Получите все материалы CNews по ключевому слову
Росавтотранс ФБУ Агентство автомобильного транспорта
УПОМИНАНИЯ
Росавтотранс ФБУ и организации, системы, технологии, персоны:
|Кабанов Владимир 178 4
|Назипов Дмитрий 85 4
|Ковалевский Сергей 19 4
|Михайлов Алексей 87 4
|Сенаторов Михаил 42 3
|Исаев Дмитрий 49 3
|Ильин Николай 24 3
|Матюхин Владимир 61 2
|Фазылзянов Фарит 30 2
|Агапов Иван 17 1
|Казак Максим 162 1
|Полянских Алексей 1 1
|Алкснис Виктор 70 1
|Томашко Юрий 6 1
|Kemp Owen - Кемп Оуэн 55 1
|Шаромов Алексей 5 1
|Бушин Сергей 2 1
|Замков Антон 12 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1384726, в очереди разбора - 730884.
Создано именных указателей - 183265.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.