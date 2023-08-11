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Samsung Galaxy Z Fold Samsung Galaxy Foldables Серия смартфонов



11.08.2023 МТС добавила в подписку Share It смартфоны Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5

МТС сообщила о расширении подписки Share It новинками от Samsung в день мирового старта продаж. Теперь подписчики программы смогут пользоваться смартфонами Samsung Galaxy Z Fold5 и Z Flip5 за 70% от их стоимости. Стоимость подписки на Samsung Galaxy Z Flip5 в конфигурации на 256 ГБ составит 6111 руб. в месяц, а на модель с объёмом памяти на 512 ГБ
11.08.2023 «М.Видео-Эльдорадо»: пятое поколение складных смартфонов Samsung оказалось популярнее предыдущего

зничной торговли электроникой и бытовой техникой, отмечает повышенный интерес к складным смартфонам Samsung Galaxy Fold 5 и Flip 5. Спрос на новинки на этапе предзаказа оказался более чем на 10
17.08.2022 Создана «галактическая» версия Samsung Galaxy Z Fold 4 в корпусе из метеорита

вых смартфонов и аксессуаров Caviar представил новинки – коллекцию кастомизированных Samsung Galaxy Z Fold 4 – Heralds of the Galaxy. Флагманами коллекции стали модель «Canyon Diablo» и «Golden
30.03.2022 Samsung срочно избавляется от буквы Z в названиях смартфонов

, литеру Z в названии не имел. В настоящее время самыми современными представителями серии являются Z Fold 3 и Z Flip 3, появившиеся летом 2021 г. Samsung начала продвигать Z еще зимой 2020 год
06.10.2021 Samsung лишает гарантии дорогущий смартфон, если уронить его на подушку

есть функция записи данных о работе акселерометра. Существует вероятность, что она присутствует и в Galaxy Z Fold 3 – еще одном смартфоне компании, представленном одновременно с Flip 3. В Ga
25.09.2020 Samsung Galaxy Z Fold2 поступил в продажу в России

Samsung Electronics объявляет о старте продаж Galaxy Z Fold2, смартфона с гибким экраном нового поколения. Начиная с 25 сентября 2020 г. см
01.09.2020 Samsung представила Galaxy Z Fold2. Цена. Фото

Samsung Electronics представила следующее поколение устройств с гибким экраном Galaxy Z Fold2. Усовершенствованный смартфон предлагает новый опыт для тех, кто ценит передовые техн
10.08.2020 Samsung Galaxy Z Fold 2: щетка для самоочистки и другие новшества

020. Но всю информацию о новинке не раскрыли — более подробно мы узнаем обо всем 1 сентября. Galaxy Z Fold 2 — обновление первого смартфона компании со складным дисплеем, но сейчас ему досталис
14.02.2020 Galaxy Z Flip поступил в продажу в России. Цена

Samsung объявила о начале продаж в России смартфона с гибким экраном Galaxy Z Flip. Устройство создано в стиле стейтмент (от англ. «statement») – одном из актуальных направлений в fashion-индустрии, в основе которого лежит сочетание простоты и броских заметных а
12.02.2020 Samsung выпустила гибкий смартфон в новом форм-факторе и три мощных флагмана. Цены в России

цены на смартфоны которой резко снизились после премьеры, а Galaxy Z Flip присоединился к складному Galaxy Z Fold, получив радикально другой форм-фактор. Вместе со смартфонами Samsung представи
30.06.2011 Samsung Galaxy Z: удешевленная версия Galaxy S II

Samsung выпустил в Европе смартфон Galaxy Z. Обладая более простой начинкой, он закрывает пробел между дешевым Galaxy S и дорогим Galaxy S II, сообщает Samsung Hub. Спереди удешевленная версия устройства выглядит, как флагманска
19.10.2021 Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Публикаций - 67, упоминаний - 120

Samsung Galaxy Z Fold и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 10354 60
Apple Inc 12238 22
Huawei 4002 17
Xiaomi 1799 16
Google LLC 11922 8
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 418 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13100 7
BBK OPPO Electronics 391 6
Transsion Holdings - Tecno Mobile 240 6
Microsoft Corporation 24805 5
X Corp - Twitter 2877 4
Qualcomm Technologies 1846 4
Lenovo Motorola 3505 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8862 4
BBK vivo - Vivo Mobile Communications - Vivo Communication Technology 304 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 642 4
МТС Розничная сеть - РТК - РусТелКом - Русская Телефонная Компания 475 4
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2945 3
Lenovo Group 2305 3
LG Electronics 3635 3
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 738 3
BBK OnePlus 222 3
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology 927 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 2
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 229 2
HMD Global - Nokia 133 2
BOE Technology 35 2
Сбер - СберМобайл - Сбербанк-Телеком - MVNO-оператор сотовой связи 90 2
МегаФон 9190 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2067 2
BBK Electronics Corp 316 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1495 2
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Mobile - Оператор сотовой связи 178 2
AKG 65 2
М.Видео-Эльдорадо - М.Тех - Директ Кредит Центр 111 2
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 248 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2642 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1577 1
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 325 1
Yandex - Яндекс 7647 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2483 9
О2О Холдинг 57 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1222 2
Сафмар НПФ - Сафмар Пенсии - Негосударственный пенсионный фонд 80 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7538 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2862 1
Связной ГК 1373 1
Visa International 1953 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 138 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 150 1
Gucci - Дом моды Гуччи 34 1
LVMH Louis Vuitton 25 1
Unsplash 960 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4919 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6057 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4606 1
Судебная власть - Judicial power 2334 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1011 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3028 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11962 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2954 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 1
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 124 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1448 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24608 64
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12620 30
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7771 29
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28187 28
Smartphone Folding - Smartphone Clamshell - Складной смартфон - Смартфон-раскладушка 535 20
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 9805 19
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12368 19
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8034 15
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21111 14
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9508 13
5G - пятое поколение мобильной связи 2233 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14588 11
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12290 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25889 11
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24667 10
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2540 10
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24842 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14596 10
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8540 9
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1294 9
Электроника - Дисплей - AMOLED - Active Matrix Organic Light-Emitting Diode - Активная матрица на органических светодиодах - POLED 1235 9
Наушники - Headphones 4099 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12678 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13991 9
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 1181 9
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4873 8
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7406 8
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2130 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 3004 8
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 10903 8
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6111 7
Gen V - кибератаки пятого поколения 1205 7
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8266 7
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7162 7
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 1890 7
SIM-card - eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 290 6
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Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 73 29
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Samsung Galaxy Watch - умные часы 54 8
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Samsung Galaxy S10 - смартфон 188 6
Apple iOS 7935 6
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Германия - Федеративная Республика 12769 3
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Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 957 2
Солнце - звезда Солнечной системы 5230 2
Швеция - Королевство 3641 1
Китай - Тайвань 4033 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1294 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14227 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2499 1
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Латвия - Латвийская Республика 821 1
Эстония - Эстонская Республика 752 1
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Земля - планета Солнечной системы 10453 1
Армения - Республика 2315 1
Беларусь - Белоруссия 5803 1
Польша - Республика 1970 1
Сингапур - Республика 1867 1
Бразилия - Федеративная Республика 2388 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 862 1
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37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

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