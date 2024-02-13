Рукописи старообрядцев из фондов Пушкинского дома оцифровали на «ЭларСкан»

На основе созданных цифровых копий Пушкинский дому РАН публикует уникальные научные издания, о которых рассказал Глеб Маркелов - литературовед, археограф, исследователь памятников древнерусской литературы, автор свыше 200 научных трудов. Об этом CNews сообщили представители компании «Элар».

В фондах Древлехранилища имени В. И. Малышева Пушкинского Дома РАН хранятся более 12 тыс. рукописей, охватывающих исторические периоды с XII по XX век. Работы по оцифровке и публикации наиболее ценных из них продолжаются уже несколько лет. В декабре 2023 г. Пушкинским домом была закончена работа над книгой «Книжное письмо поморских рукописей XVIII – XIX вв», а несколькими месяцами ранее – в свет вышло издание «Художественное убранство поморских рукописных книг XVIII – XIX вв». Для обеих книг было оцифровано порядка 100 тыс. страниц древних рукописей на отечественном планетарном сканере «ЭларСкан» С2-800КС, в рамках научного проекта «История Письма Европейской цивилизации». «Книжное письмо поморских рукописей XVIII – XIX вв.» - это своеобразный атлас, определитель почерков старообрадцев, которые с конца XVII в. создавали в глухих выговских лесах крупнейший культурный и духовный центр, одним из важнейших дел которого стало книгописание, - сказал Глеб Маркелов. – В свою очередь, первая книга этой серии - «Художественное убранство поморских рукописных книг XVIII – XIX вв.» - это огромный справочный аппарат и уникальное издание по древним орнаментам старообрядческих рукописей для использования в научной работе. – Альбом состоит из копий рукописей и научной части, истории и подробных пояснений, комментариев к альбому. Работа шла в течение года – отбирали самые уникальные экземпляры, рукописи с украшениями, сканировали, обращая особое внимание на правильную цветопередачу и сохранение геометрии. Я работаю в этой области уже 60 лет и, конечно, возможности современного сканирующего оборудования вывели нашу работу на совершенно новый уровень. Если раньше приходилось просто фотографировать с рук, то теперь работа автоматизирована, качество копий значительно выше, а риски повреждения древних оригиналов при сканировании – исключены».

Фото: Элар Рукописи старообрядцев из фондов Пушкинского дома оцифровали на « ЭларСкан

Еще одно уникальное издание, которое было создано на основе цифровых копий старообрядческих рукописей и издано Пушкинским домом – это «Василий Золотов. Дегуцкий летописец. Хронограф, сиречь Летописец Курляндско-литовский».

«Старообрядцы записывали события, которые происходили в их местности в течение 300 лет, и Дегуцкий летописец – это один из образцов старообрядческой письменности, - отметил Глеб Маркелов. - Как известно, в период гонений, в 17-19 веках старообрядцы были вынуждены переезжать в другие земли и даже за пределы Российской империи. Таким образом, они оказались, например в Литве, в местечке под названием Дегуцы. Там сформировался центр старобрядчества, где были свои мастера по писанию, - они и сочиняли книги и переписывали рукописи. В течение почти 200 с лишним лет, - с середины 17 по cередину 19 века, там велась своя летопись, - погодные записи событий, описания достопамятных личностей и так далее. Ценность этой летописи в том, что она не официальная, ее вел сам народ, это описание событий изнутри. Эти записи имеют чрезвычайную ценность как для истории, так и для русской литературы».

Эта летопись дошла до нас в списке, но этот список авторский, - отредактировал и записал все по-своему местный деятель Золотов. Глеб Валентинович комментирует, что в летописи отображено множество интересных событий глазами местных жителей, например, приезд царя Александра Первого, - он посещал Дегуцы, возвращаясь с фронтов в войне с Наполеоном. Золотов пишет, что Александр Первый обошёлся со старообрядцами очень любезно и оказал уважительное отношение.

Отдельный интерес представляет и история нахождения этой рукописи в наше время.

«Пушкинский Дом занимался комплектованием фондов, в том числе, за счет экспедиций в районы, где исторически заселялись старообрядцы, - сказал Глеб Маркелов. – Одна из таких экспедиций была в село Дегуцы и другие близлежащие деревни. Я был в составе этой экспедиции и в одном из домов нашел небольшой томик. Сразу понял, что это такое и путем долгих разговоров и увещеваний владельца уговорил его передать книгу в Пушкинский Дом. Я пообещал ему, что мы этот издадим и эта рукопись будет памятником не только для вашей деревни, это будет памятник нашей общей русской литературе».

Первое издание вышло еще в советское время, а второе – факсимильное, на основе качественных цифровых копий, полученных с помощью сканера «ЭларСкан» А2-800КС, - два года назад.

«Мы провели презентацию книги в селе Дегуцы, собрали конференцию, пригласили исследователей, - отметил Глеб Валентинович, - местные жители были очень довольны и благодарны. Одна из главных задач публикация древних рукописей, - это, в том числе, факсимильная публикация древних манускриптов. Чтобы их создавать в качестве 21 века, мы используем сканер «ЭларСкан».

Уже сейчас у Пушкинского дома много заказов на уникальные издания, работы продолжаются, а в будущем возможно создание полноценной электронной базы, чтобы доступ к научным материалам могло получить еще большее количество исследователей. Одновременно в рамках проекта Pushkin Digital проводится оцифровка произведений Пушкина на сканере «ЭЛАРобот» Р-2 для создания мультимедийной энциклопедии произведений А.С. Пушкина.