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Элара НПК имени Г. А. Ильенко Научно-производственный комплекс Чебоксарский приборостроительный завод
Акционерное общество «Научно-производственный комплекс " ЭЛАРА “ имени Г. А. Ильенко» — российское предприятие, выпускающее электронные приборы для гражданской и военной отраслей; является основным оператором Чебоксарского приборостроительного завода, основанного в 1970 году. Расположено в городе Чебоксары.
УПОМИНАНИЯ
Элара НПК имени Г. А. Ильенко и организации, системы, технологии, персоны:
|Зорин Александр 51 1
|Баранов Роман 14 1
|Пенязь Дмитрий 21 1
|Воробьев Сергей 15 1
|Никитченко Анна 7 1
|Бойко Алексей 81 1
|Оганесян Ашот 129 1
|Попов Сергей 141 1
|Никитин Алексей 30 1
|Мамсуров Максим 1 1
|Потемкин Дмитрий 2 1
|Серебров Артем 4 1
|Логинов Кирилл 1 1
|Мужицкая Оксана 2 1
|Овчинников Сергей 49 1
|Евраев Михаил 263 1
|Шадаев Максут 1076 1
|Черепенников Антон 84 1
|Милехин Юрий 1 1
|Сафонов Максим 3 1
|Масалович Андрей 22 1
|Кружилин Петр 1 1
|Бровко Василий 54 1
|Петров Сергей 60 1
|Борисов Игорь 2 1
|Эшструт Анастасия 1 1
|Кадомский Вячеслав 63 1
|Лобов Константин 1 1
|Маныкин Алексей 1 1
|Шмелев Алексей 24 1
|Моретти Светлана 1 1
|Тимохова Марина 1 1
|Артеменкова Екатерина 1 1
|Мельников Юрий 11 1
|Чариков Александр 10 1
|Филь Наталья 1 1
|Wurzenrainer Matthias - Вурценрайнер Матиас 2 1
|Fargo Brian - Фарго Брайан 8 1
|Углов Андрей 1 1
|Капканов Илья 2 1
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