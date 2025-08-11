В России откроют первый сервис-центр для беспилотников

Сервис-центр АО «ГЛОНАСС» для беспилотников заработает уже в 2026 г. и сможет обслуживать более 2 тыс. дронов в год. Об этом сообщается в тексте соглашения, подписанном между АО «ГЛОНАСС» и Правительством Калужской области.

Такой центр станет первой в стране площадкой для комплексного оснащения дронов в рамках создаваемой единой системы идентификации на базе госинформсистемы ЭРА-ГЛОНАСС. Помимо этого, сервис-центр будет обслуживать суда малой авиации, общественный транспорт и спецтехнику. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

«В центре будут оснащать транспортные средства аппаратурой спутниковой навигации и тахографами, а также подключать их к системе связи на базе ЭРА-ГЛОНАСС. По нашим прогнозам, центр сможет ежегодно обслуживать более 2 тыс. судов малой авиации и авиабеспилотников, а также свыше 1,5 тыс. единиц общественного транспорта и спецтехники», — сказал директор департамента продаж АО «ГЛОНАСС» Виталий Деркач.

«Центр станет драйвером развития цифровизации всей транспортной отрасли, обеспечит безопасность эксплуатации транспорта в сельском и лесном хозяйстве, в строительстве. В Калужской области имеются необходимые компетенции, позволяющие высокоэффективно внедрять новые технологии АО «ГЛОНАСС» и развивать существующие, в том числе в рамках исполнения федерального законодательства», — сказал заместитель губернатора Калужской области Дмитрий Разумовский.

В дальнейшем центр АО «ГЛОНАСС» станет площадкой для взаимодействия региональных органов исполнительной власти, контрольно-надзорных органов и прочих организаций по вопросам внедрения технологий и использования технической инфраструктуры ЭРА-ГЛОНАСС по всей стране.

Соглашение между Правительством Калужской области и акционерным обществом «ГЛОНАСС» подписано 8 августа 2025 г. и направлено на сотрудничество в сфере информационных технологий и навигационной деятельности.