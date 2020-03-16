Huawei выпускает флагманские смартфоны без сервисов Google. Цены зашкаливают

3281

Huawei выпустит пять смартфонов новой серии P40, включая бюджетные Lite и Lite E и люксовый P40 Pro Premium Edition. Стоимость самой дорогой модели будет достигать 1300 евро, несмотря на то, что как минимум два смартфона из пяти поступят в продажу без сервисов Google.

Пять новых смартфонов

Компания Huawei собирается анонсировать флагманские смартфоны новой серии P40. Их дебют состоится 26 марта 2020 г., и практически за две недели до анонса стала известна их стоимость.

Основная линейка Huawei P40, по данным ресурса GSM Arena, будет состоять из трех моделей – обычного P40, топового P40 Pro и премиального P40 Pro Premium Edition. Между тем, серия включает еще как минимум две модели базового уровня – P40 lite и P40 lite Е. 20 марта 2020 г. в России откроется предзаказ на них.

P40 lite и P40 lite Е поставляются без сервисов Google и доступа к магазину приложений Google Play. Подробности об их наличии или отсутствии в старших моделях пока отсутствуют, однако с мая 2019 г. по указу президента США Дональда Трампа (Donald Trump) Google приостановила ведение дел с Huawei, и теперь она может устанавливать на свои гаджеты только открытую версию Android – Android Open Source Project (AOSP), пользователи которой не имеют доступа к сервисам Google. Первыми такими смартфонами в ее модельном ряду стали флагманы 2019 г. Mate 30 и Mate 30 Pro. В P40 lite и P40 lite Е сервисы Google заменены на собственную разработку китайского вендора - Huawei Mobile Services (HMS). В составе этих сервисов есть, в том числе, фирменный магазин приложений AppGallery.

Цены на Huawei P40

Российская стоимость основных смартфонов серии Huawei P40 на момент публикации материала известна не была. В Китае обычный P40 с 8 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти оценивается в $570 (42,6 тыс. руб. по курсу ЦБ на 16 марта 2020 г.), а с 8/128 ГБ – в $610 (45,6 тыс. руб.). Максимальная комплектация включает 256-гигабайтный накопитель при том же объеме оперативной памяти и стоит $685 (51,2 тыс. руб.). В Европе младшая версия этого смартфона продаваться не будет: только 8/128 ГБ за 800 евро (66,9 тыс. руб.) и 900 евро (75,2 тыс. руб.).

Линейка флагманских смартфонов Huawei P40

Презентация всех трех новинок Huawei пройдет в онлайн-режиме из-за эпидемии коронавируса. Начало продаж предварительно запланировано на 12 апреля 2020 г.

Стоимость P40 Pro и P40 Pro Premium Edition

В Китае смартфон P40 Pro будет доступен в трех комплектациях, самая дешевая из которых стоит $785 (58,7 тыс. руб.) и содержит 128 ГБ оперативной памяти. Наличие флэш-модуля на 256 ГБ увеличит цену до $855 (63,9 тыс. руб.), а 512 ГБ – до $970 (72,5 тыс. руб.). Во всех комплектациях установлено по 8 ГБ оперативной памяти.

Для Европы Huawei P40 Pro заявлен в двух версиях. 128 ГБ памяти обойдутся покупателю в 1000 евро (83,6 тыс. руб.), а 256 ГБ – в 1100 евро (91,9 тыс. руб.).

Только P40 Pro Premium Edition получил корпус из керамики

Что до люксового Huawei P40 Pro Premium Edition, то его цена в Европе будет варьироваться от 1200 (100,3 тыс. руб.) до 1300 евро (108,6 тыс. руб.). При этом объемы его памяти, как и цены на территории Китая, не раскрываются

Основные спецификации

Подробности о смартфонах Huawei линейки P40 по большей части держатся в тайне. Так, в обычном P40 заявлено наличие тройной основной камеры, в P40 Pro – четырех модулей, а в P40 Pro Premium Edition – сразу пяти, притом его оснастят керамическим корпусом черного или белого цвета.

P40 и P40 Pro выйдут в корпусе из стекла в сером, серебристом, золотистом (или оранжевом), черном, белом и градиентном оттенках корпуса. В каждом из трех смартфонов, по информации GSM Arena, будут присутствовать новейший процессор Huawei – Kirin 990 5G (вышел в сентябре 2019 г.), а также экран с частотой обновления 120 Гц и двойной селфи-модуль, размещенный в отверстии в экране.

Как пишет ресурс IT Home, в смартфоне Premium Edition будут присутствовать батарея 5500 мАч с быстрой 50-ваттной и беспроводной 27-ваттной зарядками, фотокамеры 52+40+8 Мп +ToF (параметры пятого модуля неизвестны), экран OLED 6,7 дюйма с разрешением 3160х1440 точек, а также Bluetooth 5.1, GPS, NFC и порт USB Type-C. Максимальный объем памяти, согласно этому источнику – 12 ГБ оперативной и 512 ГБ встроенной. На смартфон установлена прошивка Android 10 с оболочкой EMUI 10.

Бюджетные новинки Huawei в России

В России из новой линейки Huawei заявлены пока лишь младшие модели P40 lite Е и P40 lite. Прием предварительных заказов на них начнется 20 марта 2020 г, а начало продаж состоится 27 марта 2020 г.

Huawei P40 lite

P40 lite Е стоит 13 тыс. руб., а P40 lite – 20 тыс. руб. Старший P40 lite основан на процессоре Kirin 810 (8 ядер, до 2,27 ГГц), располагает 6 ГБ оперативной и 128 ГБ встроенной памяти, батареей 4000 мАч, фронтальной камерой 16 Мп с диафрагмой f/2,0 и экраном Full HD+ на 6,4 дюйма по диагонали с интегрированным дактилоскопом. Смартфон весит 183 грамма при размерах 159х76х9 мм.

Основная камера P40 lite состоит из четырех сенсоров: 48 Мп (широкоугольный, f/1,8) , 8 Мп (ультраширокоугольный), 2 Мп (макросъемка) + 2 Мп (размытие фона). В смартфоне есть NFC-чип для бесконтактной оплаты.

Huawei P40 lite Е

Huawei P40 lite E заимствовал у P40 lite лишь аккумулятор и три основные камеры из четырех – одного из двух 2-мегапиксельных модулей у него нет. Список характеристик этого смартфона включает фронтальную камеру 8 Мп (f/2,0), память 4/64 ГБ, 8-ядерный процессор Kirin 710F и экран с разрешением HD+ и диагональю 6,4 дюйма (сканер отпечатков пальцев встроен в заднюю панель корпуса). Размеры P40 lite Е составили 160х76х8 мм при весе 176 граммов.