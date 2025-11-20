Разделы

АО «ГЛОНАСС» и ГосНИИ ГА объявили о сотрудничестве в сфере авиационной информбезопасности

Акционерное общество «ГЛОНАСС» и Государственный научно-исследовательский институт гражданской авиации (ГосНИИ ГА) подписали соглашение о взаимодействии в сфере информационной безопасности. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Соглашение предусматривает развитие стратегического партнёрства в сфере обеспечения информационной безопасности гражданской авиации.

«Сотрудничество компаний будет направлено, в первую очередь, на развитие информационной безопасности при внедрении единой системы идентификации авиабеспилотников на базе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС». Система сделает использование авиабеспилотников прозрачным для надзорных органов», – сказал сотрудничество с предприятием генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

Павел Перов, «Корус Консалтинг»: Платформы для управления информацией эволюционируют в системы знаний

Цифровизация

«Данное соглашение предполагает реализацию мероприятий по повышению уровня информационной безопасности, а также совместную разработку технологических инициатив и проектов в сфере информационной безопасности гражданской авиации», – сказал генеральный директор ГосНИИ ГА Дмитрий Бобылев.

Организации также договорились о совместной работе по подготовке предложений в области совершенствования нормативно-правового регулирования в сфере информационной безопасности гражданской авиации.

