Из-за санкций США Huawei останется без своего суперпопулярного бренда

В ближайшие несколько дней Huawei может объявить о сделке по продаже суббренда Honor, бьющего рекорды продаж в России. Причиной тому послужили усиливающиеся санкции США. Покупателем выступит консорциум с участием правительства китайского города Шэнчжэнь.

Honor уйдет с молотка

Компания Huawei может продать свой суббренд Honor в течение ближайших нескольких дней. По информации агентства Reuters, соглашение о его передаче новому владельцу может быть подписано уже в ближайшее воскресенье, 15 ноября 2020 г.

Honor – это дочерняя компания Huawei, под ее маркой продаются смартфоны, ноутбуки, наушники и другие виды техники. Они более доступны по цене на фоне устройств под брендом Huawei, и на мировом рынке они конкурируют с Redmi («дочка» Xiaomi, существует с января 2019 г.) и Realmi, запущенной компанией Oppo в 2018 г.

Как пишет Reuters, продажа Honor принесет Huawei 100 млрд юаней или около $15,2 млрд по курсу на 10 ноября 2020 г. Покупателем может выступить консорциум во главе со структурой Digital China Group, крупнейшим дистрибьютором смартфонов Honor. После сделки ей достанутся 15% в Honor.

В составе этого консорциума также присутствуют, по меньшей мере, три инвестиционные компании, поддерживаемые правительством Шэнчжэня (Китай), каждая из которых будет владеть от 10% до 15% в Honor. Как будут распределены оставшиеся доли в компании, остается неизвестным.

Продолжит ли Honor выпускать смартфоны после перехода к другому владельцу, неизвестно

На момент публикации материала представители властей Шэнчжэня, а также сотрудники Huawei, Honor и Digital China Group никак не комментировали ожидаемую сделку. По данным портала cnTechPost, итоговая сумма сделки может оказаться в районе 200 млрд юаней ($30,4 млрд).

Причины продажи

Аналитики Reuters видят причину передачи Honor новому владельцу в американских санкциях, впервые введенных против Huawei в мае 2019 г. и с тех пор лишь усиливающихся. Компании становится все сложнее вести международный бизнес, что негативно сказывается на ее продажах.

К примеру, согласно статистике Counterpoint Research, по итогам III квартала 2020 г. Huawei реализовала 50,9 млн своих смартфонов на мировой арене, получив тем самым долю в 14% от мирового рынка мобильников. Это позволило ей занять второе место после Samsung и обойти Xiaomi (третье место) и Apple (четвертое место).

Падение продаж Huawei никак не скрыть

Однако в III квартале 2019 г. было продано 66,8 млн смартфонов Huawei, включая устройства Honor при доле рынка 18%. В итоге падение продаж по итогам III квартала 2020 г. составило 7% год к году, а за весь прошедший год оно достигло 24%.

Что получат покупатели

После завершения всех этапов сделки в собственность консорциума перейдут отделы исследований и разработок Honor, цепочки поставок устройств этого бренда, и, в целом, практически все активы компании. Какие из активов не достанутся ему, и как сложится их дальнейшая судьба, остается неизвестным.

Что касается кадрового вопроса, то по итогу сделки большая часть управляющего состава компании будет сохранена, как и должности практически всех других сотрудников, количество которых превышает 7000. Какая именно часть из них будет уволена, станет известно после подписания соглашения.

Через три года после продажи Honor компания планирует выйти на биржу. Об этом Reuters сообщили источники, знакомые с ситуацией и предпочитающие оставаться неизвестными.

Большая потеря для Huawei

Техника Honor пользуется большим спросом во многих странах, и в некоторых она значительно популярнее на фоне гаджетов самой Huawei. К примеру, по итогам I квартала 2020 г., как сообщал CNews, Honor заняла 30% российского рынка смартфонов, став лидером и обогнав даже Samsung с ее 26%, тогда как Huawei довольствовалась лишь 10% и находилась на четвертой строчке, уступая Xiaomi с 11-процентной долей.

По результатам первого полугодия 2020 г. Honor и Samsung удерживали по 27% российского рынка смартфонов, у Huawei было 9%. Интерес россиян именно к продукции Honor продиктован более низкими ценами на фоне конкурентов. Из-за пандемии коронавируса и невозможности работать по причине всероссийской самоизоляции граждане страны были вынуждены перейти на использование более доступных гаджетов.

Как США уничтожают Huawei

Власти США пытаются уничтожить Huawei с мая 2019 г., когда по указу Президента США Дональда Трампа (Donald Trump) с ней прекратили работать Google, Intel, Broadcom и другие компании. В последующие недели и месяцы от работы с ней начали отказываться и компании из других стран – к примеру, в конце мая 2019 г. отношения c Huawei разорвала ARM – британский разработчик процессорных архитектур, что поставило под вопрос дальнейшее развитие линейки чипов Kirin. Летом 2019 г. ARM вернулась к сотрудничеству с китайским техногигантом.

Huawei становится все труднее отбивать атаки американских властей

В сентябре 2019 г. Huawei лишилась права выпускать свои смартфоны с сервисами Google, но в декабре 2019 г. создала альтернативу им под названием Huawei Mobile Services (HMS). В конце мая 2020 г. компания добавила в список этих сервисов альтернативу YouTube – ею, как сообщал CNews, стал французский видеосервис Dailymotion, заблокированный в России.

В середине мая 2020 г. власти США вновь нанесли удар по Huawei, запретив TSMC, одному из крупнейших производителей полупроводниковой продукции, выпускать процессоры для китайского вендора. В середине октября 2020 г. TSMC все же получила от США разрешение на поставку микросхем для Huawei, но только тех, которые будут выпущены по устаревшим, как минимум 28-нанометровым нормам. Более современные техпроцессы будут для Huawei по-прежнему недоступны.