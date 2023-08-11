МТС добавила в подписку Share It смартфоны Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5 МТС сообщила о расширении подписки Share It новинками от Samsung в день мирового старта продаж. Теперь подписчики программы смогут пользоваться смартфонами Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5 за 70% от их стоимости. Стоимость подписки на Samsung Galaxy Z Flip5 в конфигурации на 256 ГБ составит 6111 руб. в месяц, а на модель с объёмом памяти на 512 ГБ

«М.Видео-Эльдорадо»: пятое поколение складных смартфонов Samsung оказалось популярнее предыдущего зничной торговли электроникой и бытовой техникой, отмечает повышенный интерес к складным смартфонам Samsung Galaxy Fold 5 и Flip 5. Спрос на новинки на этапе предзаказа оказался более чем на 10

Создана «галактическая» версия Samsung Galaxy Z Fold 4 в корпусе из метеорита вых смартфонов и аксессуаров Caviar представил новинки – коллекцию кастомизированных Samsung Galaxy Z Fold 4 – Heralds of the Galaxy. Флагманами коллекции стали модель «Canyon Diablo» и «Golden

Samsung срочно избавляется от буквы Z в названиях смартфонов , литеру Z в названии не имел. В настоящее время самыми современными представителями серии являются Z Fold 3 и Z Flip 3, появившиеся летом 2021 г. Samsung начала продвигать Z еще зимой 2020 год

Samsung лишает гарантии дорогущий смартфон, если уронить его на подушку есть функция записи данных о работе акселерометра. Существует вероятность, что она присутствует и в Galaxy Z Fold 3 – еще одном смартфоне компании, представленном одновременно с Flip 3. В Ga

Samsung Galaxy Z Fold2 поступил в продажу в России Samsung Electronics объявляет о старте продаж Galaxy Z Fold2, смартфона с гибким экраном нового поколения. Начиная с 25 сентября 2020 г. см

Samsung представила Galaxy Z Fold2. Цена. Фото Samsung Electronics представила следующее поколение устройств с гибким экраном Galaxy Z Fold2. Усовершенствованный смартфон предлагает новый опыт для тех, кто ценит передовые техн

Samsung Galaxy Z Fold 2: щетка для самоочистки и другие новшества 020. Но всю информацию о новинке не раскрыли — более подробно мы узнаем обо всем 1 сентября. Galaxy Z Fold 2 — обновление первого смартфона компании со складным дисплеем, но сейчас ему досталис

Galaxy Z Flip поступил в продажу в России. Цена Samsung объявила о начале продаж в России смартфона с гибким экраном Galaxy Z Flip. Устройство создано в стиле стейтмент (от англ. «statement») – одном из актуальных направлений в fashion-индустрии, в основе которого лежит сочетание простоты и броских заметных а

Samsung выпустила гибкий смартфон в новом форм-факторе и три мощных флагмана. Цены в России цены на смартфоны которой резко снизились после премьеры, а Galaxy Z Flip присоединился к складному Galaxy Z Fold, получив радикально другой форм-фактор. Вместе со смартфонами Samsung представи