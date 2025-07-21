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Элара НПК имени Г. А. Ильенко Эликонт-КС
УПОМИНАНИЯ
|21.07.2025
|Завершены испытания на совместимость ПТК «Сура» и InfoDiode 1
|09.10.2023
|Промышленный коммуникационный шлюз «Эликонт-КС» поддерживает работу на ОС РОСА «Хром» 1
Элара НПК имени Г. А. Ильенко и организации, системы, технологии, персоны:
|Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 21 1
|НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 350 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12250 1
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4543 1
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