Huawei придумал, как вернуться на рынок 5G-смартфонов вопреки санкциям США

Huawei вернется на рынок 5G

Huawei планирует вернуться на рынок смартфонов с поддержкой технологии сотовой связи пятого поколения (5G) до конца 2023 г., вопреки американским санкциям, пишет Reuters со ссылкой на отраслевые источники.

Китайский технологический гигант теперь имеет возможность обеспечивать себя 5G-чипами благодаря достижениям в развитии собственных инструментов проектирования интегральных микросхем, а также договоренностям с крупнейшим национальным контрактным производителем чипов Semiconductor Manufacturing International Co (SMIC). Об этом агентству рассказали представители трех исследовательских компаний, занимающихся изучением рынка смартфонов КНР, – на условиях анонимности, во избежание нарушения соглашений о конфиденциальности, заключенных с клиентами.

В Huawei от комментариев относительно ее планов по возвращению на рынок 5G-смартфонов отказались. В SMIC на вопросы Reuters не ответили.

Перспективы Huawei на рынке смартфонов в сегменте 5G

По информации одного из источников Reuters, Huawei в выпуске 5G-модемов рассчитывает на использование производственных мощностей SMIC и ее технологического процесса N+1. Этот же источник прогнозирует невысокое качество готовых 5G-чипов – менее 50% от общего количества произведенных экземпляров окажется годным к эксплуатации. Таким образом, Huawei сможет выпустить до 2-4 млн смартфонов с поддержкой сетей пятого поколения до конца года. Другой источник несколько более оптимистичен в своих прогнозах и оценивает возможности компании на уровне 10 млн единиц готовой продукции.

Фото: Huawei Huawei готовится к возвращению на рынок 5G-смартфонов

По итогам 2019 г. Huawei отгрузила рекордное для себя количество смартфонов – 240,6 млн штук. В 2020 г. компания продала суббренд Honor, специализирующийся на потребительской электронике, для того, чтобы вывести его из-под американских санкций и сохранить его жизнеспособность. На долю Honor в 2019 г. приходилось почти 20% от совокупных продаж смартфонов Huawei и ее «дочек».

Издание China Securities Journal в июле 2023 г. сообщило о пересмотре Huawei целевых показателей продаж смартфонов в пользу увеличения – с 30 млн штук в начале года до 40 млн. Планы по возвращению компании на рынок 5G-смартфонов в материале не упоминались, отмечает Reuters.

Источники агентства считают, что среди уже выпускаемых Huawei моделей смартфонов вероятным претендентом на получение 5G-версии является флагман P60, LTE-вариант которого был выведен на рынок в конце марта 2023 г. Модернизированная версия гаджета может увидеть свет уже в начале 2024 г., считают аналитики.

Впрочем, отсутствие доступа к электронным компонентам с поддержкой 5G не единственный фактор, обуславливавший в последние годы невозможность вывода Huawei передовых смартфонов на глобальный рынок. Китайская компания в силу ограничений, введенных США, не имеет возможности использовать сервисы Google, интегрированные в операционную систему Android. Без них конкурировать на рынке смартфонов за пределами КНР Huawei будет непросто.

Собственный софт для разработки чипов и сотрудничество с SMIC

В марте 2023 г. CNews писал, что Huawei, заручившись поддержкой китайских ИТ-компаний, создала инструменты проектирования микросхем по техпроцессу 14 нм и более «зрелым». Это специализированное ПО для разработки различных чипов, на которое не распространяются международные запреты.

Источники Reuters утверждают, что созданный Huawei инструментарий вкупе с технологиями SMIC в действительности позволяет выпускать более «продвинутые» чипы – по норме 7 нм.

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SMIC из-за американских санкций не имеет легальной возможности приобрести оборудование для производства столь совершенных чипов – литографические сканеры, работающие в экстремальном ультрафиолете (EUV), которые поставляет только нидерландская ASML.

Однако аналитики обнаружили признаки того, что SMIC использует для «штамповки» микросхем по 7-нанометровому техпроцессу более старые DUV-установки (фотолитография в глубоком ультрафиолете), усовершенствованные собственными силами контрактного производителя. Такие машины SMIC по-прежнему имеет возможность приобретать у ASML, притом совершенно беспрепятственно.

О том, что SMIC освоила 7-нанометровый техпроцесс несмотря на американские санкции CNews сообщил в июле 2022 г.

По мнению Дугласа Фуллера (Douglas Fuller), исследователя в сфере полупроводников в Копенгагенской школе бизнеса, с учетом спрогнозированных аналитиками объемов выхода готовой исправной продукции на уровне 50%, 5G-чипы Huawei будут дорогостоящим изделием и вряд ли окажутся конкурентоспособным продуктом.

Санкции против Huawei

В 2019 г. администрация тогдашнего президента США Дональда Трампа (Donald Trump) ввела торговые ограничения в отношении Huawei, сочтя китайцев угрозой национальной безопасности. В результате компания лишилась возможности использовать проприетарные сервисы Google в своих смартфонах и планшетах, а также потеряла доступ к технологиям Intel, Qualcomm, Broadcom и др., что также нанесло серьезный удар по ее потребительскому бизнесу.

В 2020 г. крупнейший в мире контрактный производитель чипов – тайваньская TSMC – прекратила сотрудничество с Huawei в связи с ужесточением правил американского экспортного контроля. Минторг США в мае 2020 г. ввел ограничения на поставки Huawei полупроводниковой продукции, при разработке и производстве которой применялись американские технологии и ПО.

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Американские санкции больно ударили по производству и продажам смартфонов Huawei. Компания также утратила доступ к критически важным компонентам, позволявшим вести разработку собственных чипов в рамках подразделения HiSilicon.

В ноябре 2020 г. стало известно о том, что Huawei планирует продать собственный суббренд Honor консорциуму Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, чтобы санкции США не мешали развитию бизнеса по выпуску недорогих смартфонов, планшетов и ноутбуков.

В августе 2022 г. CNews писал о том, что глава Huawei Рен Чжэнфэй (Ren Zhengfei) объявил о переходе компании в «режим выживания» в очень тяжелых условиях, в которых она оказалась. Под этим CEO подразумевал сокращение расходов на неприбыльные проекты, сворачивание деятельности в ряде зарубежных стран.