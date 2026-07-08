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Levenhuk Левенгук

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


08.07.2026 Самые полезные гаджеты для похода: выбор ZOOM 1
01.03.2025 Изучаем Вселенную: 6 умных телескопов для наблюдения за планетами 3
10.04.2024 Гаджеты для ремонта техники и электроники в домашних условиях: выбор ZOOM 1
24.12.2023 Что подарить ребенку на Новый год: лучшие гаджеты для детей 1
03.06.2022 Лучшие оптические микроскопы для детей: выбор ZOOM 1

Публикаций - 5, упоминаний - 7

Levenhuk и организации, системы, технологии, персоны:

Polar - Полар 115 2
ATTO Technology 12 2
Digma 248 1
Bresser 3 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 61266 4
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10597 3
Аккумулятор электрический - Powerbank - внешний аккумулятор - аккумуляторная батарея 2481 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11469 3
Фотокамеры - Объектив - Lens 1425 3
Микроскоп - Microscope 342 3
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10554 2
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6253 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16926 2
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4887 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8455 2
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3131 2
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13175 2
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2004 2
Контрастность 3023 2
LED-освещение - LED-лампы - light-emitting diode - светодиод - светоизлучающий диод - светодиодное освещение 1185 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13415 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7371 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7894 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4992 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17993 1
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6442 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26576 1
USB Type-C - USB-C - USB 3 2349 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10244 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28074 1
BookReader - Букридер - Электронная книга (устройство) - цифровые книги 1569 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3393 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13006 1
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 1054 1
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6604 1
SIM-card - Nano-SIM - Mini-SIM - Micro-SIM 329 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8696 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7507 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6381 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 761 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3632 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4543 1
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 1936 1
Одноплатный компьютер - Одноплатник - Мини компьютеры - МиниПК - MiniPC - MicroPC - Компактный ПК - Микрокомпьютер - Single Board Computer - SBC 555 1
Microsoft Windows 16812 2
IBM Watson - IBM Watson Research Center 166 1
Google Android 15173 1
Linux OS 11444 1
Apple macOS 2395 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3102 1
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 245 1
JavaScript - JS - язык программирования 1401 1
Google Android 12 - Android Snow Cone 121 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1547 1
Сател - РТУ ПАК VoIP Платформа - Российский телефонный узел - Платформа унифицированных коммуникаций - Программно-аппаратный комплекс российского телефонного узла - РТУ-Коннект - РТУ-Атмосфера 199 1
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 544 1
ONYX BOOX - Оникс Букс - серия букридеров - электронная книга 131 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise Rainbow 206 1
Merlion - Oklick GMNG 15 1
Digma Pro 76 1
Россия - РФ - Российская федерация 164900 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18989 1
Солнечная система - Solar system 2566 1
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1542 1
Венера - планета Солнечной системы 296 1
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 391 1
Юпитер - планета Солнечной системы 557 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5463 1
Сатурн - планета Солнечной системы 136 1
Земля - Северное полушарие 152 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33454 2
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3809 1
Английский язык 7003 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2094 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1370 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4615 1
Здравоохранение - Стоматология - раздел медицины, занимающийся изучением зубов, их строения и функционирования 240 1
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1283 1
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1745 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 486 1
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1452 1
Ботаника - Растения - Plantae 1156 1
Red Dot Design Award 57 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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