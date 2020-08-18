На российском рынке смартфонов жуткий обвал. И заодно сменился лидер

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Отечественный мобильный рынок столкнулся с последствиями пандемии коронавируса и режима самоизоляции. Продажи смартфонов по II квартале 2020 г. по всей России, согласно статистике IDC, обрушились более чем на 11%, а в денежном эквиваленте – и вовсе на 22,4% в сравнении с аналогичным периодом 2019 г. Лидером по количеству проданных смартфонов стала Samsung, обогнав китайскую Honor.



Последствия самоизоляции

Российский рынок смартфонов по итогам II квартала 2020 г. (1 апреля – 30 июня) показал отрицательную динамику в денежном и количественном выражениях. Об этом CNews сообщила аналитическая компания IDC в своем исследовании Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker.

По данным экспертов компании, за весь II квартал 2020 г. в Россию было поставлено 6,48 млн смартфонов из всех ценовых сегментов, от бюджетного до премиального, на сумму $1,27 млрд. При подсчете учитывались только розничные цены и не брался во внимание НДС.

На вторую четверть 2020 г. пришлась мировая пандемия коронавируса, спровоцировавшая в России многодневный режим самоизоляции – Президент России Владимир Путин ввел его 28 марта 2020 г. и впоследствии несколько раз продлевал его, вплоть до 1 июля 2020 г., что ударило по доходам большинства россиян. В связи с этим российский рынок смартфонов в количественном выражении сократился на 11,5% в сравнении с показателями за II квартал 2019 г. В деньгах его падение оказалось его более резким – 22,4% за год.

Россияне перешли на дешевые смартфоны

По информации IDC, чаще всего во II квартале 2020 г. россияне приобретали смартфоны в ценовой категории от $150 до $200, хотя еще год назад наиболее востребованными были мобильники стоимостью от $200 до $300.

Из-за самоизоляции дорогие смартфоны стали многим россиянам не по карману

Не замедлила снизиться и средняя стоимость Android-смартфона. По результатам II четверти 2020 г. она составила $155 без учета НДС, тогда как годом ранее она была выше на 7,2%.

Лидеры рынка

Россияне стали отдавать предпочтение не только недорогим, но и крупногабаритным смартфонам. Так, чаще всего они покупали с экраном свыше 6,5 дюйма по диагонали.

90% российского рынка смартфонов поделили между собой пять крупнейших компаний-производителей с мировым именем – Samsung, Honor (дочерний бренд Huawei) Xiaomi, сама Huawei и компания Apple.

Как сообщили аналитики IDC, во II квартале 2020 г. каждый второй смартфон, проданный в России, был произведен китайскими компаниями Huawei, Honor и Xiaomi. В случае последней IDC не стала делить ее на основной бренд и дочернюю компанию Redmi (этот бренд был образован в январе 2019 г.)

Доля Honor на российском рынке смартфонов в натуральном (штучном) выражении неcколько снизилась, что позволило южнокорейской Samsung занять первое место. Ее смартфон Galaxy A51 стал самым продаваемым Android-смартфоном в России, притом второй квартал подряд.

Samsung Galaxy A51

На уровне вендоров Huawei по совокупной доле ее брендов Huawei и Honor сохранила первенство на рынке. Третье место заняла Xiaomi. На долю остальных Android-производителей осталось 17,7% рынка.

Apple вернула себе первое место по выручке, которое она утратила по итогам I квартала 2020 г. На запрос CNews о точных долях рынка каждой из компаний по выручке и количеству проданных гаджетов представители IDC на момент публикации материала ответить не смогли.

Прогнозы на будущее

В IDC пока не могут дать точные прогнозы относительно развития российского мобильного рынка в III квартале 2020 г., начавшегося 1 июля 2020 г. Он продлится до 31 октября 2020 г.

«На данный момент на рынке большое количество предложений смартфонов, и сейчас хорошее время для покупки телефона в России. Таким образом, мы ожидаем, что в III квартале 2020 г. рынок останется достаточно оживленным. Однако экономическое воздействие кризиса рано или поздно скажется сильнее, а возобновление ограничений из-за второй волны пандемии может ослабить рынок в ближайшие месяцы», – сказал директор программы IDC EMEA Саймон Бейкер (Simon Baker).

Не слишком успешное начало года

I квартал 2020 г. тоже оказался для отечественного мобильного рынка не самым удачным, несмотря на то, что режим самоизоляции был введен в России всего за несколько дней до его окончания. Как сообщал CNews, рынок показал годовое сокращение как в количественном выражении, так и в денежном.

По данным аналитической компании IDC, по итогам I квартала 2020 г. суммарный объем поставок смартфонов составил 6,569 млн устройств. против 6,831 млн за аналогичный период 2019 г. Падение продаж составило около 4%.

Поставки смартфонов на российский рынок в деньгах составили $1,55 млрд, и это ниже показателей за первую четверть 2019 г. На тот момент рынок оценивался в $1,7 млрд, но причину падения этого показателя аналитики IDC не уточнили.

Средняя стоимость Android-смартфонов в I квартале 2020 г. составила $184 и сократилась на 7,4% к уровню I квартала 2019 г. Среди потребителей наблюдалась тенденция к выбору недорогих смартфонов стоимостью ниже $100 и моделей стоимостью от $200 до $300 долларов без учета НДС.

Доля рынка смартфонов марки Huawei составила лишь 10%, а доля Honor – 30%, что в сумме дало 40% и первое место. На втором месте оказалась Samsung (26%), за ней следуют Xiaomi (11%) и Apple (9%).