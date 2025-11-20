Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 186069
ИКТ 14425
Организации 11188
Ведомства 1492
Ассоциации 1068
Технологии 3532
Системы 26393
Персоны 80198
География 2984
Статьи 1569
Пресса 1260
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2740
Мероприятия 876

Бобылев Дмитрий


СОБЫТИЯ


20.11.2025 АО «ГЛОНАСС» и ГосНИИ ГА объявили о сотрудничестве в сфере авиационной информбезопасности 1
21.03.2023 «Сбермаркет» объявляет о партнерстве с BI.ZONE по поиску уязвимостей 1
21.04.2016 НГУ открыл доступ к электронной библиотеке 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Бобылев Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 455 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 316 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 487 1
Лента - Сеть розничной торговли 2253 1
Окей - О'Кей - Гипермаркет 220 1
МЭСК - Мордовская энергосбытовая компания - Мордовэнергосбыт - Мордовэнерго 6 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 954 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1459 1
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2244 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5226 1
Кибербезопасность - Bug Bounty - Багбаунти - Программа оплаты поиска (вознаграждения) уязвимостей - охота за багами - багхантинг - baghunting - багхантер - bughunter 275 1
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6988 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 648 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9729 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3597 1
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5782 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10024 1
Электронная библиотека - Electronic Library 260 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17054 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72611 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 189 1
Сбер - BI.Zone Bug Bounty 70 1
ЭЛАР ЭЛАРобот 15 1
Xerox DocuShare 20 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5144 1
Волошин Евгений 64 1
Ферсман Александр 1 1
Лягушина Людмила 1 1
Рубинштейн Модест 1 1
Россия - ПФО - Камчатский край - Петропавловск-Камчатский 342 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1557 1
Земля - планета Солнечной системы 10640 1
Россия - СФО - Новосибирск 4626 1
Россия - РФ - Российская федерация 155976 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5368 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4739 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25842 1
e-Grocery - продажа товаров повседневного спроса в сети Интернет 46 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1043 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 152 1
Торговля - FMCG&Retail - Зоотовары 65 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54774 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1169 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31674 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 259 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 171 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1401400, в очереди разбора - 732884.
Создано именных указателей - 186069.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Обзор смартфона HUAWEI nova 14i: суперавтономность и огромный экран

Обзор стирально-сушильной машины Hyundai Proxima WMD 9424: две функции в одном корпусе

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще