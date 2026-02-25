Получите все материалы CNews по ключевому слову
ЭЛАР ЭЛАРобот
Олег Коротовский, Ведущий эксперт по технологиям хранения данных, Корпорация ЭЛАР "Архивные оптические накопители – стандарт долговременного хранения" Конференция CNews 16.09.2025 | Москва "Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025"
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
ЭЛАР ЭЛАРобот и организации, системы, технологии, персоны:
|Лягушина Людмила 1 1
|Петрова Ирина 5 1
|Корнилова Марина 1 1
|Копылов Василий 4 1
|Рубинштейн Модест 1 1
|Бобылев Дмитрий 3 1
|Ивлев Валерий 7 1
|Валентинович Глеб 1 1
|Золотов Василий 1 1
|Маркелов Глеб 1 1
|Челидзе Джимшер 42 1
|Талипов Руслан 14 1
|Коротовский Олег 2 1
|Левинский Михаил 3 1
|Евсиков Александр 6 1
|Веригин Илья 36 1
|Нестеров Александр 37 1
|Гущин Юрий 19 1
|Кржешовская Юлия 14 1
|Ферсман Александр 1 1
|Чегодаев Станислав 20 1
|QS World University Rankings 4 1
|Worldwide Professional University Rankings 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1421566, в очереди разбора - 726479.
Создано именных указателей - 190937.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.