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Элара НПК имени Г. А. Ильенко Научно-производственный комплекс Чебоксарский приборостроительный завод

Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод

Акционерное общество «Научно-производственный комплекс " ЭЛАРА “ имени Г. А. Ильенко» — российское предприятие, выпускающее электронные приборы для гражданской и военной отраслей; является основным оператором Чебоксарского приборостроительного завода, основанного в 1970 году. Расположено в городе Чебоксары.

УПОМИНАНИЯ


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04.04.2024 «РусГидро» расширяет импортозамещение в ИТ-сфере 2
09.10.2023 Промышленный коммуникационный шлюз «Эликонт-КС» поддерживает работу на ОС РОСА «Хром» 5
25.02.2023 США ввели санкции против главы Минцифры и «дочек» МТС. Под экспортными ограничениями «Мегафон» и создатели «Эльбрусов» 1
10.11.2022 Экс-сотрудники российской ИТ-компании создали ее полного клона для «переманивания клиентов» 1
26.05.2021 Сергей Попов -

2020 год создал новые возможности для развития прорывных технологий и модернизации ИТ-инфраструктуры

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19.08.2020 Более 35 предприятий Чувашии приняли участие в «цифровой прокачке» промышленности региона 1
31.03.2020 «Айтеко» и «Элара» создали отказоустойчивую инфраструктуру приборостроительного предприятия 1
19.06.2017 Минобороны определило предсказуемого победителя в миллиардном ИТ-тендере 1
28.01.2011 Hunted: The Demon's Forge. Дата выхода 1
21.12.2010 Hunted: The Demon's Forge. Видео 1
14.08.2010 Hunted: The Demon's Forge. Скриншоты 1
16.06.2010 Hunted: The Demon's Forge. Е3-скриншоты 1
19.05.2010 Hunted: The Demon's Forge в начале 2011 года 1
29.03.2007 GMCS и НПК «Элара» создают центр компетенции 6
16.02.2006 "Альфа-Интегратор" получил новый патент 1
26.01.2006 Кому достанется русский Baan? 1
15.02.2005 24 февраля откроется "ERP-Forum-2005" 1
09.02.2005 24 февраля откроется "ERP-Forum-2005" 1
03.02.2005 24 февраля откроется "ERP-Forum-2005" 1

Публикаций - 21, упоминаний - 31

Элара НПК имени Г. А. Ильенко и организации, системы, технологии, персоны:

Bethesda Softworks - Bethesda Game Studios 262 5
HP Inc. 5725 4
SAP SE 5353 4
Oracle Corporation 6777 4
Ростех - Автоматика Концерн 1691 3
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1043 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8975 3
Microsoft Corporation 24956 3
Intel Corporation 12358 3
МегаФон 9435 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 637 2
Yandex - Яндекс 7916 2
Галактика - Корпорация 1483 2
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1024 2
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 443 2
Максима ГК - МТ-Интеграция - GMCS 363 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 2
Optima - Альфа-Интегратор - Alfa-Integrator - Баан Евразия 28 2
8589 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1164 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 424 1
Ctrl2Go - КонтрлТуГоу - КонтролТуГоу.Ру 52 1
Кейсистемс Безопасность - КСБ НПЦ 14 1
Matller - Матллер 6 1
Ctrl2Go - Factory5 27 1
Хевел - Хевел Энергосервис - Hevel solar - Авелар Солар Технолоджи 14 1
ОРТИС 2 1
Электронный архив ЗАО 2 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2196 1
Philips 2067 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 468 1
Компьюлинк ГК - Compulink 439 1
Цифра ГК 2496 1
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1307 1
NetApp - Network Appliance 642 1
Huawei 4056 1
Росатом - Гринатом - Greenatom - ИТ-интегратор Росатома - Гринатом простые решения 228 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 101 1
VideoMatrix - ВидеоМатрикс 14 1
Cisco Systems 5170 1
Ростех - ОАК - КнААЗ - Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю.А. Гагарина - Комсомольское-на-Амуре авиационное производственное объединение имени Ю.А. Гагарина, КнААПО 26 6
Северсталь метиз - ЧСПЗ - Череповецкий сталепрокатный завод - ВолгоМетиз - Волгоградский завод 24 4
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 437 3
Евросеть 1412 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 822 3
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 160 3
Протек - Центр внедрений 59 3
Силовые машины 131 3
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 158 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 147 3
СПб КПК - Санкт-Петербургский картонно-полиграфический комбинат 4 3
ЗиД - Завод имени В.А. Дегтярёва 9 3
Россети МРСК Центра ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра - Орелэнерго - Смоленскэнерго - Липецкэнерго - Курскэнерго - Белгородэнерго - Брянскэнерго - Воронежэнерго - Костромаэнерго - Тамбовэнерго - Тверьэнерго - МЭС Центра 198 3
Красноярский завод комбайнов 3 2
Ростех - ОДК УМПО - Мотор УМПО НПП - Уфимское моторостроительное производственное объединение 18 2
ОСК - Балтийский завод 28 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 323 2
Урал АЗ - Урал Авто - Уральский автомобильный завод - Автозавод Урал 23 2
РЖД - Российские железные дороги 1953 1
Лента - Сеть розничной торговли 2184 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 66 1
Химпром 22 1
O2Consulting - О2Консалтинг 11 1
ШЗСА - Шумерлинский завод специализированных автомобилей 2 1
Русский ветер - Парфюмерно-косметическая компания 1 1
Volvo Cars 253 1
Boeing 1014 1
БелАЗ - Белорусский автомобильный завод 66 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 284 1
Global CIO - Глобал Си Ай Оу 63 1
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 226 1
Simple Group - Симпл 11 1
Проект-техника НПП 5 1
Согласие НПП 1 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 175 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 530 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 270 1
Кондитер-Курск - Курский Кондитер 2 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1226 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 492 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3184 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3048 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4543 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12250 3
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 44 3
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 347 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2219 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2067 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3266 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1033 1
Правительство Чувашской Республики - Президент Республики Чувашия - органы государственной власти 80 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2047 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3164 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 520 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 359 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 201 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИТФ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт технической физики имени академика Е.И. Забабахина - Российский федеральный ядерный центр 34 1
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SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 562 1
Oracle E-Business Suite - OEBS - Oracle EBS 598 1
Айтеко AR Support 2 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1002 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2353 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3364 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 468 1
Яндекс.Маршрутизация 35 1
HPE 3PAR 102 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
Айтеко SmartBM СКУД 3 1
VideoMatrix - Vmx Dequs 7 1
HPE ProLiant 399 1
Infor SCM WM - Infor SCM Warehouse Management - EXceed WMS - SSA Warehouse Management - Infor SCE - Infor Supply Chain Execution - Infor SCM Transportation Management - Infor SCM Demand Planning 47 1
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ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 1
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 66 1
Зорин Александр 51 1
Баранов Роман 14 1
Пенязь Дмитрий 21 1
Воробьев Сергей 15 1
Никитченко Анна 7 1
Бойко Алексей 81 1
Оганесян Ашот 129 1
Попов Сергей 141 1
Никитин Алексей 30 1
Мамсуров Максим 1 1
Потемкин Дмитрий 2 1
Серебров Артем 4 1
Логинов Кирилл 1 1
Мужицкая Оксана 2 1
Овчинников Сергей 49 1
Евраев Михаил 263 1
Шадаев Максут 1076 1
Черепенников Антон 84 1
Милехин Юрий 1 1
Сафонов Максим 3 1
Масалович Андрей 22 1
Кружилин Петр 1 1
Бровко Василий 54 1
Петров Сергей 60 1
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Мельников Юрий 11 1
Чариков Александр 10 1
Филь Наталья 1 1
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Fargo Brian - Фарго Брайан 8 1
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