ЭЛАР ЭЛАРобот

ЭЛАР ЭЛАРобот

 

Олег Коротовский, Ведущий эксперт по технологиям хранения данных, Корпорация ЭЛАР "Архивные оптические накопители – стандарт долговременного хранения" Конференция CNews 16.09.2025 | Москва "Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025"

СОБЫТИЯ

25.02.2026 «Элар» создала электронный архив нового поколения для ГАУ Москвы 1
12.11.2025 Национальный архив Республики Адыгея расширяет цифровые возможности с оборудованием «Элар» 2
12.11.2025 Для критичных данных предлагают использовать аппаратно неизменяемые носители 2
25.09.2025 Какой должна быть инфраструктура будущего 1
28.08.2025 Как защитить важные данные от киберугроз уничтожения информации? 3
31.07.2025 Почему HDD и SSD не подходят для долговременного хранения? 4
09.07.2025 «Элар» оцифровывает документальный фонд БТИ Иркутской области 2
26.06.2025 Интеллектуальная обработка документов с помощью «Элар Контекст» 2
23.06.2025 Российский ПАК на оптических носителях будет хранить электронные документы органов власти 3
13.02.2024 Рукописи старообрядцев из фондов Пушкинского дома оцифровали на «ЭларСкан» 1
19.08.2016 Для оцифровки климатических архивов РФ задействуют отечественные робосканеры 1
21.04.2016 НГУ открыл доступ к электронной библиотеке 1
19.01.2016 Сканер «ЭЛАРобот» поставлен в Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 3
15.09.2015 Редкие рукописи из фонда Национальной библиотеки Татарстана будут оцифрованы 1
19.03.2013 «Элар» поставил комплекс автоматического сканирования в МГУ 1
26.12.2011 «Элар» оснастил «Назарбаев Университет» комплексами для сканирования и сохранности библиотечных фондов 1

ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1088 12
Smart Technologies - Smart technologies Soft - Смарт Текнолоджис Софт - ST Soft - СТ Софт 23 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 1
Cisco Systems 5239 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14702 1
InfoWatch - Инфовотч 1115 1
9123 1
Oracle Corporation 6908 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4631 1
DEPO Computers - Депо Электроникс 668 1
Smart Technologies - Смарт текнолоджис - Смарт-холдинг 167 1
Beget - Бегет 16 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1517 1
НКК - ГКС - Доверенная среда 56 1
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 420 1
ETegro Technologies - ЕТегро Текнолоджис 62 1
МЭСК - Мордовская энергосбытовая компания - Мордовэнергосбыт - Мордовэнерго 6 1
БЭА Фонд - Бюро экономического анализа 10 1
Центр Горизонтального Бурения - ЦГБ 27 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1817 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 555 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 149 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 316 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 128 1
Яндекс - Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 64 1
IBRD - International Bank for Reconstruction and Development - МБРР - Международный банк реконструкции и развития 69 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3537 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13081 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5347 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5085 3
Росархив - Федеральное архивное агентство 145 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 395 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 127 1
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 18 1
Росгидромет - УГМС - Управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды - Гидрометеорология и мониторинг окружающей среды 15 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3430 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6356 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1487 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 219 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 262 1
ГКУ РА Нацархив - Национальный архив Республики Адыгея Государственное казенное учреждение Республики Адыгея 2 1
Президент Республики Казахстан - Президент РК - Управление делами Президента Республики Казахстан 69 1
Оцифровка - Digitization 4951 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57775 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74131 9
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10170 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6954 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32194 7
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3616 7
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11215 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12121 6
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13420 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23374 6
СЭД - Архивное делопроизводство - СХЭД - Системы хранения электронных документов - EIA - Enterprise Information Archiving - Корпоративное электронное архивирование информации - электронный архив - electronic archiving - цифровое сохранение 1334 6
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1362 4
Optical storage - Оптическое хранилище - Оптический накопитель 37 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6295 4
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3585 4
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1419 4
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32062 4
Blu-Ray Disc Association - Blu-ray Disc - формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 1519 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22063 3
Электронный документ - Electronic document 1534 3
СХД - Ленточная библиотека - Tape library - LTO - Linear Tape-Open - стандарт записи на магнитную ленту - технология ленточных накопителей 499 3
Электронная библиотека - Electronic Library 260 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18948 3
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12446 3
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4854 3
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1162 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34142 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4397 3
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 339 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7069 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2537 3
Кибербезопасность - IoC - Indicator of Compromise - индикатор компрометации - OpenIOC - открытый стандарт описания индикаторов компрометации 463 3
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5800 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14968 2
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3783 2
Auditing Database Use - Аудит базы данных 57 2
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3348 2
Манипулятор - Manipulator 354 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7377 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2108 7
ЭЛАР ЭларСкан - ЭЛАР ПланСкан 121 6
ЭЛАР ЭларСкан 166 5
Linux OS 11056 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 582 2
Asus AAS - Asus Active Aerodynamic System 24 2
Архивный фонд РФ 112 2
ЭЛАР НСМ 8 1
ЭЛАР Комплекс 1 1
ЭЛАР СканИмидж 28 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1573 1
Kaspersky Thin Client 20 1
Память народа 12 1
Xerox DocuShare 20 1
Smart Technologies - Haribda 5 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 609 1
Kaspersky OS 148 1
Microsoft Windows 16459 1
Kaspersky Security Center - KSC 77 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5945 1
Kaspersky Internet Security 477 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1132 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 620 1
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 237 1
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 321 1
C/C++ - Язык программирования 857 1
Apache Cassandra 52 1
ЭЛАР Контекст 17 1
ЭЛАР Саперион 43 1
Лягушина Людмила 1 1
Петрова Ирина 5 1
Корнилова Марина 1 1
Копылов Василий 4 1
Рубинштейн Модест 1 1
Бобылев Дмитрий 3 1
Ивлев Валерий 7 1
Валентинович Глеб 1 1
Золотов Василий 1 1
Маркелов Глеб 1 1
Челидзе Джимшер 42 1
Талипов Руслан 14 1
Коротовский Олег 2 1
Левинский Михаил 3 1
Евсиков Александр 6 1
Веригин Илья 36 1
Нестеров Александр 37 1
Гущин Юрий 19 1
Кржешовская Юлия 14 1
Ферсман Александр 1 1
Чегодаев Станислав 20 1
Россия - РФ - Российская федерация 158861 10
Россия - ЦФО - Калужская область - Обнинск 224 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46203 4
Земля - планета Солнечной системы 10703 3
Россия - СФО - Новосибирск 4724 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53629 2
Казахстан - Республика 5852 2
Европа 24701 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3271 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2452 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3063 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18851 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4340 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3607 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1651 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3436 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1037 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 992 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1260 1
Литва - Литовская Республика 666 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 458 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55218 11
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32074 6
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1751 6
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3258 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51474 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10526 4
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9732 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8924 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8407 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8568 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10796 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6399 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4432 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2815 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1354 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6278 2
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1823 2
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5340 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2926 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8191 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2969 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4402 1
Металлы - Золото - Gold 1206 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1558 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 561 1
Здравоохранение - Старость - Старение человека - Геронтология - Долголетие - Гериатрия - Age Tech - цифровизация и увеличение продолжительности жизни 470 1
Типография - полиграфическое производственное предприятие 134 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6306 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7384 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2986 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3749 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2334 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 414 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6355 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11468 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1184 1
QS World University Rankings 4 1
Worldwide Professional University Rankings 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
Назарбаев Университет - Nazarbayev University 5 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1666 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 272 2
Росгидромет - Планета НИЦ космической гидрометеорологии планеты ФГБУ 11 1
РАН - Российская академия наук 2042 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
ТГУ - Томский государственный университет 214 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 172 1
Росгидромет - ВНИИГМИ-МЦД - Всероссийский научно-исследовательский институт гидрометеорологической информации — Мировой центр данных 7 1
СФУ - Сибирский федеральный университет 89 1
