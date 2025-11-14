Samsung резко ухудшит свои будущие флагманы, лишь бы они стоили не дороже iPhone. Владельцы дешевых Android-звонилок смеются в голос

Samsung решила отказаться от установки в смартфоны серии S26 аккумуляторы с очень высокой емкостью, чтобы цена базовой модели не превзошла стоимость самого младшего iPhone 17. S26 – это линейка флагманских смартфонов Samsung, ожидаемая в начале 2026 г, и батарея у них будет меньше, чем у Android-мобильников за 20 тыс. руб.

Проводной смартфон

Будущие флагманские смартфоны Samsung Galaxy S26, которые выйдут в 2026 г., не получат аккумулятор высокой емкости, пишет профильный портал SamMobile. Причина – в желании Samsung удержать цену самой базовой модели на уровне вышедшего осенью 2025 г. Apple iPhone 17.

Ранее предполагалось, что младший в линейке S26 будет работать от аккумулятора на 4900 мАч против 4000 мАч в нынешнем S25. Однако прироста в 900 мАч можно не ждать – в последний момент Samsung решила сэкономить и установить в новый флагман АКБ емкостью 4300 мАч. По меркам 2026 г. это крайней мало – уже существуют недорогие Android-смартфоны с АКБ на 6000 мАч и больше.

Еще хуже ситуация выглядит, если взглянуть на более дорогой S26+. Ему достанется батарея на 4900 мАч, то есть по сравнению с S25+ она вообще не изменится. Даже самый дорогой S26 Ultra останется с прежней батареей емкостью 5000 мАч. Samsung эту информацию пока не подтверждает.

Samsung Прорыва в емкости батарей от новых флагманов Samsung, похоже, ждать не стоит

Судя по всему, решение о, фактически, даунгрейде АКБ в своих новых флагманах Samsung приняла недавно. Еще в октябре 2025 г. информации об этом не было.

При этом до мировой премьеры смартфонов остаются считанные недели – по предварительным данным, Samsung покажет их в январе 2026 г., хотя есть сведения, что анонс будет перенесен на март 2026 г.

Что с ценами

Новый iPhone 17 в базовой комплектации на старте продаж оценен минимум в $799 или 64,4 тыс. руб. по курсу ЦБ на 14 ноября 2025 г. Samsung очень хочет, чтобы ее новый Galaxy S26, который будет прямым конкурентом iPhone 17, стоил ровно столько же.

Важно подчеркнуть, что за iPhone 17 Apple просит не больше, чем за iPhone 16 годом ранее. При этом между этими смартфонами очень много отличий, и все они в пользу более новой модели.

Так, iPhone 17 получил увеличенный с 6,1 до 6,3 дюйма экран с частотой обновления 120 Гц против 60 Гц в предыдущей модели. Пиковая яркость экрана выросла с 1600 нит до 3000, а разрешение поднялось с 1179х2556 до 1206х2622 пикселей. К тому же в iPhone 17 установлено защитное стекло Ceramic Shield 2, более прочное на фоне Ceramic Shield первого поколения в iPhone 16.

Это лишь часть отличий. Также в новом iPhone 17 лучше камеры, установлен новый чип А19, а минимальный объем накопителя составляет 256 ГБ вместо 128 ГБ в iPhone 16.

Пока неизвестно, будет ли Samsung Galaxy S26 столь же разительно отличаться от S25. Но на фоне того, что Samsung уже решила сэкономить на аккумуляторе, надежды на это почти нет. К том же компания уже несколько лет почти не меняет дизайн своих флагманов, а в S26 Ultra и вовсе хочет отказаться от комплектного стилуса.

Это еще не все

Потенциальное отсутствие в смартфонах серии S26 аккумуляторов приличной по меркам 2026 г. емкости – не единственное, что выделяет их на фоне предшественников. Линейка S25 вся без исключения строилась на процессорах Qualcomm, хотя у Samsung есть собственные чипы Exynos.

Но эти CPU почти всегда проигрывают в плане производительности и энергоэффективности, что доказали предыдущие флагманские мобильники Samsung. В S26 компания решила вновь вернуться к практике установки как минимум в 25% смартфонов чипа Exynos – на этот раз это будет Exynos 2600. В бенчмарках он обходит самые передовые процессоры Qualcomm, но как он проявит себя в реальных условиях эксплуатации, пока неизвестно.

Что там у бюджетников

А пока Samsung кроит на аккумуляторах, китайские производители недорогих Android-смартфонов уже давно преодолели барьер в 7000 мАч в своих аккумуляторах. В ближайшее время ожидается появление смартфонов с батареей емкостью 10000 мАч, а компании Realme есть прототип с аккумулятором на 15000 мАч.

При этом толщина у таких смартфонов вполне стандартная, 8-9 мм. Разница лишь в типе используемого аккумулятора – в них установлен современный кремниево-углеродный, тогда как Samsung и, к слову, Apple, до сих пор использует обычные литий-ионные батареи, емкость которых без физического их увеличения повысить крайне затруднительно.