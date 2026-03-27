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Samsung One UI

Samsung One UI

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.03.2026 «М.Видео» объявляет о старте продаж смартфона Samsung Galaxy A57 5G с расширенными ИИ-возможностями 1
18.03.2026 Любимый россиянами бренд снимает с продажи новейший смартфон за 500 тыс. руб., которому всего четыре месяца. Аналоги остались только у китайцев 1
05.09.2025 «Ситилинк» объявляет о старте продаж нового бюджетного смартфона Samsung Galaxy A07 1
04.09.2025 В «М.Видео-Эльдорадо» стартовал предзаказ Samsung Galaxy S25 FE 1
15.08.2025 У пользователей Android-смартфонов отбирают последние свободы. Проблема массовая 1
06.05.2025 Android больше не будет прежним. Google проболталась, что готовит радикальные изменения в облике системы 1
02.05.2025 Битва раскладушек: сравнение лучших складных смартфонов в форм-факторе Fold 1
30.04.2025 В смартфонах Samsung огромная дыра в безопасности. Пароли в буфере обмена хранятся в открытом виде 1
14.04.2025 Samsung спешно закрыла доступ к своему «убийце» прошивки iPhone, которого создавала больше года. ОС получилась максимально кривой 3
18.03.2025 «М.Видео-Эльдорадо» объявляет о старте продаж смартфонов Samsung Galaxy A26/A36/A56 1
27.02.2025 Samsung выпустила супердешевые смартфоны с характеристиками флагманов. Цена 1
26.02.2025 Лучшие складные смартфоны в форм-факторе Fold: хиты продаж 1
23.12.2024 Лучшие флагманские смартфоны 2024 года: выбор ZOOM 1
11.10.2024 Samsung удаленно ломает смартфоны по всему миру при помощи суперкривого обновления. Спасения нет 1
18.09.2024 Samsung выпустил сверхдешевый телефон с большим экраном и емкой батареей для конкуренции с Xiaomi и Realme 1
28.05.2024 Samsung выпустила недорогой смартфон с большим экраном и огромным аккумулятором. Цена 1
23.12.2022 Лучшие планшеты 2022 года: выбор ZOOM 1
26.10.2022 Samsung лишил сервис-центры возможности красть личные данные со смартфонов клиентов 1
23.08.2022 Samsung атакует Xiaomi на ее территории. Выпущен очень дешевый смартфон Galaxy A04 с большим аккумулятором 1
15.07.2022 Лучшие смартфоны до 20 000 рублей в 2022 году: выбор ZOOM 1
17.03.2022 Samsung расширила список устройств Galaxy, поддерживающих интерфейс One UI 4.1 1
11.02.2022 Samsung выпустит 4 четыре поколения обновлений ОС для устройств Galaxy 3
27.01.2022 Рассекречены все подробности о новых флагманских смартфонах Samsung. Цены кусаются 1
18.01.2022 В России появился супердешевый смартфон Samsung на продвинутом «железе». Цена, видео 2
27.12.2021 Лучшие устройства 2021 года: выбор ZOOM 1
21.12.2021 Samsung задрала до небес цену нового «дешевого флагмана» S21 FE 3
29.11.2021 Смартфон Samsung Galaxy A22s 5G поступил в продажу в России 1
21.10.2021 Главные опасности и неприятности при переходе на Android 12 1
05.10.2021 Samsung создала дешевый смартфон с большим аккумулятором. Фото, цены в России 1
28.09.2021 Samsung выпустила супертонкий смартфон с гигантским аккумулятором. Цена 2
17.09.2021 Samsung открыла в России лаборатории для удаленного тестирования приложений Galaxy 1
18.08.2021 Samsung выпустила смартфон-супербестселлер и дешевый смартфон с огромной батареей. Видео 3

Публикаций - 90, упоминаний - 114

Samsung One UI и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 83
Google LLC 12688 30
Xiaomi - Сяоми 2231 27
Apple Inc 13154 20
Qualcomm Technologies 1974 11
Huawei 4676 10
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 9
BBK OnePlus 298 7
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology - Виво Рус 391 6
AKG 66 6
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 933 6
Microsoft Corporation 25775 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Qihoo 360 20 3
BBK OPPO Electronics 484 3
MediaTek - Ralink 595 3
Geely Group - Meizu Technology - DreamSmart Group - Hubei Xingji Meizu Group - Wuhan Xingji Meizu Technology 170 3
Lenovo Group 2446 3
BQ - Bright & Quick - Новая линия 410 2
ZTE Corporation 800 2
DEXP 64 2
Check Point Software Technologies 829 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
Sony 6739 2
Lenovo Motorola 3566 2
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 2
Leica Camera 282 2
BBK vivo iQOO 43 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
LG Electronics 3735 2
Xerox - Lexmark Int 303 1
GoPro Inc 64 1
Telegram Group 2940 1
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1101 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 80 1
HTC Corporation 1512 1
Snapchat 151 1
Samsung - Harman - JBL 242 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 1
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 4
Связной ГК 1401 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Carl Zeiss AG 307 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 21
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Роскачество - Российская система качества 49 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 84
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 50
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 45
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 44
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1409 44
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 40
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 38
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 37
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 35
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 35
USB Type-C - USB-C - USB 3 2379 32
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 31
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2513 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 31
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 28
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 27
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 26
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3261 25
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 25
Зарядное устройство - Battery charger - Зарядная станция - Charging station 2529 25
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 25
Наушники - Headphones 4478 24
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 24
Rapid Charge - Speed Charge - Технология скоростной, быстрой зарядки, подзарядки 1221 23
IPX - International Protection Marking - Ingress Protection Code - Ingress Protection Rating - сертификация защиты оболочки в электрооборудовании - влагозащита, пылеводозащита, противоударное водонепроницаемое оборудование 1815 22
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 21
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 18
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 18
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 18
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 17
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 17
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 17
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 16
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 16
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 16
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 16
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 14
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2502 14
Gen V - кибератаки пятого поколения 1337 13
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 13
Samsung Galaxy 1035 38
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 34
Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 33
Google Android 15243 32
Samsung Galaxy Note 702 23
Google Android 10 - Android Q - Android Quince Tart 226 22
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 21
Samsung Galaxy A - Серия смартфонов 332 21
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 17
Google Android 11 - Android Red Velvet Cake 227 17
Samsung Galaxy M - Серия смартфонов 39 16
Samsung Galaxy S10 - смартфон 193 16
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 15
Samsung Galaxy S20 - смартфон 102 14
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 13
Samsung Galaxy Z Fold - Samsung Galaxy Foldables - Samsung Galaxy Z TriFold - Samsung Galaxy Z Flip - серия смартфонов 136 13
Google Android 9 - Android Pie 217 12
Samsung Galaxy Fold - Серия смартфонов 153 10
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 10
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 10
Samsung Galaxy S21 - смартфон 62 10
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
Apple iOS 8583 10
Samsung Galaxy Flip - Серия смартфонов 131 9
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 9
BeiDou - BDS - Бэйдоу - Китайская спутниковая система навигации 289 9
Google Pixel - гуглофон - серия смартфонов 429 8
Samsung Galaxy S - серия смартфонов 374 7
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 7
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 7
Google Android 12 - Android Snow Cone 122 7
Samsung Galaxy S26 - смартфон 55 7
Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 6
Samsung S-Pen - Стилус 144 6
Samsung Galaxy Buds - Наушники 95 6
Samsung Infinity Flex Display - Samsung Infiniti Flex Display Dynamic AMOLED - Гибкий дисплейный модуль 24 6
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 6
Samsung Galaxy J - Серия смартфонов 55 5
Huawei Mate - серия смартфонов 453 5
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 5
Bond James - Бонд Джеймс 86 2
Чжу Чженмо 1 1
Матвиенко Валентина 117 1
Blass Evan - Бласс Эван 36 1
Browne Thom - Браун Том 6 1
Martonik Andrew - Мартоник Эндрю 1 1
Weinbach Max - Вайнбах Макс 5 1
Agarwal Ishan - Агарвал Ишан 3 1
TM Roh - Тэ Мун Ро 3 1
Goaswami Mehek - Гоасвами Мехек 1 1
Han Jong-Hee - Хан Чон-Хи 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 59
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 25
Южная Корея - Республика 7052 20
Индия - Bharat 5869 13
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 13
Европа 24964 11
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Бразилия - Федеративная Республика 2520 2
США - Калифорния 4829 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
Польша - Республика 2031 1
Сингапур - Республика 1953 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Китай - Тайвань 4245 1
Украина 7928 1
Испания - Королевство 3840 1
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 1
Нидерланды 3746 1
Таиланд - Королевство 926 1
Африка Южная - Южно-Африканского плоскогорье 399 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 1
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 518 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 1
Старый свет - Афроевразия - Европа, Азия и Африка 153 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 1
Япония 13807 1
Ирландия - Республика 1051 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
AndroidDevSummit 1 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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