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Индексная книга (каталог) CNews*
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ГосИнформСистемы



17.01.2025 «ЭРА-ГЛОНАСС» помогла водителю при тяжелой аварии в Башкирии 1
16.01.2025 Свыше 15 тыс. единиц лесной техники подключено к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
28.12.2024 Девять тысяч предприятий лесной отрасли зарегистрировались в госинформсистеме «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
25.12.2024 Государство вынудит операторов связи массово и бесплатно сливать ему данные о перемещениях россиян 1
09.12.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» помогла водителю при тяжелой аварии 1
29.11.2024 АО «ГЛОНАСС» запустит в пилотном режиме платформу кибербезопасности для авто на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
27.11.2024 В трех российских городах водители смогут вызвать эвакуатор и получить помощь на дороге с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
22.11.2024 Поездки на общественном транспорте станут комфортнее и безопаснее в Рязанской области благодаря системе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
22.11.2024 АО «ГЛОНАСС» и «Ступор» совместно займутся развитием технологий для ускорения внедрения гражданских авиабеспилотников 1
22.11.2024 Оператор системы «ЭРА-ГЛОНАСС» и «СВ Проектные Решения» совместно реализуют новый ситуационный центр для регионов 1
22.11.2024 АО «ГЛОНАСС» и «Мой Самокат» повысят безопасность средств индивидуальной мобильности с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
22.11.2024 АО «ГЛОНАСС» и СПбГУТ протестируют архитектуру цифровых объектов с использованием инфраструктуры «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
22.11.2024 АО «ГЛОНАСС» и «Завгар Онлайн» создадут единую платформу управления автопарком 1
22.11.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» повысит эффективность управления общественным транспортом Санкт-Петербурга 1
20.11.2024 Ространснадзор и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» будут развивать отечественные технологии мониторинга гражданской беспилотной авиации, речных и морских судов 1
20.11.2024 Нижегородская область среди первых регионов страны внедрит новые сервисы на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» для повышения безопасности и комфорта пассажиров 1
20.11.2024 Калининградская область повысит эффективность управления общественным транспортом и безопасность перевозок пассажиров с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
20.11.2024 АО «ГЛОНАСС» презентовало гибридный трекер для мониторинга транспорта 1
14.11.2024 Лесная техника с «ЭРА-ГЛОНАСС»: первые 600 транспортных средств в госинформсистеме 1
30.10.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» передала экстренным службам более 410 тыс. аварийных вызовов от автомобилистов России 1
25.10.2024 Эксперт АО «ГЛОНАСС» назвал число выявленных автомобильных киберугроз с начала 2024 года 1
17.09.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» передала экстренным службам свыше 400 тысяч аварийных вызовов от автомобилистов России 1
13.09.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям свыше 60 тысяч аварийных вызовов 1
06.09.2024 В Sitronics назначен новый президент. Им стал бывший вице-президент АФК «Система» по ИТ 1
06.09.2024 С помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» работники лесной отрасли смогут передавать данные о движении техники вне зон покрытия сотовой связи 1
04.09.2024 АО «ГЛОНАСС» разработало встроенное устройство для мониторинга и управления авиабеспилотниками с использованием интегрированной SIM-карты 1
21.08.2024 На Эльбрусе опробованы новые сценарии применения гибридной сети связи на базе «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
20.08.2024 Генпрокуратура требует 84 миллиона у ИТ-резидента «Сколково» с почти миллиардной выручкой, который не платил сотрудникам зарплаты 1
12.08.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» откроет возможность массового использования гражданской беспилотной авиации в Калужской области 1
02.08.2024 «ЭРА-ГЛОНАСС» передала спасателям Москвы более 51 тыс. аварийных вызовов от автомобилистов 1
24.07.2024 Федеральное казначейство расширило свои СХД для перехода с Oracle на PostgreSQL 1
19.07.2024 Сахалинская область первой в России откроет небо гражданской беспилотной авиации с помощью госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
18.07.2024 АО «ГЛОНАСС» и ООО «Икс-про» будут совершенствовать российскую аппаратуру для мониторинга 1
11.07.2024 АО «ГЛОНАСС» совместно с «Платформой НТИ» протестирует концепцию цифрового неба в Сахалинской области 1
02.07.2024 Страховой дом ВСК с помощью «ЭРА-ГЛОНАСС» ускорил процесс урегулирования ДТП для автовладельцев 1
02.07.2024 Минпромторг России: подключенная к «ЭРА-ГЛОНАСС» техника преодолела свыше 61 тыс. километров 1
10.06.2024 АО «ГЛОНАСС» и iExp будут совместно создавать цифровые платформы с использованием ИИ 1
10.06.2024 Ярославская область первой из регионов подключится к новой Федеральной навигационно-информационной системе 1
10.06.2024 «Платформа НТИ» и АО «ГЛОНАСС» запустят внедрение новых российских технологий для массового внедрения беспилотной авиации 1
06.06.2024 «Платформа НТИ» и АО «ГЛОНАСС» запустят внедрение новых российских технологий для массового внедрения беспилотной авиации 1

Публикаций - 126, упоминаний - 130

ГосИнформСистемы и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС АО 187 36
Ростелеком 9699 14
Восход ФГБУ НИИ 644 10
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2159 9
Беспилотные авиационные системы 48 7
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 4
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 290 4
Прогноз 1650 4
Microsoft Corporation 24623 3
Базальт СПО - BaseALT 654 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 421 3
Ростелеком - РТЛабс 178 3
NVision Group - Энвижн Груп 679 3
Воентелеком - Воентелеком — Интегрированные системы и сети - Воентелеком-Сервис 158 3
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 3
Ростелеком - Глобус-телеком 226 2
МегаФон 8803 2
Yandex - Яндекс 7339 2
8213 2
Oracle Corporation 6687 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1874 2
НИС ГЛОНАСС - Навигационно-информационные системы 141 2
ОТР ГК - ОТР 2000 214 2
Ростелеком - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 51 2
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 41 2
Сван 26 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 380 2
Aeromax - Аэромакс 30 2
Gost Group - ГОСТ Груп - АНсистемс 7 2
Инфокомпас 14 1
Broadcom - VMware 2359 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4874 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 133 1
Huawei 3932 1
Intel Corporation 12197 1
ИКС - Гарда ГК - Гарда Технологии 125 1
ИКС 318 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7300 7
Почта России ПАО 2112 6
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 4
Связной ГК 1369 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 2
Polylog - Агентство Полилог 21 2
НАМИ ГНЦ РФ ФГУП - Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт 27 2
Транспорта будущего - Агримакс.Аэро 3 2
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 253 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 1
Фармстандарт АО 40 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 1
Транснефть 299 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 135 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 1
Держава АКБ 40 1
Правительство Москвы - Московский гарантийный фонд - Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы 4 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 177 1
АФК Система - Степь АХ - агрохолдинг 8 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11622 41
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 31
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 30
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 27
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 18
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 12
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 663 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1372 12
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2182 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1213 11
Федеральное казначейство России 1772 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 10
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 9
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4076 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 7
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 701 6
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 151 6
Администрация Ленинградской области - Комитет цифрового развития Ленинградской области - Комитет по связи и информатизации Ленобласти 50 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 5
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 311 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 5
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 258 5
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 5
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 5
Правительство Пермского края - Администрация губернатора Пермского края - органы государственной власти 87 5
Судебная власть - Judicial power 2309 5
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4743 4
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 4
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 110 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
МИД РФ - Министерство иностранных дел 420 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 904 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 4
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 4
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - органы государственной власти 200 4
Минприроды РФ - Рослесхоз - Рослесинфорг ФГБУ 37 4
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 50 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 720 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 254 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 30 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 19 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2113 124
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 66
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 62
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 43
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11944 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 24
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2930 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27356 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11345 17
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25331 17
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11052 14
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12516 9
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1064 8
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11121 8
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12738 7
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Транспорт - V2P - vehicle-to-pedestrian - автомобиль-пешеход - Прогнозирование траекторий движения пешеходов - Pedestrian trajectory prediction - Распознавание пешеходов - Pedestrian Detection - Предупреждение столкновения - Pedestrian Protection System 110 7
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2140 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 5
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3820 5
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6082 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 5
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7546 5
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24113 5
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 275 5
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 5
Оповещение и уведомление - Notification 4605 5
Управление заданиями, поручениями, задачами - Task management - Контроль исполнения - Execution control 875 5
Лоскутная автоматизация - "Зоопарк" ИТ-систем - Лоскутная цифровизация 313 5
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9373 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 4
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 768 4
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 4
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2748 60
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 467 56
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3216 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 19
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 302 19
ГЛОНАСС - ФНИС - Федеральная навигационно-информационная система 16 12
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 307 9
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 232 8
ГЛОНАСС АО - НТИ - Цифровое небо России 8 8
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 286 7
Минприроды РФ - Рослесхоз ФГИС ЛК - Федеральная государственная информационная система лесного комплекса - Рослесхоз АИС ГЛР - Государственный лесной реестр - Единая автоматизированная информационная система лесного комплекса 30 7
Linux OS 9936 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 524 5
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 182 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 4
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 497 4
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 69 4
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1242 4
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 248 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4433 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1419 3
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 3
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 225 3
FreePik 980 3
КИС УСС - Комплексная информационная система мониторинга и управления силами и средствами экстренных оперативных служб города - УВЭОС - устройства вызова экстренных оперативных служб 15 3
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 918 2
Google Chrome - браузер 1561 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 685 2
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 2
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 2
Microsoft Windows 15656 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 2
Минстрой РФ - Стройкомплекс РФ - ГИСОГД - Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности - ИСОГД - АИС ОГД - Автоматизированная информационная система обеспечения градостроительной деятельности 53 2
Oracle Java - язык программирования 3075 2
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 390 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 60 2
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 2
ОМС ГИС - Государственная информационная система обязательного медицинского страхования 22 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 435 2
Райкевич Алексей 84 38
Путин Владимир 3171 14
Шадаев Максут 1008 8
Чернышенко Дмитрий 565 7
Слышкин Василий 129 7
Шпак Василий 223 6
Албычев Александр 150 5
Пугачев Павел 63 5
Разумовский Дмитрий 121 5
Петров Михаил 138 4
Мишустин Михаил 676 4
Лысенко Эдуард 308 4
Терещенко Денис 88 4
Хайруллин Айрат 104 4
Ципорин Павел 102 4
Евраев Михаил 262 4
Власов Сергей 98 4
Петрушин Андрей 110 4
Меджитов Тимур 85 4
Свинцов Андрей 45 4
Мартынова Елена 87 4
Черников Алексей 53 4
Логинов Станислав 31 4
Сорокин Даниил 33 4
Херсонцев Алексей 93 4
Скиба Владимир 42 4
Куртяник Надежда 251 4
Сытник Андрей 22 4
Труненков Сергей 35 4
Казмерчук Елена 12 4
Никифоров Николай 1136 3
Песков Дмитрий 106 3
Мазур Владимир 9 2
Медведев Дмитрий 1654 2
Пожидаев Николай 85 2
Калинин Андрей 32 2
Александров Олег 7 2
Богатырева Людмила 21 2
Смирнова Ирина 10 2
Спиренков Вячеслав 25 2
Россия - РФ - Российская федерация 144186 103
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 29
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7420 10
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 8
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 7
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 6
Россия - ПФО - Ульяновская область 610 6
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 5
Земля - планета Солнечной системы 10374 5
Россия - ЦФО - Калужская область 979 5
Россия - СЗФО - Архангельская область 716 5
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2413 4
Россия - ПФО - Нижегородская область 1872 4
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 4
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 4
Россия - СЗФО - Новгородская область 643 4
Россия - ПФО - Самарская область 1307 3
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1374 3
Беларусь - Белоруссия 5637 3
Россия - ЮФО - Севастополь 540 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1562 3
Россия - УФО - Тюменская область 1141 3
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 610 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 3
Россия - ЦФО - Костромская область 403 3
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 2
Казахстан - Республика 5525 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 2
Армения - Республика 2280 2
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1263 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Россия - СКФО - Ставропольский край 866 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1314 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 97
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 61
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5653 25
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 23
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4970 20
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 16
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8035 14
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 13
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 807 13
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 13
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 13
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 11
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 10
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 10
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4142 10
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7595 9
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2579 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5093 8
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2185 8
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 67 7
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 7
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1204 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3928 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 6
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2899 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9925 6
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 6
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1309 5
Цифровой регион - Федеральный проект 93 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 5
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3138 5
Прокуратура - система органов, осуществляющих от имени государства высший надзор за соблюдением законодательства, прав, свобод человека и гражданина 1735 5
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2824 4
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 4
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 4
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1074 4
Ведомости 996 3
TAdviser - Центр выбора технологий 394 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 2
Альфа-Банк - RB.RU - РБ.РУ 22 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
РИА Новости 917 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
N+1 - Издание 158 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Парламентская газета 26 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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