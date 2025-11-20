Получите все материалы CNews по ключевому слову
Бобылев Дмитрий
СОБЫТИЯ
|20.11.2025
|АО «ГЛОНАСС» и ГосНИИ ГА объявили о сотрудничестве в сфере авиационной информбезопасности 1
|21.03.2023
|«Сбермаркет» объявляет о партнерстве с BI.ZONE по поиску уязвимостей 1
|21.04.2016
|НГУ открыл доступ к электронной библиотеке 1
Бобылев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 342 1
|Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1557 1
|Земля - планета Солнечной системы 10640 1
|Россия - СФО - Новосибирск 4626 1
|Россия - РФ - Российская федерация 155976 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401400, в очереди разбора - 732884.
Создано именных указателей - 186069.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.