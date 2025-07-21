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Элара НПК имени Г. А. Ильенко Эликонт-КС


УПОМИНАНИЯ


21.07.2025 Завершены испытания на совместимость ПТК «Сура» и InfoDiode 1
09.10.2023 Промышленный коммуникационный шлюз «Эликонт-КС» поддерживает работу на ОС РОСА «Хром» 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Элара НПК имени Г. А. Ильенко и организации, системы, технологии, персоны:

Элара НПК имени Г. А. Ильенко - Научно-производственный комплекс - Чебоксарский приборостроительный завод 21 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 350 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
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