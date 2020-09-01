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Samsung представила Galaxy Z Fold2. Цена. Фото

2003
Техника
, Текст: Владимир Бахур

Samsung Electronics представила следующее поколение устройств с гибким экраном Galaxy Z Fold2. Усовершенствованный смартфон предлагает новый опыт для тех, кто ценит передовые технологии.

«Наш путь к следующему поколению мобильных устройств полон оригинальности и инноваций, – отметил д-р Тэ Мун Ро (TM Roh), президент и глава мобильного подразделения Samsung Electronics. – Работая над созданием Galaxy Z Fold2, мы внимательно прислушивались к отзывам пользователей, чтобы убедиться, что вносим существенные улучшения в продукт, вместе с тем внедряя инновации для совершенствования опыта и функционала, который он предоставляет. Кроме того, благодаря партнерским отношениям с ведущими компаниями Google и Microsoft мы меняем и пересматриваем возможности мобильных устройств».

Galaxy Z Fold2 сочетает дизайн с передовыми инженерным разработками. Устройство имеет 6,2-дюймовый внешний экран Infinity-O, что позволяет смотреть контент без необходимости раскрывать смартфон, а также большой 7,6-дюймовый основной дисплей с максимально тонкими рамками, практически невидимым вырезом под фронтальную камеру и адаптивной частотой обновления 120 Гц. Кроме того, Galaxy Z Fold2 оснащен двойными динамиками с усовершенствованным стереоэффектом и более четким звучанием.

Основной экран выполнен из ультратонкого стекла Ultra Thin Glass. Благодаря технологии скрытого шарнира с двухкулачковым механизмом CAM смартфон можно раскрывать и фиксировать под любым углом. Galaxy Z Fold2 отличается усовершенствованным дизайном – зазоры в его конструкции еще меньше, чем в Galaxy Z Flip. Внутри зазора между шарниром и корпусом Galaxy Z Fold2 применено решение, которое было впервые представлено на Galaxy Z Flip, – микрощетки, предотвращающие попадание пыли и мелких частиц под дисплей. Уменьшение размера микрощеток удалось достичь за счет технологией тонкой резки и оптимизации плотности волокон и состава материалов из которых они сделаны.

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Сочетание режима Flex с функцией App Continuity создает удобство использования как внешнего, так и основного экрана устройства, как в сложенном, так и в раскрытом положении.

Режим Flex делает процесс записи и просмотра контента проще, чем когда-либо. В режиме просмотра CaptureView Mode6 пользователь может видеть только что сделанные фото и видео в нижней половине экрана, не выходя из приложения «Камера». Камера нового Galaxy Z Fold2 оснащена функцией автоматического кадрирования (Auto framing)7. Благодаря ей, смартфон поможет записать видео без помощи рук и удержит объект в фокусе, даже когда он находится в динамике.

Новые перспективы для творчества. Одновременная работа основного и внешнего экранов в режиме двойного просмотра позволяет наблюдать за процессом создания фото или видео с обеих сторон. Благодаря гибкости Galaxy Z Fold2 можно делать высококачественные селфи на основную камеру, используя внешний экран как видоискатель.

Galaxy Z Fold2 сочетает в себе передовую мобильную производительность с расширенными функциями для многозадачности, предлагая новые интуитивно понятные способы взаимодействия с устройством. Оптимизированное приложение Multi-ActiveWindow позволяет просматривать несколько файлов сразу в одном приложении, а улучшенный сервис Multi-Window Tray с интеграцией App Pair и Edge Panel обеспечивает возможность одновременного открытия нескольких приложений. С помощью функции перетаскивания файлов (Drag and drop) можно быстро перенести текст, изображения и документы из одного окна или приложения в другое, а используя Split Screen Capture таким же образом легко переместить скриншот.

Благодаря улучшенной функции переключения между экраном смартфона в сложенном виде и основным дисплеем телефона в разложенном Galaxy Z Fold2 предоставляет наиболее гибкий и удобный интерфейс.

Оптимизированное отображение приложений. Размер основного экрана устройства позволяет использовать его, как планшет, что наиболее удобно для создания документов Word, таблиц Excel или презентаций PowerPoint. Кроме того, Galaxy Z Fold2 раскрывает весь потенциал Microsoft Outlook в полной мере, предоставляя удобно возможность просматривать входящую почту и актуальные беседы одновременно.

Благодаря многолетнему партнерству с Google компания создала открытую экосистему для складных устройств, что способствовало внедрению инноваций в области интерфейса продуктов с гибким экраном. Как и все мобильные устройства Samsung, GalaxyZ Fold2 в полной мере обеспечивает стабильную работу приложений и сервисов Google. Это включает в себя не только доступ к лицензированным приложениям Google и контенту из Play Market, но легкую «облачную» синхронизацию и безопасное резервное копирование данных, а также обновления системы Android.

Сотрудничество с Microsoft в сочетании с передовыми техническими комплектующими GalaxyZ Fold2 и большим экраном устройства обеспечивает возможность максимально эффективной и продуктивной работы в мобильной среде.

Опираясь на наследие серии Galaxy, Samsung продолжает расширять границы инноваций и инженерии. Аккумулятор емкостью 4500 мАч, которого достаточно для работы в течение всего дня, и сверхбыстрая зарядка16 позволяют достигать большего, не беспокоясь о времени автономной работы гаджета. Galaxy Z Fold2 также предлагает беспроводное подключение Samsung DeX17, а функция Nearby Share позволяет быстро и легко обмениваться файлами, фотографиями и видео.

Пользователям Galaxy Z Fold2 доступен эксклюзивный комплекс специализированных сервисных услуг, а также сертификат Samsung Care+. Владельцы Galaxy Z Fold2 также будут иметь доступ к новейшим мобильным технологиям благодаря поддержке трех поколений обновлений операционной системы (ОС) Android

Galaxy Z Fold2 поступит в продажу в России в черном и бронзовом цветах 18 сентября 2020 г. по цене 179 990 руб. Предварительные заказы на устройство можно будет оформить с 1 сентября в официальном интернет и фирменных магазинах бренда, а также у партнеров.

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