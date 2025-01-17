ГосИнформСистемы
ГосИнформСистемы и организации, системы, технологии, персоны:
|Райкевич Алексей 84 38
|Путин Владимир 3171 14
|Шадаев Максут 1008 8
|Чернышенко Дмитрий 565 7
|Слышкин Василий 129 7
|Шпак Василий 223 6
|Албычев Александр 150 5
|Пугачев Павел 63 5
|Разумовский Дмитрий 121 5
|Петров Михаил 138 4
|Мишустин Михаил 676 4
|Лысенко Эдуард 308 4
|Терещенко Денис 88 4
|Хайруллин Айрат 104 4
|Ципорин Павел 102 4
|Евраев Михаил 262 4
|Власов Сергей 98 4
|Петрушин Андрей 110 4
|Меджитов Тимур 85 4
|Свинцов Андрей 45 4
|Мартынова Елена 87 4
|Черников Алексей 53 4
|Логинов Станислав 31 4
|Сорокин Даниил 33 4
|Херсонцев Алексей 93 4
|Скиба Владимир 42 4
|Куртяник Надежда 251 4
|Сытник Андрей 22 4
|Труненков Сергей 35 4
|Казмерчук Елена 12 4
|Никифоров Николай 1136 3
|Песков Дмитрий 106 3
|Мазур Владимир 9 2
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Пожидаев Николай 85 2
|Калинин Андрей 32 2
|Александров Олег 7 2
|Богатырева Людмила 21 2
|Смирнова Ирина 10 2
|Спиренков Вячеслав 25 2
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 1
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