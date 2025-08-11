Получите все материалы CNews по ключевому слову
Деркач Виталий
УПОМИНАНИЯ
|11.08.2025
|В России откроют первый сервис-центр для беспилотников 1
|15.04.2024
|«ЭРА-ГЛОНАСС» улучшит работу транспортного комплекса Саратовской области 1
Деркач Виталий и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС АО 216 1
|Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12333 1
|ГосИнформСистемы 139 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1377117, в очереди разбора - 744742.
Создано именных указателей - 180307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.