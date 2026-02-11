Получите все материалы CNews по ключевому слову
Память народа
«Память народа» - самый полный и не имеющий аналогов в мире информационный ресурс подлинных документов о Великой Отечественной войне, насчитывающий более 109 млн оцифрованных страниц архивных документов; 67 млн. записей из 25 млн. цифровых копий документов о безвозвратных потерях Красной армии, военно-пересыльных пунктов и запасных полков; более 41 млн. записей документов по награждениям. На портале можно найти данные о судьбах более 30 миллионов человек.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Память народа и организации, системы, технологии, персоны:
|Газпром ПАО 1425 1
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 509 1
|Familia - Фамилия - Торговая сеть 280 1
|РусГидро - Саяно-Шушенская ГЭС им. П.С. Непорожнего 114 1
|ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
|Капканов Илья 2 2
|Потемкин Дмитрий 2 2
|Мужицкая Оксана 2 2
|Маныкин Алексей 1 1
|Тимохова Марина 1 1
|Филь Наталья 1 1
|Собянин Сергей 494 1
|Кузнецов Александр 151 1
|Ефимов Александр 18 1
|Комиссаров Александр 16 1
|Ельцин Борис. 96 1
|Баландюк Сергей 4 1
|Никитин Алексей 32 1
|Вартанян Артём 17 1
|Овчинский Владислав 230 1
|Сталин Иосиф Виссарионович (Джугашвили) 17 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1418663, в очереди разбора - 726241.
Создано именных указателей - 190435.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.