АО «ГЛОНАСС», АО «Штрих-М» и ООО «ТахоТренд М» выстраивают взаимодействие для повышения прозрачности и безопасности на транспорте

АО «ГЛОНАСС», АО «Штрих-М» (производитель тахографов) и ООО «ТахоТренд М» (официальный дистрибьютор линейки тахографов «Штрих-М») представили тахограф со встроенной аппаратурой спутниковой навигации (АСН) — МАК-1. Данное устройство соответствует требованиям законодательства России и передает данные с использованием сети связи госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Генеральный директор ООО «ТахоТренд М» Ольга Линникова: «Для нас приоритетны безопасность и соответствие нормативным требованиям, а также прозрачность взаимодействия со всеми участниками рынка. Мы поддерживаем диалог с авторизованными мастерскими, которые приобретают наш продукт, ценим обратную связь и уделяем внимание совместимости решения с транспортными средствами, находящимися в эксплуатации на российских дорогах».

«Единое устройство, как показали наши исследования рынка, ждут перевозчики и владельцы транспортных средств, которые по требованиям законодательства обязаны оснащать транспортные средства аппаратурой спутниковой навигации. Данные о местонахождении транспортных средств, среди которых — общественный транспорт, перевозчики опасных грузов и лесная техника, — передаются в госинформсистему «ЭРА-ГЛОНАСС»», — сказал директор департамента продаж АО «ГЛОНАСС» Виталий Деркач.

По словам экспертов, для подключения необходимо установить устройство на транспортное средство в авторизованной тахографической мастерской, зарегистрироваться в личном кабинете АО «ГЛОНАСС», подписать договор, получить рекомендации от компании по настройке АСН и произвести настройки в специальной программе в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя тахографа.

МАК-1 — устройство, которое фиксирует режимы труда и отдыха, события и параметры движения, обеспечивает защищенное хранение данных и корректно передает координаты, скорость и время, что способствует повышению безопасности на дороге. Функциональность тахографа как аппаратуры спутниковой навигации подтверждена протоколом испытаний: выполнены проверки комплектности, маркировки, устойчивости, а также соответствия требованиям ГОСТ для аппаратуры спутниковой навигации.

Ключевые особенности тахографа МАК-1: включен в перечень сведений о разработанных моделях тахографов на сайте ФБУ «Росавтотранс»; имеет все необходимые сертификаты соответствия; АСН (ГЛОНАСС/GPS): устойчивый прием и точность позиционирования; соответствие отраслевым требованиям; наличие двух модемов с передачей данных как на сервер АО «ГЛОНАСС», так и на сервер перевозчика; расширенная интеграция: CAN, RS-232/RS-485, K-LINE, USB; беспроводные интерфейсы — Bluetooth (BLE) и Wi-Fi; сбор, архивирование, хранение и обработка данных от подключенных внешних устройств; идентификация водителя; контроль скоростного режима транспортных средств, режима труда и отдыха водителя и других параметров в соответствии с требованиями Приказа Минтранса России № 440; эксплуатационные свойства: аккумулятор 2600 мАч, отправка сигнала тревоги, класс защиты IP54 при установке в приборную панель, управляемый терминирующий резистор на основном интерфейсе CAN.