы на базе современных беспроводных технологий позволят водителю оперативно получить заказ, проложить оптимальный маршрут поездки, а пассажи
20.08.2015 «Омникомм-Сервис» оснастил решением Omnicomm Online автопарк «ТК Волга»

Компания «Омникомм-Сервис» оснастила системой мониторинга транспорта Omnicomm Online автопарк компании «ТК Волга». Как сообщили CNews в «Омникомм-Сервисе», по итогам первого полугодия затраты предприятия на внедрение системы полностью окупились. «ТК Волга» осуществляет свою дея
06.03.2013 Omnicomm оснастил системой мониторинга автопарк компании «ТЭК Эверест»

баритных и опасных грузов, таких как оборудование и материалы для промышленных производств, строительной и трубоукладочной техники, радиолокационных станций, негабаритных резервуаров и других грузов. Автопарк компании состоит из нескольких десятков транспортных средств. Предпосылками для внедрения системы мониторинга в компании послужила необходимость контроля и борьбы с хищениями топлива.

10.01.2013 В автопарк Следственного комитета РФ внедряют технологии ГЛОНАСС

В автопарк Следственного комитета Российской Федерации внедряют технологии ГЛОНАСС. Оснащение осуществляется в рамках создания комплексной навигационно-информационной системы комитета. Заказчиком
16.10.2012 РНТ оснастила системой «АвтоТрекер» корпоративый автопарк «МРСК Сибири»

ервый опыт сотрудничества РНТ с «Холдингом МРСК». В марте 2012 г. системой «АвтоТрекер» был оснащен автопарк компании «МРСК Центра». Наряду с РНТ в открытом конкурсе участвовали еще десять комп
02.12.2011 Автопарк Воронежской службы скорой помощи будет обеспечен мобильными кардиографами с SIM-картами МТС

области объявили о реализации инновационного телекоммуникационного проекта, направленного на решение проблем профилактики сердечно-сосудистых заболеваний в Воронежской области. До конца 2011 г. весь автопарк службы скорой помощи региона будет обеспечен мобильными кардиографами, оснащенными SIM-картами МТС для передачи данных. Благодаря реализации проекта врачи скорой помощи имеют возможнос
15.12.2010 МТС и «Ситроникс» оснастили автопарк компании «ПаллетТрейд» навигационным решением «Ника»

билей, протяженности пути и расходах топлива за отчетный период. После обработки информации на сервере заказчик получает возможность анализировать историю передвижений машин, осуществлять оперативное управление автопарком, контролируя и оптимизируя маршруты, что в конечном итоге позволяет заметно сократить расходы на горюче-смазочные материалы (ГСМ), техническое обслуживание и амортизацию а

Публикаций - 260, упоминаний - 271

Транспорт замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Омникомм - Omnicomm 164 34
7532 25
РНТ - Русские Навигационные Технологии 130 19
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10474 18
АвтоТрекер 98 18
Yandex - Яндекс 6337 16
СКАУТ 75 13
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8354 9
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт 103 9
SAP SE 5071 9
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7602 8
М2М телематика 231 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10594 8
Google LLC 11315 6
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 724 6
Sony 6477 5
1С-Рарус 839 5
Fort Telecom - Форт-Телеком 29 5
Codemasters 243 4
ГЛОНАСС АО 114 4
Цифра ГК 2249 4
ЛУВ - Лаборатория Умного Вождения 17 4
Oracle Corporation 6475 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 365 4
1С-СофтКлаб - SoftClub 1136 3
Датапакс 44 3
АФК Система ПАО 1762 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3187 2
ФОРС - Центр разработки 597 2
Минтранс РФ - ЗащитаИнфоТранс ФГБУ 48 2
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 136 2
Startobaza - Стартобаза 38 2
McKinsey & Company Int 221 2
Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 355 2
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 2
Microsoft Corporation 23964 2
Apple Inc 11559 2
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 666 2
VK - Mail.ru Group 3269 2
Cisco Systems 4987 2
Ferrari NV 155 12
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 172 10
Belkacar - оператор каршеринга 38 8
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 400 8
Volvo Cars 251 8
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - Оператор каршеринга 40 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2587 6
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 432 6
РЖД - Российские железные дороги 1753 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6390 5
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 98 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6734 5
Volkswagen Group - VW 265 5
Магнит - Тандер - сеть магазинов 723 5
Деловые Линии ГК 53 5
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 257 5
BMW Group 423 5
Роснефть НК - нефтяная компания 498 4
Почта России ПАО 1980 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1991 4
Газпром ПАО 1212 4
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 242 4
Renault Groupe 153 4
ВТБ Лизинг 60 4
Татнефть 215 4
Volkswagen Audi Group 198 4
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 184 3
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 59 3
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 416 3
МТЗ Трансмаш 20 3
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 166 3
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 459 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1926 3
Открытие ФК - Банк Открытие 523 3
Верный - торговая сеть 267 3
Транснефть 281 3
X5 Group - Перекрёсток 482 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 404 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго 154 3
Аркан 34 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 576 16
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10200 12
Президент Российской Федерации 3972 9
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1245 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4644 6
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5398 6
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3089 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1281 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2093 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1707 3
Федеральное казначейство России 1637 3
Правительство Москвы 2139 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5032 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2525 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 974 3
Правительство Республики Алтай - Губернатор Республики Алтай - Государственное Собрание-Эл Курултай (Парламент) Республики Алтай - Правительство Алтайского края - органы государственной власти 80 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 73 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 920 2
Мосгортранс ГУП 100 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2697 2
Минцифры РФ - Роспечать - Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям - Минпечати РФ 256 2
РАМН МИАЦ - Медицинский информационно-аналитический центр Российской академии медицинских наук 140 2
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1009 2
Конституционный суд РФ 104 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1743 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2572 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 148 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2208 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2622 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2880 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 618 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 485 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 859 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 226 1
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 600 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 317 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1286 1
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 125 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 9
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 117 6
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 62 5
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 33 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 266 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1387 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 1
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 47 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 201 1
ФРИ - Фонд Развития Интернет 149 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 1
АСМАП - Ассоциация международных автомобильных перевозчиков 6 1
ИКТ кластер Калужской области - Калужский кластер информационных и коммуникационных технологий 2 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57679 82
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Италия - Итальянская Республика 4251 5
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Россия - ПФО - Саратовская область 642 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1230 5
Япония 13078 5
Азия - Азиатский регион 5230 5
США - Калифорния 4544 5
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1345 5
Россия - ЦФО - Воронежская область 698 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2515 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 16451 180
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 5965 55
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Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 227 21
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 44478 21
Транспорт - Carsharing - Каршеринг - краткосрочная аренда/прокат машины/автомобилей 220 19
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6393 18
Страхование - Страховое дело - Insurance 5329 17
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8826 13
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