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Samsung Galaxy Z Fold Samsung Galaxy Foldables Серия смартфонов
|11.08.2023
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МТС добавила в подписку Share It смартфоны Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5
МТС сообщила о расширении подписки Share It новинками от Samsung в день мирового старта продаж. Теперь подписчики программы смогут пользоваться смартфонами Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5 за 70% от их стоимости. Стоимость подписки на Samsung Galaxy Z Flip5 в конфигурации на 256 ГБ составит 6111 руб. в месяц, а на модель с объёмом памяти на 512 ГБ
|11.08.2023
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«М.Видео-Эльдорадо»: пятое поколение складных смартфонов Samsung оказалось популярнее предыдущего
зничной торговли электроникой и бытовой техникой, отмечает повышенный интерес к складным смартфонам Samsung Galaxy Fold 5 и Flip 5. Спрос на новинки на этапе предзаказа оказался более чем на 10
|17.08.2022
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Создана «галактическая» версия Samsung Galaxy Z Fold 4 в корпусе из метеорита
вых смартфонов и аксессуаров Caviar представил новинки – коллекцию кастомизированных Samsung Galaxy Z Fold 4 – Heralds of the Galaxy. Флагманами коллекции стали модель «Canyon Diablo» и «Golden
|30.03.2022
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Samsung срочно избавляется от буквы Z в названиях смартфонов
, литеру Z в названии не имел. В настоящее время самыми современными представителями серии являются Z Fold 3 и Z Flip 3, появившиеся летом 2021 г. Samsung начала продвигать Z еще зимой 2020 год
|06.10.2021
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Samsung лишает гарантии дорогущий смартфон, если уронить его на подушку
есть функция записи данных о работе акселерометра. Существует вероятность, что она присутствует и в Galaxy Z Fold 3 – еще одном смартфоне компании, представленном одновременно с Flip 3. В Ga
|25.09.2020
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Samsung Galaxy Z Fold2 поступил в продажу в России
Samsung Electronics объявляет о старте продаж Galaxy Z Fold2, смартфона с гибким экраном нового поколения. Начиная с 25 сентября 2020 г. см
|01.09.2020
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Samsung представила Galaxy Z Fold2. Цена. Фото
Samsung Electronics представила следующее поколение устройств с гибким экраном Galaxy Z Fold2. Усовершенствованный смартфон предлагает новый опыт для тех, кто ценит передовые техн
|10.08.2020
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Samsung Galaxy Z Fold 2: щетка для самоочистки и другие новшества
020. Но всю информацию о новинке не раскрыли — более подробно мы узнаем обо всем 1 сентября. Galaxy Z Fold 2 — обновление первого смартфона компании со складным дисплеем, но сейчас ему досталис
|14.02.2020
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Galaxy Z Flip поступил в продажу в России. Цена
Samsung объявила о начале продаж в России смартфона с гибким экраном Galaxy Z Flip. Устройство создано в стиле стейтмент (от англ. «statement») – одном из актуальных направлений в fashion-индустрии, в основе которого лежит сочетание простоты и броских заметных а
|12.02.2020
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Samsung выпустила гибкий смартфон в новом форм-факторе и три мощных флагмана. Цены в России
цены на смартфоны которой резко снизились после премьеры, а Galaxy Z Flip присоединился к складному Galaxy Z Fold, получив радикально другой форм-фактор. Вместе со смартфонами Samsung представи
|30.06.2011
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Samsung Galaxy Z: удешевленная версия Galaxy S II
Samsung выпустил в Европе смартфон Galaxy Z. Обладая более простой начинкой, он закрывает пробел между дешевым Galaxy S и дорогим Galaxy S II, сообщает Samsung Hub. Спереди удешевленная версия устройства выглядит, как флагманска
|19.10.2021
|Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству
Samsung Galaxy Z Fold и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1448 1
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|SamMobile 51 3
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|Известия ИД 649 2
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|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
|ITHome 35 1
|РИА Новости 940 1
|9to5Google 49 1
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|Android Headline 8 1
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|The Verge - Издание 567 1
|ZDnet 660 1
|Engadget - Блог о технологиях 422 1
|WCCFTech - Издание 64 1
|PhoneArena 74 1
|Mashable 370 1
|Wylsacom 9 1
|NPD DisplaySearch 284 2
|Counterpoint Research 91 2
|IDC - International Data Corporation 4915 1
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 65 1
|Informa - Ovum - Omdia 134 1
|Display Supply Chain Consultants 3 1
|Mobile Research Group 82 1
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