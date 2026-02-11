«Память народа» - самый полный и не имеющий аналогов в мире информационный ресурс подлинных документов о Великой Отечественной войне, насчитывающий более 109 млн оцифрованных страниц архивных документов; 67 млн. записей из 25 млн. цифровых копий документов о безвозвратных потерях Красной армии, военно-пересыльных пунктов и запасных полков; более 41 млн. записей документов по награждениям. На портале можно найти данные о судьбах более 30 миллионов человек.