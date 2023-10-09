Промышленный коммуникационный шлюз «Эликонт-КС» поддерживает работу на ОС РОСА «Хром»

Коммуникационный шлюз «Эликонт-КС» от российского производителя автоматизированных систем управления технологическими процессами в энергетике, нефтепереработке и металлургии АО «Элара» теперь поддерживает работу на операционной системе РОСА «Хром», созданной НТЦ ИТ РОСА, российским разработчиком системного и инфраструктурного ПО. Об этом CNews сообщили представители НТЦ ИТ РОСА.

«Эликонт-КС» – кроссплатформенный программный продукт для сбора и передачи данных от программируемых контроллеров, измерительных приборов и датчиков для задач SCADA, промышленного IoT и производственной аналитики по протоколам – Modbus, OPC UA, МЭК 61850, MQTT и т.п

РОСА «Хром» – это операционная система для серверов и десктопных компьютеров. ОС создана на основе собственного репозитория ROSA 2021.1. ОС поддерживает аппаратные платформы x86 и ARMv8, «Байкал», e2k («Эльбрус») и RISC-V. Для сборки и управления жизненным циклом дистрибутива используется собственная среда и платформа ABF. Все серверные мощности, которые задействуются для разработки и дистрибуции софта, расположены в России и защищены от закладок и незадекларированных возможностей. ОС РОСА «Хром» включена в единый реестр российского ПО Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ под № 1607.

«Проект с АО «Элара» важный шаг в реализации долгосрочной стратегии нашей компании. Операционные системы РОСА в течение многих лет обеспечивают выполнение требований к эксплуатации объектов критической инфраструктуры на серверах, стационарных и мобильных устройствах, а теперь и на оборудовании для решения задач АСУ ТП. Тем самым РОСА предоставляет заказчикам полный комплекс российских операционных систем от единого производителя для построения безопасной инфраструктуры современного предприятия. Особенно лестно получать обратную связь о таких преимуществах наших продуктов, как простота эксплуатации и уникальная скорость адаптации за счет собственного специализированного ПО для сборки дистрибутивов», — сказал директор по развитию НТЦ ИТ РОСА Вячеслав Кадомский.

«Поддержка российских операционных систем для нашего шлюза было осознанным и стратегически важным решением. Использование «Эликонт-КС» в ответственных системах, вплоть до АСУ ТП объектов критической информационной инфраструктуры, заставляет нас с особенным вниманием относиться к производительности, надежности и защищенности используемых ОС. Мы полностью удовлетворены сотрудничеством с НТЦ ИТ РОСА в этой сфере. Отдельно могу отметить производительность и удобство работы с ОС РОСА, а также оперативность и качество поддержки со стороны НТЦ ИТ РОСА», — отметил директор инженерного центра АО «Элара» Константин Лобов.

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Научно-технический центр информационных технологий РОСА — российский разработчик и поставщик информационных технологий в России. Компания разрабатывает системное и инфраструктурное программное обеспечение на базе собственного репозитория ROSA 2021.1. В продуктовый портфель входят операционные системы РОСА «Хром», РОСА «Фреш», РОСА «Барий», РОСА «Кобальт» и РОСА «Мобайл», платформа виртуализации ROSA Virtualization, платформы управления операционными системами и гибридной виртуальной инфраструктурой. Продукты компании включены в Реестр отечественного ПО Минцифры России и имеют соответствующие сертификаты ФСТЭК для работы с конфиденциальной информацией.

Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Элара» имени Г.А. Ильенко» является российским производителем высокотехнологичной электроники, приборной продукции и систем управления.

«Эликонт-КС» — многофункциональный коммуникационный сервер (преобразователь) промышленных протоколов с расширенными возможностями сбора, обработки и передачи технологической информации для систем АСУ ТП и промышленного интернета вещей.