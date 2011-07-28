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Видоискатель визир Viewfinder visor

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


28.07.2011 В семействе Olympus PEN появился новый электронный видоискатель

Компания Olympus представила новый электронный видоискатель с высоким разрешением, расширяющий функциональность новых камер PEN (E-P3), PEN Lite (E-PL3) и PEN mini (E-PM1). VF-3 обеспечивает 100%-ное поле зрения и разрешение, в четыре раза

30.12.2010 Fujufilm продемонстрировала работу гибридного видоискателя

ботки гибридного видоискателя в камере FinePix X100. В гибридном видоискателе сочетаются оптический видоискатель окошечного типа с "яркой рамкой", которым оснащаются топовые пленочные модели, т
27.12.2010 Canon предложит сделать видоискатель из смартфона через NFC-соединение

фона, подключаемого к камере через соединения по типу NFC (ближняя связь). Через подобный временный видоискатель камерой можно будет полноценно управлять – передавать отснятые материалы на фото
19.08.2010 Samsung разрабатывает AMOLED-видоискатели

искатели новых фотокамер производителя. Суть самой технологии состоит в том, что обычный оптический видоискатель совмещается с электронным, что дает возможность выводить на него дополнительную

26.12.2007 Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года

кран на ярком солнце имеет недостаточную яркость, но в таком случае пригодится имеющийся оптический видоискатель. Встроенная вспышка работает очень корректно. При недостатке освещения вполне мо
07.12.2007 Самые продаваемые фотокамеры октября

в. ЖК-дисплей – 2,5" (115 000 пикселей). В солнечную погоду может пригодиться встроенный оптический видоискатель. Среди фотокамер PowerShot серии A это первая модель с процессором DIGIC III, В 
13.11.2007 Хиты-продаж: самые популярные фотокамеры сентября

кратный, фокусное расстояние 35-105 мм в 35 мм экв. ЖК-дисплей 2,5” (230 000 пикселей). Оптический видоискатель поможет скомпоновать кадр при ярком солнце, либо когда заряд аккумулятора на исх
24.04.2007 Самые популярные фотокамеры: март 2007

атрицы составляет 4 МП, 4-кратный оптический зум. Диагональ ЖК-дисплея – 1,8 дюйма, есть оптический видоискатель. А430 прекрасно справляется с макросъемкой. Есть 15 сюжетных программ, а также р
24.04.2007 Сенсация на рынке любительского видео - Full HD камера JVC HD7

ния видеолюбителей. Предыдущая модель – JVC GZ-MG505 – была лишена электронного видоискателя. У HD7 видоискатель есть, причем очень качественный, с удобным мягким резиновым наглазником. Ручная

15.03.2007 Sony R1 vs Canon EOS 400D: что удобнее - зеркалка или компакт?

отный ЖК-дисплей. Когда R1 висит на шее, объектив сильно перевешивает, и камера «клюет носом». Да и видоискатель сильно выступает, что тоже не способствует ровному расположению корпуса на шейно
05.03.2007 Дуэль топовых любительских зеркалок: Canon EOS 400D vs Nikon D80

орпуса, никаких скрипов и люфтов. Конструктивно Nikon D80 вызывает более положительное впечатление. Видоискатель без сомнений лучше у Nikon, он оставляет очень приятные ощущения в работе — свет
21.12.2006 Тест первой зеркальной камеры Panasonic – Lumix L1

i-ion), за одну подзарядку батарея позволяет отснять 450 снимков, если для визирования используется видоискатель, и 300 снимков, если используется монитор. «Китовый зум Leica D Vario-Elmarit им
31.10.2006 Тест K100D – первой зеркалки Pentax с антишейком

ючения выключения камеры и просмотра ГРИП. Слева – колесо выбора режима съемки. Пентапризматический видоискатель K100D имеет светлый матовый фокусировочный экран, поле зрения 96% и увеличение 0
07.07.2006 Практика: как правильно снимать зимой

цветопередачи. На сильном морозе он вообще может не работать. Хорошо, если в камере есть оптический видоискатель. Часто в незеркальных камерах используется электронный видоискатель – это
07.07.2006 Как снимать зеркальной камерой: коротко о главном

и снимать, пользуясь оптическим видоискателем. Приставка Zigveiw позволяет снимать, не заглядывая в видоискатель Если в камере есть возможность включения композиционной сетки, лучше ее включить
16.06.2006 Тест-дуэль: Canon EOS 350D vs Nikon D50

D50 непривычнее, труднее сориентироваться, впрочем, человек фотографирующий ко всему привыкает. Оба видоискателя оснащены регуляторами диоптрийной подстройки. У Nikon D50 служебный экран вынесе
15.06.2006 Битва зеркалок: Nikon D50 в окружении конкурентов

только прямо, поскольку при любых отклонениях картинка становится блеклой. Над монитором расположен видоискатель с несъемной пентапризмой. Покрытие 95%. По бокам видоискателя находятся рельсы д
17.05.2006 Выбор ZOOM.CNews: лучший фотокомпакт до 6 Мп

ели. Вот мы и подобрались к главному внешнему отличию Lumix FZ7 от предшественницы – задней панели. Видоискатель теперь расположен по одной оси с объективом (у FZ5 он находился слева). «Глазок»
13.03.2006 Тест революционной фотокамеры Sony R1

то быстрое переключение между двумя вариантами настройки яркости – весьма полезная опция. ЖК-экран расположен нестандартно – на "макушке" камеры Камера умеет автоматически переключаться с монитора на видоискатель при приближении глаза к окуляру, однако чувствительность сенсора чрезмерна. При съемке «от живота» монитор гаснет на расстоянии около 7 сантиметров от куртки. Держать так камеру не
17.11.2005 Olympus E-500: весит как компакт, снимает как зеркалка

по вертикали либо по горизонтали картинка имеет тенденцию высветляться. Над монитором располагается видоискатель, светлый, с полем зрения 95%, с малюсеньким колесом диоптрийной подстройки (от -
22.10.2005 Samsung Pro-815: фотоаппарат с самым мощным зумом на планете

дисплея, но при сильном заднебоковом освещении все же лучше пользоваться электронным видоискателем. Видоискатель вынесен на левый край Видоискатель расположен не по центру, а слева от мо
13.04.2005 Новый видоискатель от Kopin сделает камеры еще миниатюрней

Компания Kopin представила первый полнофункциональный электронный видоискатель «все-в-одном» для цифровых камер — CyberEVF 230K. Новинка была разработана


Публикаций - 748, упоминаний - 995

Видоискатель и организации, системы, технологии, персоны:

Sony 6739 234
Canon 1439 182
Nikon 646 170
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 130
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 116
Samsung Electronics 11064 115
Olympus 475 113
Fujifilm - Fuji Photo Film 350 72
Leica Camera 282 71
Ricoh Imaging Company - Ricoh Pentax - Pentax Imaging Systems Division - Asahi Pentax - Asahi Optical 234 48
Konica Minolta 423 43
Google LLC 12687 43
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 38
Eastman Kodak - Кодак 509 32
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 30
Apple Inc 13154 27
Casio 338 25
Lenovo Motorola 3566 23
Meta Platforms - Facebook 4621 22
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 20
Yandex - Яндекс 9215 18
Microsoft Corporation 25774 17
Huawei 4675 17
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 16
Шахты 0 15
JVC Kenwood 422 15
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 15
LG Electronics 3735 14
Fujitsu 2105 13
Siemens AG - Siemens Group 2673 13
HP Inc. 5883 12
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 12
Schneider Kreuznach - Jos. Schneider Optische Werke GmbH 43 11
Seiko Epson Corporation 908 11
Victor Hasselblad AB 57 10
Parallax - Параллакс 21 10
X Corp - Twitter 2938 9
Transsion Holdings - Tecno Mobile 337 9
Tamron 21 7
Intel Corporation 12811 7
Carl Zeiss AG 307 49
Геометрия НПО 165 18
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 15
Россети Ленэнерго 1699 12
Совкомбанк Совесть 279 11
CARL - Автомобильный маркетплейс 73 11
Белый Ветер 365 11
Связной ГК 1401 10
Dixis - Диксис - Dиксис 371 10
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 9
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 6
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 6
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 5
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 7 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 4
Лента - Монетка - торговая сеть 69 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 3
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 3
Евросеть 1421 3
Assist - Ассист 218 3
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 3
Sony Style 30 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1307 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 196 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 2
Московский Зоопарк - Московский государственный зоологический парк 28 2
Телефон.Ру 92 2
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 1
Mattel 32 1
Roberto Cavalli 5 1
Levenhuk - Левенгук 5 1
eBay Inc 1640 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 1
РКО - Российское Классификационное Общество - РРР - Российский Речной Регистр 10 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минтранс РФ - Ространснадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере транспорта - Ространсинспекция - Госавтодорнадзор 126 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1410 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Московский Кремль ГМЗ - Государственный Кремлёвский дворец - Красная площадь - Государственный историко-культурный музей-заповедник - музейный комплекс 168 1
Кабинет министров Украины - ВСУ - Вооружённые силы Украины 89 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Черноморский флот - Черноморская военно-морская группа 29 1
U.S. CPSC - Consumer Product Safety Commission - Комиссия по безопасности потребительских товаров 37 1
Минтранс РФ - РМРС - Российский морской регистр судоходства ФАУ 32 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 297
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 22
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 18
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 9
Подари жизнь - Российский негосударственный благотворительный фонд 24 5
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
AMA - American Management Association - Американская ассоциация менеджмента 6 1
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 480
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 409
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 404
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 389
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 384
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 369
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Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 323
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2011 312
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 290
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 283
Фотокамеры - Зеркальный фотоаппарат - Зеркалка - SLR Camera 1114 278
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 249
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 236
Карты памяти - Запоминающее устройство 2314 203
JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1764 199
RAW - Формат цифровых файлов изображения 606 198
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 197
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 192
ISO 200, 400, 1600, 6400 - Чувствительность фотоматериала - Светочувствительность цифровых камер - Photosensitivity 542 183
Фотокамеры - Объектив диафрагма - F2.4 и другое - Байонет 814 167
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 159
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 159
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 150
Фотокамеры - Баланс белого - White Balance 451 141
Микрофон - Microphone 2808 137
Контрастность 3042 136
Электроника - CMOS - Complementary metal-oxide-semiconductor - КМОП-транзистор - Комплементарная структура металл-оксид-полупроводник 935 135
Электроника - APS-C CMOS - Advanced Photo System type-C - формат сенсора цифровых фотоаппаратов 235 119
Аксессуары 4282 119
Фотокамеры - Цифровой зум - ультразум - масштабирование изображения - апскейлинг, upscaling - даунскейлинг, downscaling 474 117
Фотокамеры - Объектив широкоугольный - "ширик" - широкоугольная камера 796 116
Фотокамеры - Беззеркальный фотоаппарат - Беззеркалка - Mirrorless Camera 255 116
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2402 113
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 110
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 105
Сенсоры и обработка сенсорной информации - Сенсорика - Sensors and sensory information processing 2059 104
Noise Proof - Системы шумоподавления - Шумопонижение - Шумоподавление - Шумодав - Шумоизоляция - Технология подавления фонового шума 1626 101
OIS - Optical Image Stabilization - Optical Image Stabilizer - Оптическая стабилизация изображения - Оптический стабилизатор изображения 387 99
Фотокамеры - Макросъёмка - Макрорежим - Макрообъектив 326 96
Canon EOS D - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 288 101
Nikon D - серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 255 97
Panasonic Lumix - семейство цифровых фотоаппаратов 251 91
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 86
Sony DSC - Sony Digital Still Camera - Sony Cyber-shot - серия цифровых фотокамер 316 77
Google Android 15243 69
Canon PowerShot - серия цифровых фотоаппаратов 194 68
Nikon Coolpix - серия компактных камер 184 63
Sony Electronics Alpha - Sony α - серия цифровых фотоаппаратов 122 61
Canon DIGIC - серия процессоров 199 58
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 58
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 51
Canon EOS M Mark - Серия цифровых зеркальных фотоаппаратов 140 48
Sony Electronics Alpha NEX - Sony α NEX - серия цифровых фотоаппаратов 85 43
Nikon NIKKOR - серия фотообъективов 114 42
Fujifilm FinePix 107 37
Microsoft Windows 2000 8678 36
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 34
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 32
Samsung SVR-диктофон 464 30
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 28
Sony BIONZ - процессор обработки изображений 62 28
Nikon Expeed 63 28
Samsung Galaxy NX - гибридная беззеркальная камера со сменными объективами 56 27
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 26
Canon Digital IXUS 86 26
Casio Exilim 108 24
Apple iOS 8583 24
Nikon 1 - Nikon One - серия цифровых беззеркальных камер 45 24
Sony SLT - Sony Single-Lens Translucent 31 23
Microsoft Windows 16882 22
Olympus xD-Picture Card 122 22
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 21
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 21
Oracle Java - язык программирования 3469 21
Konica Minolta DiMAGE - фотоаппарат 63 21
Leica DC Vario-Elmarit - Leica DC Vario-Elmar - Leica DC Vario-Summicron - Leica Summarit 56 20
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 20
Nikon D-Lighting 38 20
Sony Handycam - Sony HDR-HC - Sony HDR-UX - Sony HXR-NX - Sony HDR-XR - Sony HDR-SR - Sony HDR-AZ - Sony HDR-AS - Sony HDR-CX - Sony HDR-FX - Sony HDR-TG 69 19
Газаров Артур 77 35
Лаптева Марина 114 28
Гордеева Анна 36 19
Принцевская Людмила 34 14
Овсянников Денис 23 12
Бровкин Дмитрий 55 10
Симонов Игорь 103 8
Музалев Дмитрий 13 8
Попов Алексей 339 7
Кожевников Алексей 66 7
Бушуева Светлана 8 7
Ксенин Алекс 311 6
Малафеев Андрей 52 5
Виноградов Александр 65 4
Попова Мария 141 4
Сергеев Иван 74 4
Жарков Сергей 6 4
Моваев Борис 4 3
Константинов Константин 32 3
Клинаичев Андрей 33 3
Набоков Сергей 27 3
Наумов Станислав 30 3
Мамонтова Евгения 6 3
Милехин Сергей 4 3
Helmer Monica - Хельмер Моника 2 2
Харчиков Иван 2 2
Ревин Алексей 2 2
Ogawa Haruo - Огава Харуо 2 2
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
Лахова Олеся 35 2
Горюнов Михаил 16 2
Никитин Николай 24 2
Евстигнеев Денис 9 2
Абрамович Игорь 4 2
Шведова Катерина 1 1
Ермолаев Евгений 3 1
Саломатина Вера 4 1
Vanhoutte Philip - Ванхутт Филип 4 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 183
Россия - РФ - Российская федерация 166163 156
Япония 13807 79
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 66
Европа 24962 37
Германия - Федеративная Республика 13220 37
Южная Корея - Республика 7051 29
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 26
Солнечная система - Solar system 2569 24
Азия - Азиатский регион 5920 18
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 17
Земля - планета Солнечной системы 10865 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 14
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 12
Финляндия - Финляндская Республика 3697 11
Швеция - Королевство 3781 10
Франция - Французская Республика 8176 9
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 7
Италия - Итальянская Республика 4508 6
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 6
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 6
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 5
Нидерланды 3745 5
Германия - Берлин 732 5
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