В Huawei объявлен «режим выживания». Многие направления бизнеса пущены под нож

Глава Huawei ввел в компании «режим выживания», подразумевающий сокращение расходов на неприбыльные проекты. Huawei сократит инвестиции в исследования и разработки и даже планирует уйти из нескольких стран мира и попутно заняться репатриацией своих китайских сотрудников. Это третий «режим выживания» в Huawei за последние два года.

Huawei хочет выжить

Китайская компания Huawei перешла в «режим выживания» по решению своего руководства и лично генерального директора Рена Чжэнфэя (Ren Zhengfei), пишет The Register. СЕО компании считает, что для Huawei наступили очень тяжелые времена, представляющие собой реальную угрозу ее существованию.

В обращении к сотрудникам Huawei Рен Чжэнфэй заявил, что для выживания компании нужно сосредоточиться на прибыли и качестве. Об этом говорится в его официальном письме, распространенном по внутренним каналам компании.

В письме говорится также, что одной концентрации на деньгах и качестве продукции будет недостаточно, чтобы обеспечить дальнейшее существование Huawei. Наряду с этим компании необходимо перестать отдавать приоритет своему росту и масштабированию.

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Глава компании видит угрозу для Huawei не в конкретных странах и их властях, несмотря на то, что США уже более четырех лет в рамках торговой войны с Китаем регулярно мешают ей вести свой бизнес. В своем письме подчиненным Рен Чжэнфэй говорил о глобальной экономике, которую в самом ближайшем будущем ожидает рецессия. Он подчеркнул, что 2023, 2024 и 2025 гг. будут наиболее тяжелыми, и что именно на этот период Huawei нужно сосредоточиться на выживании.

Руководство по выживанию

Рен Чжэнфэй не стал уточнять, какие именно направления бизнеса его компании будут отправлены «под нож». В его письме говорится, что Huawei обязательно нужно заморозить сложные проекты с высоким риском провала.

Также компании необходимо сократить вливания средств в исследования и разработки в ряде сфер, включая электромобили, и отказаться от планов, вероятность получения прибыли с реализации которых невысока.

В дополнение к этому Huawei, вероятно, свернет свою деятельность в некоторых странах мира. Рен Чжэнфэй не стал перечислять список государств, но подтвердил, что бизнес Huawei в них будет или сокращен, или полностью закрыт.

Отдельно глава Huawei осветил вопрос кадрового состава. Пока нет данных, намеревается ли он устроить массовое сокращение персонала, но вот репатриацию в обозримом будущем ожидать все-таки стоит. По всей видимости, в данном случае подразумевается отзыв китайских сотрудников Huawei, работающих в других странах, на родину.

Сконцентрироваться Huawei намерена в первую очередь на клиентском сервисе (customer service), пишет The Register. Также руководство компании планирует развивать ее в сфере ИТ-инфраструктуры. Сам Рен Чжэнфэй видит данное направление весьма перспективным для Huawei.

США все-таки причастны

В письме Рен Чжэнфэй уточнил, что наиболее сложными для компании будут 2023 и 2024 гг., добавив, что не уверен, что компания сможет пережить его. Обвинив во всем сперва мировую экономику, глава Huawei в итоге все равно вернулся к теме противостояния КНР и США и заявил, что львиную долю проблем его компании обеспечили американские санкции.

В качестве второй причины СЕО Huawei привел экономические последствия коронавируса COVID-19. Пока весь мир отказывается от всех ковидных ограничений, власти Китая по-прежнему устраивают своему населению локдауны, закрывая производство и магазины.

Третья попытка

Huawei является рычагом давления на Китай для американских властей на протяжении более трех лет. Экс-Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) начал использовать ее в этом ключе еще весной 2019 г., лишив ее доступа к сервисам Google и тем самым обрушив продажи ее Android-смартфонов.

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Год спустя Трамп запретил тайваньской компании TSMC производить процессоры для Huawei, а в ноябре 2020 г. вынудил китайского техногиганта продать Honor – свое дочернее подразделение по выпуску недорогих смартфонов, ноутбуков, планшетов и прочей техники.

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Все это напрямую влияет на стабильность Huawei, однако не следует думать, что компания держалась до августа 2022 г., прежде чем активировать «режим выживания». На деле это уже третий намек руководства компании, что следует затянуть пояса.

Впервые о переходе компании в «режим выживания» стало известно в августе 2020 г. На тот момент причиной тому были именно американские санкции – коронавирус не упоминался.

Во второй раз представители Huawei заговорили о выживании компании в августе 2021 г., сразу после публикации отчета о стремительном снижении доходов в первом полугодии 2021 г. как пишет портал Mobile World Live, выручка упала на 29,4% по сравнению с первой половиной 2020 г.

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Представители компании подчеркнули тогда, что «режим выживания» не подразумевает сокращение персонала и уход с зарубежных рынков.

Негласные антироссийские санкции Huawei

Находясь под ограничениями со стороны США, Huawei негласно поддерживает санкции, наложенные на Россию американскими властями совместно с европейскими. Компания вдвое сократила импорт своей мобильной техники в Россию и полностью прекратила поставки телеком-оборудования, в частности, базовых станций.

Попутно Huawei удаляет из своего магазина приложений AppGallery софт российских банков, закрывает офлайн-магазины и увольняет персонал, к тому же массово. В начале августа 2022 г. свою работу прекратил и фирменный интернет магазин Huawei.