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Видоискатель визир Viewfinder visor
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|28.07.2011
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В семействе Olympus PEN появился новый электронный видоискатель
Компания Olympus представила новый электронный видоискатель с высоким разрешением, расширяющий функциональность новых камер PEN (E-P3), PEN Lite (E-PL3) и PEN mini (E-PM1). VF-3 обеспечивает 100%-ное поле зрения и разрешение, в четыре раза
|30.12.2010
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Fujufilm продемонстрировала работу гибридного видоискателя
ботки гибридного видоискателя в камере FinePix X100. В гибридном видоискателе сочетаются оптический видоискатель окошечного типа с "яркой рамкой", которым оснащаются топовые пленочные модели, т
|27.12.2010
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Canon предложит сделать видоискатель из смартфона через NFC-соединение
фона, подключаемого к камере через соединения по типу NFC (ближняя связь). Через подобный временный видоискатель камерой можно будет полноценно управлять – передавать отснятые материалы на фото
|19.08.2010
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Samsung разрабатывает AMOLED-видоискатели
искатели новых фотокамер производителя. Суть самой технологии состоит в том, что обычный оптический видоискатель совмещается с электронным, что дает возможность выводить на него дополнительную
|26.12.2007
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Лучшие цифровые фотокамеры 2007 года
кран на ярком солнце имеет недостаточную яркость, но в таком случае пригодится имеющийся оптический видоискатель. Встроенная вспышка работает очень корректно. При недостатке освещения вполне мо
|07.12.2007
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Самые продаваемые фотокамеры октября
в. ЖК-дисплей – 2,5" (115 000 пикселей). В солнечную погоду может пригодиться встроенный оптический видоискатель. Среди фотокамер PowerShot серии A это первая модель с процессором DIGIC III, В
|13.11.2007
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Хиты-продаж: самые популярные фотокамеры сентября
кратный, фокусное расстояние 35-105 мм в 35 мм экв. ЖК-дисплей 2,5” (230 000 пикселей). Оптический видоискатель поможет скомпоновать кадр при ярком солнце, либо когда заряд аккумулятора на исх
|24.04.2007
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Самые популярные фотокамеры: март 2007
атрицы составляет 4 МП, 4-кратный оптический зум. Диагональ ЖК-дисплея – 1,8 дюйма, есть оптический видоискатель. А430 прекрасно справляется с макросъемкой. Есть 15 сюжетных программ, а также р
|24.04.2007
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Сенсация на рынке любительского видео - Full HD камера JVC HD7
ния видеолюбителей. Предыдущая модель – JVC GZ-MG505 – была лишена электронного видоискателя. У HD7 видоискатель есть, причем очень качественный, с удобным мягким резиновым наглазником. Ручная
|15.03.2007
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Sony R1 vs Canon EOS 400D: что удобнее - зеркалка или компакт?
отный ЖК-дисплей. Когда R1 висит на шее, объектив сильно перевешивает, и камера «клюет носом». Да и видоискатель сильно выступает, что тоже не способствует ровному расположению корпуса на шейно
|05.03.2007
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Дуэль топовых любительских зеркалок: Canon EOS 400D vs Nikon D80
орпуса, никаких скрипов и люфтов. Конструктивно Nikon D80 вызывает более положительное впечатление. Видоискатель без сомнений лучше у Nikon, он оставляет очень приятные ощущения в работе — свет
|21.12.2006
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Тест первой зеркальной камеры Panasonic – Lumix L1
i-ion), за одну подзарядку батарея позволяет отснять 450 снимков, если для визирования используется видоискатель, и 300 снимков, если используется монитор. «Китовый зум Leica D Vario-Elmarit им
|31.10.2006
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Тест K100D – первой зеркалки Pentax с антишейком
ючения выключения камеры и просмотра ГРИП. Слева – колесо выбора режима съемки. Пентапризматический видоискатель K100D имеет светлый матовый фокусировочный экран, поле зрения 96% и увеличение 0
|07.07.2006
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Практика: как правильно снимать зимой
цветопередачи. На сильном морозе он вообще может не работать. Хорошо, если в камере есть оптический видоискатель. Часто в незеркальных камерах используется электронный видоискатель – это
|07.07.2006
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Как снимать зеркальной камерой: коротко о главном
и снимать, пользуясь оптическим видоискателем. Приставка Zigveiw позволяет снимать, не заглядывая в видоискатель Если в камере есть возможность включения композиционной сетки, лучше ее включить
|16.06.2006
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Тест-дуэль: Canon EOS 350D vs Nikon D50
D50 непривычнее, труднее сориентироваться, впрочем, человек фотографирующий ко всему привыкает. Оба видоискателя оснащены регуляторами диоптрийной подстройки. У Nikon D50 служебный экран вынесе
|15.06.2006
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Битва зеркалок: Nikon D50 в окружении конкурентов
только прямо, поскольку при любых отклонениях картинка становится блеклой. Над монитором расположен видоискатель с несъемной пентапризмой. Покрытие 95%. По бокам видоискателя находятся рельсы д
|17.05.2006
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Выбор ZOOM.CNews: лучший фотокомпакт до 6 Мп
ели. Вот мы и подобрались к главному внешнему отличию Lumix FZ7 от предшественницы – задней панели. Видоискатель теперь расположен по одной оси с объективом (у FZ5 он находился слева). «Глазок»
|13.03.2006
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Тест революционной фотокамеры Sony R1
то быстрое переключение между двумя вариантами настройки яркости – весьма полезная опция. ЖК-экран расположен нестандартно – на "макушке" камеры Камера умеет автоматически переключаться с монитора на видоискатель при приближении глаза к окуляру, однако чувствительность сенсора чрезмерна. При съемке «от живота» монитор гаснет на расстоянии около 7 сантиметров от куртки. Держать так камеру не
|17.11.2005
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Olympus E-500: весит как компакт, снимает как зеркалка
по вертикали либо по горизонтали картинка имеет тенденцию высветляться. Над монитором располагается видоискатель, светлый, с полем зрения 95%, с малюсеньким колесом диоптрийной подстройки (от -
|22.10.2005
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Samsung Pro-815: фотоаппарат с самым мощным зумом на планете
дисплея, но при сильном заднебоковом освещении все же лучше пользоваться электронным видоискателем. Видоискатель вынесен на левый край Видоискатель расположен не по центру, а слева от мо
|13.04.2005
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Новый видоискатель от Kopin сделает камеры еще миниатюрней
Компания Kopin представила первый полнофункциональный электронный видоискатель «все-в-одном» для цифровых камер — CyberEVF 230K. Новинка была разработана
Видоискатель и организации, системы, технологии, персоны:
|Газаров Артур 77 35
|Лаптева Марина 114 28
|Гордеева Анна 36 19
|Принцевская Людмила 34 14
|Овсянников Денис 23 12
|Бровкин Дмитрий 55 10
|Симонов Игорь 103 8
|Музалев Дмитрий 13 8
|Попов Алексей 339 7
|Кожевников Алексей 66 7
|Бушуева Светлана 8 7
|Ксенин Алекс 311 6
|Малафеев Андрей 52 5
|Виноградов Александр 65 4
|Попова Мария 141 4
|Сергеев Иван 74 4
|Жарков Сергей 6 4
|Моваев Борис 4 3
|Константинов Константин 32 3
|Клинаичев Андрей 33 3
|Набоков Сергей 27 3
|Наумов Станислав 30 3
|Мамонтова Евгения 6 3
|Милехин Сергей 4 3
|Helmer Monica - Хельмер Моника 2 2
|Харчиков Иван 2 2
|Ревин Алексей 2 2
|Ogawa Haruo - Огава Харуо 2 2
|Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 2
|Jobs Steve - Джобс Стив 1031 2
|Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 2
|Лахова Олеся 35 2
|Горюнов Михаил 16 2
|Никитин Николай 24 2
|Евстигнеев Денис 9 2
|Абрамович Игорь 4 2
|Шведова Катерина 1 1
|Ермолаев Евгений 3 1
|Саломатина Вера 4 1
|Vanhoutte Philip - Ванхутт Филип 4 1
|IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
|University of California - Калифорнийский университет 101 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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