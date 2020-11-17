Huawei продает Honor в угоду США

Huawei готова продать бренд Honor, чтобы вывести его из-под американских санкций. Она передаст все без исключения права на него консорциуму из более чем 30 компаний, но сумму сделки пока не раскрывает. По предварительным данным, продажа Honor, продукция которого очень популярна в России, принесет порядка $15,2 млрд.

Honor сменит владельца

Компания Huawei объявила о готовности продать свой дочерний бренд Honor, под которым выпускает смартфоны, носимые устройства и прочие гаджеты. Покупателем выступил гигантский консорциум Shenzhen Zhixin New Information Technology Co, в состав которого вошло свыше 30 компаний, включая Shenzhen Smart City Development Group и оператора связи China Telecom. Впервые о возможности смены владельца Honor стало известно в первой половине ноября 2020 г.

По данным портала Gizmochina Shenzhen Smart City Development Group – это «дочка» Комитета по контролю и управлению государственным имуществом Шэньчжэня (Китай), она удерживает 98,6% акций консорциума, а Шэньчжэньское государственное товарищество по развитию частного акционерного капитала по развитию активов владеет оставшимися 1,4%.

Причина продажи

В своем официальном заявлении компания Huawei указала, что основная причина продажи Honor – это проблемы с доступом к комплектующим для ее техники, а также к необходимым технологиям и лицензиям на программное обеспечение. Компания сослалась на «трудное время», не уточнив, что именно она подразумевает под этим, но Huawei, как известно, находится под очень сильным давлением американского правительства.

Honor известен в первую очередь благодаря своим недорогим смартфонам

Действующий Президент США Дональд Трамп (Donald Trump) начал мешать компании работать и развиваться еще в мае 2019 г., избрав ее в качестве рычага давления на китайское правительство в рамках торговой войны. Закручивая гайки все сильнее, в мае 2020 г. он даже лишил Huawei основного поставщика процессоров для ее смартфонов.

С сентября 2019 г. смартфоны Huawei и Honor выпускаются на базе ОС Android, но без сервисов Google, что тоже является следствием американских санкций. Их отсутствие ведет к падению продаж гаджетов за пределами Китая, потому что пользователи не могут скачать приложения из Google Play или посмотреть ролик на YouTube.

Официальное заявление Huawei

В декабре 2019 г. компания создала альтернативу сервисам Google под названием Huawei Mobile Services (HMS). В конце мая 2020 г. добавив к ним заблокированный в России аналог YouTube – французский видеосервис Dailymotion.

Тем не менее, продажи продолжают падать – согласно статистике Counterpoint Research, по итогам III квартала 2020 г. Huawei реализовала 50,9 млн своих смартфонов на мировой арене, получив тем самым долю в 14% от мирового рынка мобильников и второе место после Samsung. Для сравнения, в III квартале 2019 г. было продано 66,8 млн смартфонов Huawei, включая устройства Honor при доле рынка в 18%.

Никаких прав на бренд

В заявлении также сказано, что Honor будет продана, чтобы обеспечить бренду возможность выживания. Это означает, что смена владельца позволит ему выйти из-под американских санкций, направленных исключительно на Huawei и всех ее «дочек».

Подобное стало возможным только за счет полного отказа Huawei от прав на бренд. После завершения сделки ей не будет принадлежать ни одной акции Honor, и больше никакого отношения к этому бренду она иметь не будет.

Huawei больше не будет связана с Honor

Сумму сделки стороны пока не раскрывают. По оценке агентства Reuters, продажа Honor принесет Huawei 100 млрд юаней или около $15,2 млрд по курсу на 17 ноября 2020 г. Аналитики агентства полагают, что условия сделки также включают переход в собственность консорциума отделов исследований и разработок Honor, цепочек поставок устройств этого бренда, и, в целом, почти всех активов компании. Судьба оставшихся активов пока не решена, как и вопрос с сотрудниками Honor.

История и популярность бренда

Honor как дочерний бренд Huawei был основан в 2013 г. С самого начала он был ориентирован на молодую аудиторию, и под ним, как и Xiaomi под своим Redmi, Huawei продавала более доступные устройства в сравнении с техникой, реализуемой под собственным названием.

Honor - это не только смартфоны, но и, к примеру, умные часы

Логотип Honor можно встретить на смартфонах, ноутбуках, планшетах, фитнес-браслетах, смарт-часах, наушниках и ряде других видов техники. В их числе – роутеры, внешние аккумуляторы, компьютерные мыши, умные весы и др.

В ряде стран бренд Honor значительно обходит Huawei по популярности. Яркий пример – российский рынок смартфонов. CNews писал, что по итогам I квартала 2020 г. Honor заняла 30% рынка и стала лидером по продажам, тогда как Huawei довольствовалась лишь 10% и находилась на четвертой строчке, уступая Xiaomi (11%) и Samsung (26%). По результатам первого полугодия 2020 г. Honor и Samsung удерживали по 27% российского рынка смартфонов, у Huawei было 9%.