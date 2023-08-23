Чтобы прорваться сквозь санкции, Huawei развертывает тайную сеть предприятий для выпуска чипов

Тайная сеть предприятий Huawei

Huawei Technologies занимается созданием сети секретных предприятий по выпуску полупроводников на территории КНР. Свою связь с Huawei участники этой сети скрывают, что позволяет компании обходить введенные против нее санкции США. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на данные Ассоциации производителей полупроводниковых изделий (Semiconductor Industry Association; SIA), которая базируется в Вашингтоне (США).

SIA – это отраслевая ассоциация, представляющая интересы крупнейших мировых производителей полупроводниковых изделий и оборудования для их выпуска. Среди ее членов – Intel, Samsung Electronics, Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), Applied Materials и ASML.

Находящийся под американскими санкциями китайский технологический гигант озаботился организацией собственного производства интегральных микросхем в 2022 г. По оценке SIA, на решение этой задачи Huawei получила финансовую поддержку от государства на сумму около $30 млрд. С использованием этих средств компания приобрела по меньшей мере два действующих завода и вовлечена в строительство еще как минимум трех.

Фото: Huawei Huawei развертывает тайную сеть предприятий для выпуска чипов в Китае на $30 млрд, полученных от государства

Huawei была включена в «черный список» Министерства торговли США еще в 2019 г. В результате компания практически полностью утратила возможность вести дела с американским бизнесом. Однако, как отмечает Bloomberg, если информация, полученная агентством от SIA, соответствует действительности, и Huawei в самом деле скупает и возводит производства чипов под личиной других компаний, то она, вероятно, имеет возможность приобретать и оборудование, в основе которого лежат американские технологии, вопреки санкциям США.

Масштабная поддержка полупроводниковой отрасли в КНР

Власти Китая продолжает вливать беспрецедентные объем денежных средств в национальную полупроводниковую промышленность. По оценке экспертов SIA, в процессе развертывания на территории КНР в настоящее время находится не менее 23 производственных площадок. К 2030 г. совокупный размер инвестиций в их развитие, как ожидается, достигнет $100 млрд. Для сравнения: в рамках инициативы CHIPS, одобренной властями летом 2022 г., США планируют направить в общей сложности $52 млрд на поддержку локализации производства микросхем на территории страны.

По прогнозу SIA к 2029 или 2030 г. на долю китайских компаний будет приходится более половины глобальных мощностей по производству чипов в соответствии со «зрелыми» технологическими процессами – 28-45 нм.

Какие компании входят в тайную сеть Huawei

В презентации SIA, с материалами которой ознакомилось агентство Bloomberg, упоминается пять компаний, которые тайно финансируются Huawei. Заводы этих компаний расположены преимущественно неподалеку от Шэньчжэня – там же, где находится штаб-квартира китайского телеком-гиганта.

Так, по данным ассоциации, Huawei сумела приобрести заводы Fujian Jinhua, Quindgao Si’En. Компания также принимает участие в строительстве производственных площадок PWX и Shenzhen Pensun Technology Co (PST).

Fujian Jinhua, специализирующаяся на микросхемах динамической памяти (DRAM), в 2018 г. была включена в «черный список» Минторга США, который счел ее угрозой национальной безопасности страны. Кроме того, к ней был подан иск, в котором компания уличали в незаконном получении сведений, составляющих коммерческую тайну. В компании эти обвинения отрицали.

О наличии связей PWX (выпускает датчики изображений и RF-чипы) с Huawei Bloomberg News сообщал в октябре 2022 г., в частности, акцентируя внимание на том, что малоизвестной компанией руководит выходец из Huawei, а новая производственная площадка компании расположена вблизи офиса телеком-гиганта.

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Fujian Jinhua и Qingdao Si’En (производит микроконтроллеры и силовую электронику) контролируются региональными китайскими государственными фондами. Общедоступные сведения об этих компаниях не содержат указаний на какую-либо связь с Huawei, отмечает Bloomberg.

SwaySure, также финансируемая за счет государственных средств, выпускает преимущественно память для носимой электроники и электротранспорта. Как и Huawei, компания базируется в Шэньчжэне. Согласно информации, опубликованной на ее официальном сайте, SwaySure располагает собственными исследовательскими командами в Китае и Японии.

Опасность для США

В долгосрочной перспективе позиции США в полупроводниковой сфере могут пошатнуться, если Huawei и другие китайские производители микросхемы сосредоточатся на «зрелых» технологиях, что позволит участникам национальной отрасли накопить достаточно знаний и опыта для самостоятельного освоения более современных и сложных технологических процессов, отмечает Bloomberg.

Именно этим путем в свое время пошли TSMC и Samsung, ранее считавшиеся неспособными преодолеть отставание от наиболее продвинутых чипмейкеров вроде Intel.

В середине июля 2023 г. CNews писал о том, что Huawei налаживает производство чипов с поддержкой технологий сотовой связи пятого поколения (5G) благодаря достижениям в развитии собственных инструментов проектирования интегральных микросхем, а также договоренностям с крупнейшим национальным контрактным производителем чипов Semiconductor Manufacturing International Co (SMIC).

По информации источников Reuters в отрасли, смартфоны Huawei с поддержкой 5G могут появиться в продаже уже в начале 2024 г., правда, в небольшом количестве.