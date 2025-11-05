Санкции США дали плоды. Знаменитый в России бренд выпустил ПК на суверенных чипах и на ОС Linux. Windows на них не поставить

Huawei выпустил новые ПК собственного производства с китайскими процессорами и китайскими же операционными системами. Все новые компьютеры собраны на чипах с архитектурой ARM – она постепенно вытесняет с рынка 86, которую так любят американские AMD и Intel. Windows 11 на них не установить – используемый в них процессор не поддерживается этой ОС.

Разработано и сделано в Китае

Китайская компания Huawei провела презентацию двух новых настольных компьютеров Qingyun W515y и W585y. Собранные в виде сверхкомпактного корпуса башенного типа, они в корне отличаются от тех ПК, что россияне привыкли видеть, покупать или собирать самостоятельно.

Как пишет Tom’s Hardware, обе новинки Huawei основаны на процессоре Kirin 9000X. Это собственная разработка Huawei, имеющая в своей основе архитектуру ARM. В большинстве современных ПК и ноутбуков установлены американские чипы AMD и Intel на архитектуре x86.

До начала нынешнего десятилетия Huawei была одним из признанных лидеров мирового рынка мобильных процессоров – ее чипы Kirin не уступали и даже нередко превосходили процессоры MediaTek и Qualcomm. Все изменили введенные весной 2019 г. санкции США против Huawei, масштаб которых с тех пор регулярно разрастается.

Huawei, Tom's Hardware Новинки Huawei больше всех современных неттопов, но меньше полноразмерных системных блоков

В частности, из-за США Huawei в 2020 г. лишилась возможности выпускать свои передовые чипы на фабриках крупнейшего в мире контрактного вендора TSMC. В августе 2023 г. CNews писал, что компания строит собственную секретную сеть фабрик по производству чипов, но нынешний статус этого проекта пока неизвестен. Кто именно выпускает для нее Kirin 9000X – тоже большой вопрос.

Все на китайском

Компьютеры Qingyun W515y и W585y характеризуются не только китайским процессором. В отличие от подавляющего большинства современных ПК, в том числе и выпускаемых китайской компанией Lenovo, этот дуэт лишен американской ОС Windows.

Покупатели Qingyun W515y и W585y смогут выбирать между системами Tongxin UOS V20 и Galaxy Kylin V10. Это одни из многочисленных китайских ОС, собранных на ядре Linux.

Что касается процессора Kirin 9000X, то он выдает базовую тактовую частоту 2,5 ГГц, располагая при этом восемью ядрами. Каждый из них способен обрабатывать по два потока данных одновременно.

Другие спецификации CPU не раскрываются. Это одна из модификаций процессора Kirin 9000, внутри которого стоят четыре ядра Cortex A77 на частоте до 3,13 ГГц, четыре Cortex A55 до 2,05 ГГц и встроенная графика Mali G78. Используемый техпроцесс – 5 нм.

Huawei, Tom's Hardware Внешность у компьютеров почти идентичная

Windows 11 на эти ПК не установить – используемый в них процессор не поддерживается этой ОС.

Наполовину секретные компьютеры

В настоящее время Huawei не раскрывает полные характеристики ПК Qingyun W515y и W585y. Производитель лишь сообщает, что эти устройства оснащены 4-канальной оперативной памятью самого современного стандарта LPDDR5x, SSD-накопителем и дополнительно жестким диском (их производители, модели и емкость не названы).

Опционально доступна установка пишущего оптического привода DVD-RW.

Qingyun W515y и W585y имеют идентичные габариты, составляющие 293x93x316 мм. В комплектации без привода каждый из них весит около 3,6 кг. У новинок есть небольшие отличия во внешности.

На передней панели обоих системных блоков расположены один порт USB Type-C, три порта USB 3.2 Gen 1 Type-A, а также комбинированный 3,5-мм разъем для микрофона и наушников. Задняя панель оснащена четырьмя портами USB 3.2 Gen 1 Type-A, гигабитным Ethernet, последовательным портом, тремя 3,5-мм аудиоразъемами, а также парой видеовыходов – по одному VGA (D-Sub) и HDMI.

Huawei включает в комплект Qingyun W515y и W585y проводную клавиатуру K100 и проводную мышь M100. Производитель не раскрывает цены и даты начала продаж своих новых настольных компьютеров.

У других лучше?

Важно сделать акцент на том, что и W515y, и W585y поставляются с операционными системами, разработанными не самой Huawei. Почему выбор пал именно на Tongxin UOS V20 и Galaxy Kylin V10, китайский техногигант во время премьеры своих ПК не объяснил.

Ключевой момент здесь – в наличии у Huawei собственной экосистемной операционной системы Harmony OS, анонсированной в августе 2019 г. и выросшей из Android. Компания с самого начала создавала ее подходящей для любых современных смарт-устройств – часов, телевизоров, планшетных компьютеров, смартфонов и, конечно же, компьютеров.

Отметим, что Huawei пока не может похвастаться высоким уровнем популярности, распространенности или хотя бы узнаваемости Harmony OS где-либо за пределами Китая. И это при том факте, что с момента премьеры этой платформы прошло больше шести лет.