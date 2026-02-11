Разделы

«Память народа» - самый полный и не имеющий аналогов в мире информационный ресурс подлинных документов о Великой Отечественной войне, насчитывающий более 109 млн оцифрованных страниц архивных документов; 67 млн. записей из 25 млн. цифровых копий документов о безвозвратных потерях Красной армии, военно-пересыльных пунктов и запасных полков; более 41 млн. записей документов по награждениям. На портале можно найти данные о судьбах более 30 миллионов человек.

11.02.2026 «Элар» развивает цифровую память ВДНХ 1
26.06.2025 Интеллектуальная обработка документов с помощью «Элар Контекст» 1
12.05.2025 На портале «Память народа» опубликованы новые документы о героях Великой Отечественной войны 1
08.05.2024 Столичная компания к 9 мая оцифровала свыше 550 тыс. документов времен Великой Отечественной войны 1
05.05.2023 На портале «Память народа» опубликованы новые документы времен Великой Отечественной войны 1
10.11.2022 Экс-сотрудники российской ИТ-компании создали ее полного клона для «переманивания клиентов» 1
14.07.2022 Импортозамещение на практике. Как создаются отечественные сканеры? 1
19.03.2018 Цифровая трансформация началась: избавляемся от бумажных документов 1
19.06.2017 Минобороны определило предсказуемого победителя в миллиардном ИТ-тендере 1
26.04.2017 Минобороны отменило миллиардный ИТ-тендер с предсказуемым победителем 1
19.10.2016 «Элар» оцифровала рассекреченные документы из фонда «Сталин» 1
21.12.2015 Рынок оцифровки показывает 60% рост, несмотря на кризис 1

