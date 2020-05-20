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Дорогие смартфоны больше не по карману. Россияне перешли на дешевые

Бизнес Финансовые результаты Техника
, Текст: Эльяс Касми

IDC опубликовала отчет о развитии российского рынка смартфонов в I квартале 2020 г. В денежном выражении рынок немного сократился, как и в количественном. Эксперты компании отметили рост спроса на классические сотовые телефоны и сделали неутешительный прогноз на II квартал 2020 г.

Россияне стали экономить на смартфонах

Отечественный рынок мобильных средств связи по итогам I квартала 2020 г. показал годовой рост в количественном выражении и сокращение в денежном. По данным аналитической компании IDC, по итогам I квартала 2020 г. суммарный объем поставок смартфонов составил 6,569 млн устройств. против 6,831 млн за аналогичный период 2019 г. Падение продаж составило около 4%.

Как сообщили CNews представители IDC, поставки смартфонов на российский рынок в деньгах составили $1,55 млрд, и это ниже показателей за первую четверть 2019 г. На тот момент рынок оценивался в $1,7 млрд, но причину падения этого показателя аналитики IDC не уточнили.

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За год продажи смартфонов в России выросли, но принесли меньше денег

Средняя стоимость Android-смартфонов в I квартале 2020 г. составила $184 и сократилась на 7,4% к уровню I квартала 2019 г.. «Среди потребителей наблюдалась тенденция к выбору недорогих смартфонов стоимостью ниже $100 и моделей стоимостью от $200 до $300 долларов без учета НДС, – отметила аналитик «IDC Россия» Ольга Бабинина.

Лидеры рынка

В первой четверти 2020 г. российские покупатели отдавали предпочтение смартфонам компании Huawei, несмотря на то, что она испытывает значительные проблемы с правительством США и не может выпускать новые смартфоны с сервисами Google. Она заняла в общей сложности 40% рынка, что стало рекордом для нее, но стоит отметить, что этого она добилась в первую очередь за счет своего популярного суббренда.

Доля рынка смартфонов марки Huawei составила лишь 10%, а продажи смартфонов Honor оказались в три раза выше. Как итог – 30-процентная доля, что и дало в сумме 40%, и это на 4% больше показателей за аналогичный период 2019 г. Наиболее высокий спрос сформировался на модели Honor 8A и Honor 10 Lite.

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Больше половины проданных в России смартфонов в I квартале 2020 г. произведены китайскими вендорами

На втором месте по продажам в России оказалась южно-корейская компания Samsung, нарастившая свою долю до 26%. Самым продаваемым ее смартфоном по итогам квартала стал вышедший в декабре 2019 г. Galaxy A51 – на его долю пришлось более трети продаж.

Компания Xiaomi, в начале 2019 г. выделившая линейку бюджетных смартфонов в отдельный суббренд Redmi, удержала третью строчку в рейтинге с результатом в 11%. Apple находится на пятом месте (на четвертом находится бренд Huawei) – размер ее доли составил лишь 9%. За год расположение брендов в пятерке лидеров почти не изменилось – в I квартале 2019 г. очередность была такой: Honor, Samsung, Xiaomi, Apple и Huawei. В настоящее время их суммарная доля рынка составляла 86%, и за год этот показатель не поменялся.

Сотовые телефоны по-прежнему популярны

Несмотря на всеобщее распространение смартфонов, классические сотовые телефоны и так называемые фичефоны (feature phone – кнопочные телефоны с базовой операционной системой) по-прежнему интересуют россиян. По данным IDC, их продажи не только не упали, но даже показали рост.

По итогам I квартала 2020 г. в России было продано 2,143 млн сотовых телефонов.

Прогнозы на II квартал

В IDC полагают, что II квартал 2020 г. для мобильного рынка России окажется менее успешным. В качестве главной причины эксперты компании называют пандемию коронавируса и введенный в стране с 28 марта 2020 г. режим самоизоляции, что ударило по доходам большинства россиян.

По итогам II квартала 2019 г. в России было продано 7,315 млн смартфонов. В денежном эквиваленте показатели рынка за этот период составили $1,633 млрд.

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