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Samsung открыла в России лаборатории для удаленного тестирования приложений Galaxy

Компания Samsung Electronics представила обновленную программу Samsung Remote Test Lab, которая позволяет разработчикам с легкостью тестировать приложения удаленно, в виртуальном режиме на тысячах устройств Samsung Galaxy, в том числе на Galaxy S21 с оболочкой One UI 4 beta, Galaxy Z Fold3 5G и Z Flip3 5G. Благодаря Remote Test Lab проверка работы ПО становится намного эффективнее, поскольку не требует приобретения оборудования.

За последние десять лет Samsung открыла лаборатории Remote Test Labs по всему миру, в том числе в Индии, Польше, Южной Корее и США. Чтобы процесс стал еще быстрее и надежнее, компания расширила программу, подключив к ней лаборатории в Бразилии, России, Великобритании и Вьетнаме.

Чтобы сделать тестирование приложений еще более удобным, компания Samsung представила обновленную версию Remote Test Lab. Разработчики получат доступ к инструменту автоматического тестирования, который позволит им отслеживать нагрузку на процессор и потребление памяти при запуске приложений, а также проверять, влияет ли ПО на другие системные ресурсы. А благодаря новому веб-клиенту программа удаленного тестирования получила улучшенный пользовательский интерфейс и оптимизированную графику. В ближайшее время разработчикам будет доступен новый канал связи, через который они смогут напрямую обращаться к экспертам Samsung за рекомендациями.

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