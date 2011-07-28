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Видоискатель визир Viewfinder visor



28.07.2011 В семействе Olympus PEN появился новый электронный видоискатель
30.12.2010 Fujufilm продемонстрировала работу гибридного видоискателя
27.12.2010 Canon предложит сделать видоискатель из смартфона через NFC-соединение
19.08.2010 Samsung разрабатывает AMOLED-видоискатели
26.12.2007 Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года
07.12.2007 Самые продаваемые фотокамеры октября
13.11.2007 Хиты-продаж: самые популярные фотокамеры сентября
24.04.2007 Самые популярные фотокамеры: март 2007
24.04.2007 Сенсация на рынке любительского видео - Full HD камера JVC HD7
15.03.2007 Sony R1 vs Canon EOS 400D: что удобнее - зеркалка или компакт?
05.03.2007 Дуэль топовых любительских зеркалок: Canon EOS 400D vs Nikon D80
21.12.2006 Тест первой зеркальной камеры Panasonic – Lumix L1
31.10.2006 Тест K100D – первой зеркалки Pentax с антишейком
07.07.2006 Практика: как правильно снимать зимой
07.07.2006 Как снимать зеркальной камерой: коротко о главном
16.06.2006 Тест-дуэль: Canon EOS 350D vs Nikon D50
15.06.2006 Битва зеркалок: Nikon D50 в окружении конкурентов
17.05.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучший фотокомпакт до 6 Мп
13.03.2006 Тест революционной фотокамеры Sony R1
17.11.2005 Olympus E-500: весит как компакт, снимает как зеркалка
22.10.2005 Samsung Pro-815: фотоаппарат с самым мощным зумом на планете
13.04.2005 Новый видоискатель от Kopin сделает камеры еще миниатюрней

Публикаций - 724, упоминаний - 969
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
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