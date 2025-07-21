Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод

Акционерное общество «Научно-производственный комплекс " ЭЛАРА “ имени Г. А. Ильенко» — российское предприятие, выпускающее электронные приборы для гражданской и военной отраслей; является основным оператором Чебоксарского приборостроительного завода, основанного в 1970 году. Расположено в городе Чебоксары.