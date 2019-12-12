Samsung выпустила кардинально улучшенную версию суперхитового смартфона Galaxy A50. Видео

Samsung разработала смартфон Galaxy A51, пришедший на смену сверхпопулярному Galaxy A50 и оказавшийся лучше него практически во всем. Получив более качественный дисплей и усовершенствованные камеры, он сохранил невысокую стоимость.

Новый потенциальный бестселлер

Компания Samsung создала новый смартфон-камерофон Galaxy A51, ставший первым представителем линейки A-series нового поколения. Аппарат призван заменить собой популярный бестселлер Galaxy A50, вышедший в первой половине 2019 г. и ставший настоящим хитом в России и других странах мира. К примеру, по данным компании «М.Видео-Эльдорадо» за III квартал 2019 г. Galaxy A50 вошел в пятерку самых продаваемых смартфонов, наряду с Galaxy A10, Honor 7A, Galaxy J2 Core и Honor 10 Lite.

Премьера Galaxy A51, по данным Phonearena, прошла во Вьетнаме, и именно эта страна станет первой, где он поступит в продажу. Прием предварительных заказов на него откроется 16 декабря 2019 г., а в розницу он поступит 27 декабря 2019 г. Сроки появления смартфона в продаже на территории России не установлены.

Покупателям Galaxy A51 будет предложен в комплектации с 6 ГБ оперативной памяти и флеш-накопителем на 128 гигабайтов по цене 7,99 млн донг (21,7 тыс. руб. по курсу на 12 декабря 2019 г.). Также в продажу поступит версия с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной памяти, но ее стоимость на момент публикации материала не раскрывалась.

Samsung Galaxy A51

Доступные цвета корпуса – черный, перламутровом белом, розовом и бирюзовом. Следует уточнить, что задняя крышка смартфона выполнена из пластика.

«Дырявый» экран без рамок

Одно из основных отличий Galaxy A51 от предшественника кроется в дисплее. В первую очередь он получил заметно более тонкие рамки по всему периметру, особенно снизу, к тому же, у него больше нет каплевидного выреза под камеру.

На что способен новый смартфон Samsung

Samsung заменила этот вырез на аккуратное круглое отверстие в верхней части дисплея, сделав тем самым Galaxy A51 похожим на флагманский Galaxy Note 10 образца августа 2019 г. Основу экрана составляет матрица Super AMOLED Infinity-O с соотношением сторон 20:9, разрешением Full HD+ (2340x1080 пикселей) и диагональю 6,65 дюйма. В дисплей, помимо камеры, встроен оптический сканер отпечатков пальцев.

Улучшенные фотокамеры

Вторым характерным отличием нового смартфона стали фотокамеры, притом речь не только об их внешнем виде, но также об и количестве и характеристиках. К примеру, вписанный в дисплей селфи-модуль базируется на 32-мегапиксельном сенсоре и располагает диафрагмой f/2.2.

Galaxy A50, предшественник A51 с менее современными камерами

Основных сенсоров у Galaxy A51 теперь четыре против трех у Galaxy A50, и сам тыльный модуль стал как минимум в два раза больше и теперь напоминает камеру у Google Pixel 4. Базовый сенсор здесь – это 48 МП с диафрагмой f/2.0 и автофокусировкой, вместе с ним поставляется 5-мегапиксельный портретник (f/2.2, ToF-камера для размытия заднего фона) и 12-мегапиксельная широкоугольная камера (f/2.2, 120 градусов). Четвертый сенсор – это макро на 5 МП (f/2.2).

Процессор и питание

Galaxy A51 собран на однокристальной системе Exynos 9611 производства Samsung. В этом плане отличий от А50 практически нет, потому что этот смартфон построен на Exynos 9610 с почти такими же спецификациями.

Задняя панель корпуса Galaxy A51 только кажется стеклянной - она пластиковая

Exynos 9611 производится по 10-нанометровому техпроцессу и содержит восемь вычислительных ядер, разделенных на два кластера. В первом находятся ядра Cortex A73 с частотой до 2,3 ГГц, тогда как второй наполнен ядрами Cortex A53 на частоте до 1,7 ГГц. Видеоподсистема процессора представлена трехъядерным ускорителем Mali G72 MP3, плюс есть модем LTE Cat.12, а также модули Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 5.0 вместе с ресиверами GPS, ГЛОНАСС, BeiDou и Galileo.

За автономную работу смартфона отвечает встроенный аккумулятор емкостью 4000 мАч. Samsung не уточнила время работа гаджета от одного заряда, но обеспечила его возможностью ускоренного восполнения энергии – поддерживаются 15-ваттные зарядные устройства с подключением по USB-C.

Прочие спецификации

Все имеющиеся у Galaxy A51 комплектации включают поддержку карт памяти microSD до 512 ГБ, NFC-чип для бесконтактной оплаты и поддержку технологии Dolby Atmos для улучшения качества звука. Из коробки смартфон работает на базе ОС Android 10 с фирменной оболочкой Samsung One UI 2.0. Размеры A51 составили 159х74х8 мм при весе 172 грамма.

Samsung Galaxy A71

Наряду с Galaxy A51 Samsung выпустила и смартфон Galaxy A71, внешне практически неотличимый от него. A71 немного больше за счет 6,7-дюймового дисплея (2400х1080 точек, 20:9), и он работает на процессоре Qualcomm Snapdragon 730, располагая 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Емкость накопителя та же – 128 ГБ.

Galaxy A71

Galaxy A71 получил поддержку 25-ваттной быстрой зарядки при емкости АКБ 4000 мАч, а главный сенсор его основной камеры получил разрешение 64 МП и диафрагму f1,8. Стоимость и сроки релиза смартфона неизвестны.