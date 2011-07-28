В семействе Olympus PEN появился новый электронный видоискатель Компания Olympus представила новый электронный видоискатель с высоким разрешением, расширяющий функциональность новых камер PEN (E-P3), PEN Lite (E-PL3) и PEN mini (E-PM1). VF-3 обеспечивает 100%-ное поле зрения и разрешение, в четыре раза

Fujufilm продемонстрировала работу гибридного видоискателя ботки гибридного видоискателя в камере FinePix X100. В гибридном видоискателе сочетаются оптический видоискатель окошечного типа с "яркой рамкой", которым оснащаются топовые пленочные модели, т

Canon предложит сделать видоискатель из смартфона через NFC-соединение фона, подключаемого к камере через соединения по типу NFC (ближняя связь). Через подобный временный видоискатель камерой можно будет полноценно управлять – передавать отснятые материалы на фото

Samsung разрабатывает AMOLED-видоискатели искатели новых фотокамер производителя. Суть самой технологии состоит в том, что обычный оптический видоискатель совмещается с электронным, что дает возможность выводить на него дополнительную

Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года кран на ярком солнце имеет недостаточную яркость, но в таком случае пригодится имеющийся оптический видоискатель. Встроенная вспышка работает очень корректно. При недостатке освещения вполне мо

Самые продаваемые фотокамеры октября в. ЖК-дисплей – 2,5" (115 000 пикселей). В солнечную погоду может пригодиться встроенный оптический видоискатель. Среди фотокамер PowerShot серии A это первая модель с процессором DIGIC III, В

Хиты-продаж: самые популярные фотокамеры сентября кратный, фокусное расстояние 35-105 мм в 35 мм экв. ЖК-дисплей 2,5” (230 000 пикселей). Оптический видоискатель поможет скомпоновать кадр при ярком солнце, либо когда заряд аккумулятора на исх

Самые популярные фотокамеры: март 2007 атрицы составляет 4 МП, 4-кратный оптический зум. Диагональ ЖК-дисплея – 1,8 дюйма, есть оптический видоискатель. А430 прекрасно справляется с макросъемкой. Есть 15 сюжетных программ, а также р

Сенсация на рынке любительского видео - Full HD камера JVC HD7 ния видеолюбителей. Предыдущая модель – JVC GZ-MG505 – была лишена электронного видоискателя. У HD7 видоискатель есть, причем очень качественный, с удобным мягким резиновым наглазником. Ручная

Sony R1 vs Canon EOS 400D: что удобнее - зеркалка или компакт? отный ЖК-дисплей. Когда R1 висит на шее, объектив сильно перевешивает, и камера «клюет носом». Да и видоискатель сильно выступает, что тоже не способствует ровному расположению корпуса на шейно

Дуэль топовых любительских зеркалок: Canon EOS 400D vs Nikon D80 орпуса, никаких скрипов и люфтов. Конструктивно Nikon D80 вызывает более положительное впечатление. Видоискатель без сомнений лучше у Nikon, он оставляет очень приятные ощущения в работе — свет

Тест первой зеркальной камеры Panasonic – Lumix L1 i-ion), за одну подзарядку батарея позволяет отснять 450 снимков, если для визирования используется видоискатель, и 300 снимков, если используется монитор. «Китовый зум Leica D Vario-Elmarit им

Тест K100D – первой зеркалки Pentax с антишейком ючения выключения камеры и просмотра ГРИП. Слева – колесо выбора режима съемки. Пентапризматический видоискатель K100D имеет светлый матовый фокусировочный экран, поле зрения 96% и увеличение 0

Практика: как правильно снимать зимой цветопередачи. На сильном морозе он вообще может не работать. Хорошо, если в камере есть оптический видоискатель. Часто в незеркальных камерах используется электронный видоискатель – это

Как снимать зеркальной камерой: коротко о главном и снимать, пользуясь оптическим видоискателем. Приставка Zigveiw позволяет снимать, не заглядывая в видоискатель Если в камере есть возможность включения композиционной сетки, лучше ее включить

Тест-дуэль: Canon EOS 350D vs Nikon D50 D50 непривычнее, труднее сориентироваться, впрочем, человек фотографирующий ко всему привыкает. Оба видоискателя оснащены регуляторами диоптрийной подстройки. У Nikon D50 служебный экран вынесе

Битва зеркалок: Nikon D50 в окружении конкурентов только прямо, поскольку при любых отклонениях картинка становится блеклой. Над монитором расположен видоискатель с несъемной пентапризмой. Покрытие 95%. По бокам видоискателя находятся рельсы д

Выбор ZOOM.CNews: лучший фотокомпакт до 6 Мп ели. Вот мы и подобрались к главному внешнему отличию Lumix FZ7 от предшественницы – задней панели. Видоискатель теперь расположен по одной оси с объективом (у FZ5 он находился слева). «Глазок»

Тест революционной фотокамеры Sony R1 то быстрое переключение между двумя вариантами настройки яркости – весьма полезная опция. ЖК-экран расположен нестандартно – на "макушке" камеры Камера умеет автоматически переключаться с монитора на видоискатель при приближении глаза к окуляру, однако чувствительность сенсора чрезмерна. При съемке «от живота» монитор гаснет на расстоянии около 7 сантиметров от куртки. Держать так камеру не

Olympus E-500: весит как компакт, снимает как зеркалка по вертикали либо по горизонтали картинка имеет тенденцию высветляться. Над монитором располагается видоискатель, светлый, с полем зрения 95%, с малюсеньким колесом диоптрийной подстройки (от -

Samsung Pro-815: фотоаппарат с самым мощным зумом на планете дисплея, но при сильном заднебоковом освещении все же лучше пользоваться электронным видоискателем. Видоискатель вынесен на левый край Видоискатель расположен не по центру, а слева от мо