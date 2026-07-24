Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199201
ИКТ 15371
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27057
Персоны 86976
География 3117
Статьи 1579
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

Венера планета Солнечной системы

Венера - планета Солнечной системы
  • Венера это вторая по отдаленности планета в Солнечной системе.
  • Из всех планет, только у неё и у Урана, ретроградное движение (движение вокруг Солнца, обратно движению других планет, так что за один венерианский год восход и заход Солнца происходит всего два раза).
  • День на Венере длится 224,7 Земных дня, это примерно 7 земных месяцев.
  • Венера — самая жаркая планета в Солнечной системе - температура примерно 500°С. Земля имеет среднюю температуру поверхности 14 градусов Цельсия. Причина тому – содержание в атмосфере большого количества CO2 (yглeкислoгo гaзa) и азота, который вызывает парниковый эффект, другие соединения присутствуют только в следовых количествах. На ней можно наблюдать такое явление, как «свинцовый снег». Кроме того, Венера – единственная планета, которая вращается в противоположную сторону относительно других планет.
  • Атмосфера Венеры содержит облака из серной кислоты, которые делают невозможным наблюдение поверхности в видимом свете, и прозрачна лишь в радио- и микроволновом диапазонах, а также в отдельных участках ближней инфракрасной области.
  • Некоторые считают, что не́когда на Венере была жизнь (ведь раньше Солнце было меньше, и Венера была в зоне обитания), но в следствии атмосферы и расширения Солнца, температура все поднималась и поднималась. И из-за парникового эффекта, температура стала настолько огромной. И жизнь могла закончиться.
  • Также на Венере давление 93 бар, что в 93 раза больше земного. 
  • Роскосмос - Лавочкина НПО
    Венера - автоматическая межпланетная станция для исследования Венеры
     

«Венера-3» — автоматическая межпланетная станция, предназначенная для исследования планеты Венера. Была запущена 16 ноября 1965 года с космодрома Байконур. 1 марта 1966 года достигла Венеры и «врезалась» в её поверхность в районе от −20° до +20° по широте и от 60° до 80° восточной долготы. Никаких данных о Венере станция не передала. Станция «Венера-3» стала первым космическим аппаратом, который достиг поверхности другой планеты. «Венера-3» — автоматическая межпланетная станция, предназначенная для исследования планеты Венера. Была запущена 16 ноября 1965 года с космодрома Байконур. 1 марта 1966 года достигла Венеры и «врезалась» в её поверхность в районе от −20° до +20° по широте и от 60° до 80° восточной долготы. Никаких данных о Венере станция не передала. Станция «Венера-3» стала первым космическим аппаратом, который достиг поверхности другой планеты.
1 марта 1982 г. станция Венера-13 осуществила мягкую посадку на поверхность второй от Солнца планеты. Спускаемый модуль проработает 127 минут (вместо запланированного получаса). На Землю будут переданы цветные панорамные снимки с места посадки, данные об анализе грунта (разновидность базальта), температуре (462 °C) и давлении (более 90 земных атмосфер) на поверхности Венеры. Через четыре дня, 5 марта мягкую посадку совершит летевшая в паре Венера-14, которая получит аналогичные данные. 1 марта 1982 г. станция Венера-13 осуществила мягкую посадку на поверхность второй от Солнца планеты. Спускаемый модуль проработает 127 минут (вместо запланированного получаса). На Землю будут переданы цветные панорамные снимки с места посадки, данные об анализе грунта (разновидность базальта), температуре (462 °C) и давлении (более 90 земных атмосфер) на поверхности Венеры. Через четыре дня, 5 марта мягкую посадку совершит летевшая в паре Венера-14, которая получит аналогичные данные.
Венера вращается против часовой стрелки. Венера вращается против часовой стрелки.
18.10.1967 советский аппарат «Венера-4» впервые в истории осуществил мягкую посадку на другую планету, успешно сев на поверхность Венеры. 18.10.1967 советский аппарат «Венера-4» впервые в истории осуществил мягкую посадку на другую планету, успешно сев на поверхность Венеры.
22 июля 1972 года, на поверхность Венеры успешно спустилась автоматическая межпланетная станция Венера 8. Она получила драгоценные данные о температуре на планете (470 градусов), давлении (90 атмосфер), освещенности (как на Земле в пасмурный день). А также, станция доказала что на поверхности планеты возможна фотосьемка. Что и сделали следующие аппараты. А аппарат «Венера-9» был первым приславшим фото поверхности планеты Венера 22 июля 1972 года, на поверхность Венеры успешно спустилась автоматическая межпланетная станция Венера 8. Она получила драгоценные данные о температуре на планете (470 градусов), давлении (90 атмосфер), освещенности (как на Земле в пасмурный день). А также, станция доказала что на поверхности планеты возможна фотосьемка. Что и сделали следующие аппараты. А аппарат «Венера-9» был первым приславшим фото поверхности планеты Венера
Н.Х. "Межпланетная станция "Венера" на посадке" (1973) Н.Х. "Межпланетная станция "Венера" на посадке" (1973)

СОБЫТИЯ


24.07.2026 Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

равлениях). В последнее время дискуссия о возможном существовании микробной жизни в плотных облаках Венеры возобновила интерес к вопросу о том, может ли вещество перемещаться также между Венеро
08.04.2026 В МАИ создают кубсат‑ретранслятор для миссии «Венера‑Д»

арсианскую миссию. Но наш спутник уникален тем, что адаптирован к особенностям пребывания на орбите Венеры – планеты без собственного магнитного поля и с высоким уровнем радиации», – сказал рук
23.09.2019 Венера могла быть обитаемой. И это плохая новость для Земли

й из Института космических наук Годдарда представил результаты нового моделирования климата древней Венеры. Серия из пяти симуляций показала, что Венера была способна длительный период поддержи
16.07.2019 Разработана термоустойчивая память для межпланетных экспедиций

Проблемы Венеры и Меркурия Исследования двух ближайших к Солнцу планет – Меркурия и Венеры всег
01.04.2018 Ученые вернулись к идее поиска жизни на Венере

По мнению исследователей, в атмосфере Венеры может существовать микробная жизнь. У Венеры было достаточно времени для эволюц
08.01.2018 Самолет-разведчик поможет раскрыть главную тайну Венеры

целесообразности отправки в 2025 г. миссии Venera-D по изучению загадочных темных полос в атмосфере Венеры, которые могут быть колониями внеземных микроорганизмов. В настоящее время Роскосмос и
23.03.2017 Проект «Венера-Д»: новые подробности межпланетной миссии

вочкина и институтов США на 2017 г. В ближайшее время ученым необходимо оценить участки поверхности Венеры и определить место для посадки космического аппарата. «Венера-Д» может стать первым эт
21.10.2014 На Венере могут находиться залежи неизвестного металла

ngton) из канадского Simon Fraser University провели повторный анализ радиолокационных исследований Венеры. Новые данные добавили загадок по поводу венерианской поверхности,которую невозможно р
19.06.2013 Ветра на Венере дуют все быстрее

эти пятна и полосы видны только благодаря опять же неизвестному поглотителю УФ-излучения. Атмосфера Венеры вращается, и мощные ураганы огибают планету всего за четыре дня. Последние изображения
04.12.2012 На Венере замечены следы активных вулканов

Шестилетнее наблюдение Европейского космического агентства за атмосферой Венеры позволяют выдвинуть любопытную гипотезу. За прошедшее время вокруг этой планеты значит
04.10.2012 На Венере обнаружился пояс холода в атмосфере

Европейский космический аппарат Venus Express обнаружил высоко в атмосфере Венеры холодный слой. Неожиданное открытие заставит ученых пересмотреть модель атмосферных яв
05.06.2012 Транзит Венеры: 6 июня до 9 утра по Москве

московскому времени Венера начнет движение на фоне диска Солнца. Это событие, называемое транзитом Венеры, происходит лишь раз в примерно в 100 лет. Венера находится на линии Земля-Солнце дово
24.05.2012 Геологические особенности Венеры: анализ "по-русски"

s Европейского космического агентства обнаружил необычные геологические особенности вблизи экватора Венеры. С помощью инфракрасной камеры VMC ученые нашли доказательства того, что по прочному т
11.04.2012 Магнитные аномалии Венеры: бури без полей

етах – магнитные бури, а также северное и южное сияния в приполярных областях. Но суть в том, что у Венеры нет собственного магнитного поля. Поэтому долгое время шли споры о том, возможны ли на
14.02.2012 Почему "тормозит" Венера?

наша "соседка" вращается вокруг своей оси немного медленнее, чем делала это 16 лет тому назад. День Венеры и без того очень нетороплив. В начале девяностых годов прошлого столетия орбитальный к
30.01.2012 Жизнь на Венере: НАСА не верит СССР

меняющий форму «диск», «черный лоскут» и «скорпион», которые появились и исчезли в объективе камеры Венеры-13, являются инопланетной формой жизни. В НАСА считают, что эти объекты – всего лишь к
10.10.2011 Шанс для жизни: на Венере тоже есть озоновый слой

Открытый в атмосфере Венеры озоновый слой мог бы защищать жизнь от воздействия космических излучений, если бы она

09.12.2010 Японский спутник промахнулся мимо Венеры

ахнулся. По плану, он должен был еще позавчера начать маневры, чтобы занять требуемую орбиту вокруг Венеры. Как сообщает JAXA, все необходимые команды были ему даны точно в срок, однако вчера Я
02.12.2010 Сернистый газ не помог Венере справиться с глобальным потеплением

гнув высоты 20 км, газ образовал мелкие капли концентрированной серной кислоты, такие как в облаках Венеры, которые затем распространились вокруг Земли. Капли создают своеобразный туман, которы
26.10.2010 Буйная Венера: землетрясения продолжаются

ойна. Любопытно, что в апреле этого года были опубликованы результаты обследования южного полушария Венеры до сих пор еще работающим зондом Европейского космического агентства Venus Express. Уч
07.10.2010 Атмосфера Венеры оказалось тоньше, чем рассчитывали

Атмосфера над полюсами Венеры оказалась тоньше, чем ожидалось. Выяснилось это довольно неожиданным образом, когда сп
18.08.2010 Японцы изучат "адский" климат Венеры

нашей планетой. Японский космический исследовательский зонд Venus Climate Orbiter выйдет на орбиту Венеры 7 декабря 2010 На этот вопрос должен ответить японский космический исследовательский з
02.08.2010 Интерес к Венере просыпается: туда отправятся люди

ля обсуждения деталей новых миссий на Венеру. "В последнее время наблюдается возрождение интереса к Венере, - рассказывает исследователь Джеффри Лэндис (Geoffrey A. Landis) из научно-исследоват
21.05.2010 Японский зонд отправился к Венере

рома Танегасима успешно стартовала ракета-носитель H-IIA F17. Спустя 27,5 минут после старта от ракеты-носителя отделился японская исследовательская станция AKATSUKI, предназначенная для исследования Венеры. Информации об успешном выведении на заданную орбиту экспериментального аппарата IKAROS, оснащённого фотонной пассивной двигательной установкой ("солнечным парусом"), не приводится.
14.05.2010 Определена дата запуска японского аппарата к Венере

Как сообщает пресс-служба японского космического агентства JAXA, запуск исследовательской станции AKATSUKI, которой предстоит исследовать Венеру, и экспериментального аппарата с солнечным парусом IKAROS намечен на 18 мая 2010 года. Аппараты будут выведены в космос ракетой-носителем H-IIA со стартовой площадки №17 космодрома Танег
26.04.2010 Venus Express осуществил аэродинамическое зондирование атмосферы Венеры

Как сообщает пресс-служба Европейского агентства космических исследований ESA, в апреле 2010 года зонд Venus Express, находящийся на орбите вокруг Венеры, осуществил очередной цикл аэродинамического зондирования атмосферы планеты. В рамках эксперимента, ранее выполнявшегося в 2008, 2009 гг. и в феврале текущего, 2010, года аппарат Venus E
08.04.2010 Выявлены следы текущего вулканизма на Венере

ченных зондом Magellan NASA в период 1990-1994 гг. и зондом Venus Express ESA, работающим на орбите Венеры с 2006 года, позволил сделать вывод о наличии на Венере вулканической активности в наш
30.12.2009 NASA выбирает будущую космическую миссию на Венеру, астероид или Луну

проект будет выбран в середине 2011 года. Проекты предлагают: исследование атмосферы и поверхности Венеры; доставку вещества астероида на Землю для анализа; доставку лунных пород с южного полю
05.08.2009 Юпитер и Венера: загадка синхронизма

жном полушарии планеты. Как сообщает Space.com, сам факт наличия динамических процессов в атмосфере Венеры для учёных проблемой не является – однако нынешнее событие отличается рядом нехарактер
20.03.2009 NASA планирует отправить к Венере космическую экспедицию

экспедиции к Юпитеру и его спутникам, намеченной на 2020 год, NASA собирается приступить к изучению Венеры, сообщает NewScientist. Межпланетная научная экспедиция к Венере обойдется, согласно п
25.02.2009 Атмосфера Венеры преподносит новые загадки

Инфракрасное свечение атмосферы Венеры обнаружено с помощью спектрометра VIRTIS (Visible and Infrared Thermal Imaging Spectro
16.05.2008 В атмосфере Венеры обнаружен гидроксил

оверхность планеты, создавая на ней условия, не пригодные для жизни микроорганизмов. Гижроксильные группы, поиск которых представляет собой непростую задачу, были обнаружены в верхних слоях атмосферы Венеры на высоте около 100 км над ее поверхностью с помощью спектрометра VIRTIS (Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer), установленного на борту зонда Venus Express, сообщается в пр
08.04.2008 Продолжаются поиски вулканов на Венере

ел измерения сильно меняющегося уровня содержания вулканического газа – диоксида серы – в атмосфере Венеры. Теперь ученые пытаются установить, являются ли полученные данные доказательством акти
14.03.2008 Полярная воронка на Венере эволюционирует во времени

и на Венере и воронкой, образующейся в ванне при стоке воды – однако куда может «утекать» атмосфера Венеры, не вполне понятно. Полярная воронка на Венере по ряду признаков напоминает известный

03.03.2008 Предложена новая гипотеза образования Венеры

Британский ученый из университета Кардиффа пришел к выводу, что Венера могла образоваться в результате столкновения двух крупных протопланет. По мнению иссле
29.11.2007 На Венере зарегистрированы грозы

Как сообщает Associated Press, анализ собранной зондом Venus Express информации позволил подтвердить наличие молниевых разрядов в атмосфере Венеры. Первоначально первые признаки электрической активности в атмосфере планеты были зарегистрированы в 1978 году. Молнии были зарегистрированы магнитной антенной зонда Venus Express. Показа
29.11.2007 Солнце иссушает Венеру: новый эффект

частиц, испускаемые светилом - "уносит" с собой ионизованные молекулы. В первую очередь, атмосферу Венеры покидают водород. кислород и гелий. Показано также, что характер взаимодействия солнеч
12.10.2007 Предложен метод исследования геологической истории Венеры

родиться даже сложные формы жизни. Не исключено также, что живые организмы были занесены на Землю с Венеры, считает астрофизик Дэвид Гринспун (David Grinspoon). К сожалению, экспедиция на Венер
04.09.2007 Атмосфера Венеры оказалась крайне изменчивой

бщении, посвященном первым 500 дням, минувшим с момента выхода зонда Venus Express на орбиту вокруг Венеры, соседняя с Землей планета предстала перед учеными благодаря переданным зондом данным

28.05.2007 Venus Express начинает работать совместно с астрономами

ется непонятной для современной науки. Период с 23 мая по 9 июня для комплексного научного "штурма" Венеры был выбран по ряду причин. В частности, Венера в настоящее время имеет наибольшую элон

Публикаций - 298, упоминаний - 465

Венера и организации, системы, технологии, персоны:

Галактика - Корпорация 1545 23
Kometa - Комета 160 10
Starsem - Старсем 20 8
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 6
Spirit DSP - Спирит Корп 482 5
Atomyze - Атомайз 30 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 408 3
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 3
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 3
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 3
Polar - Полар 116 2
SES Networks - SES Astra - SES Sirius - NSAB - Nordic Satellite AB 112 2
Microsoft Corporation 25774 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 2
Adobe Systems 1597 2
SpaceX - Space Exploration Technologies 287 2
Google LLC 12687 2
ATEN 21 2
Ростех - Росэлектроника - Пульсар НПП - Научно-производственная организация - технопарк Пульсар 107 2
USM АФ Телеком Холдинг - Телекоминвест - Telecominvest 352 1
Deiteriy - Дейтерий 75 1
Новый диск 963 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Wellcom 735 1
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 515 1
EA DICE 165 1
Epsilon 15 1
CD Projekt RED 90 1
Sony Interactive Entertainment - Bungie Studios - Bungie Software Products Corp 44 1
ArabSat - Arab Satellite Communications Organization - Арабская организация спутниковой связи - АрабСат 75 1
L3Harris Technologies - Aerojet Rocketdyne 16 1
Ростелеком - Сибирьтелеком - Webstream - Вебстрим 27 1
TCI - Telecommunication Company of Iran 9 1
Gumstix 1 1
Phantomery Interactive 6 1
Anthropic 159 1
Tessera 6 1
Sony Interactive Entertainment - Naughty Dog - JAM Software 28 1
NetApp - Network Appliance 667 1
Ростелеком 10948 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 43
NASA ARC - NASA Ames Research Center - Исследовательский центр Эймса 83 8
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 6
NASA Glenn Research Center - Центр космических исследования NASA имени Джона Х. Гленна 21 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
ЕКА Топливная компания 148 6
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 5
Веста 52 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
NASA Goddard Space Flight Center - Центр космических полётов Годдарда - Годдардский центр космических полетов NASA 154 3
ESA - ESOC - European Space Operations Centre - Европейский центр управления космическими полётами 8 3
Россети Ленэнерго 1699 3
Национальные приоритеты АНО 27 2
Композит 99 2
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 121 2
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 2
Резонанс НПП 407 2
NASA Lyndon B. Johnson Space Center - Космический центр имени Линдона Джонсона 72 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 2
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 113 2
Гранит 57 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 14 1
Александринский театр - Национальный драматический театр России - Академическом театре драмы имени А.С. Пушкина 15 1
Bulgari 5 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 1
Northrop Grumman - Northrop Grumman Space Technology - Northrop Grumman Electronic Systems - Northrop Grumman Aerospace Systems - Northrop Grumman Space & Mission Systems Corp 239 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
Южное КБ имени М.К. Янгеля - Южное НПО - Южное Конструкторское бюро - ОКБ-586 33 1
Театр имени В.Ф. Комиссаржевской - Санкт-Петербургский государственный академический драматический театр имени В.Ф. Комиссаржевской 3 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
Родина Медиа 1 1
Levenhuk - Левенгук 5 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Adidas - Адидас 170 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 93
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 16
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 134 9
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 3
ESA - CNES - Centre National d'Études Spatiales - Национальный центр космических исследований - Французское космическое агентство 44 2
Правительство Австралии - Australian Government - Государственные органы власти Австралийского Союза - Парламент Австралии - Parliament of Australia 26 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 2
U.S. NRO - National Reconnaissance Office - Национальное управление военно-космической разведки США 12 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 1
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 104 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 1
NASA MSFC - Marshall Space Flight Center - Центр космических полётов имени Джорджа Маршалла - Космический центр Маршалла 46 1
IAU - International Astronomical Union - UAI - Union Astronomique Internationale - МАС - Международный астрономический союз - Международное астрономическое общество 64 4
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
IUCN - International Union for Conservation of Nature - МСОП - Международный союз охраны природы 10 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 160
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24408 61
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 38
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1409 30
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5026 14
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 12
Infrared - ИК-излучение - Инфракрасное излучение - SWIR - Short Wave Infrared - Технологии коротковолнового инфракрасного излучения - QWIP - Quantum Well Infrared Photodetector 730 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 10
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 10
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 9
LED-вспышка - светодиодная вспышка 2862 9
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения - Техническая ошибка 2352 9
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика - Глубокий анализ данных 2626 9
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 8
Освещение - яркость источника света 742 8
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7459 8
Космодром - Spaceport - Launch Complex - Missile launch facility 408 7
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 6
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4011 6
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22553 6
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 6
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3422 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 5
Толстый клиент - Rich client - приложение в архитектуре клиент-сервер 166 5
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25782 5
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9355 5
Детектор - Detector - Техническое средство или вещество, которое указывает на наличие определенного свойства объекта измерения при превышении порогового значения соответствующей величиной 915 4
Транспорт - Топливо - Контроль топлива - СКЗиТ - системы контроля загрузки и топлива - ДУТ - датчики уровня топлива - Fuel gauge - Топливомер 1701 4
Астрономия - Космос - космический парус - солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail 58 4
Радиосвязь и радиовещание - Сети проводного радиовещания - Радиотрансляционная сеть - Ретранслятор, ретрансляция - Repeater - оборудование связи, два или более радиопередатчика, удалённых друг от друга на большие расстояния 298 4
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 525 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18121 4
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 4
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 462 4
LiDAR - Light Detection and Ranging - Лидар - Системы лазерного зрения - Лазерный радар 348 3
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1158 3
ESA VEX - Venus Express - Венера-экспресс 75 73
ФГИС Меркурий - Федеральная государственная информационная система электронной сертификации грузов, за которыми установлен государственный ветеринарный контроль на территории РФ 238 37
Космодром Байконур 1072 25
NASA Cassini–Huygens orbiter - Кассини-Гюйгенс - автоматическая межпланетная станция - космический зонд 319 19
ESA - Mars Express - Марс-экспресс - Автоматическая межпланетная станция 177 19
NASA Kepler Space Telescope - Кеплер - космическая обсерватория для поиска экзопланет 131 11
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 11
Роскосмос - Лавочкина НПО - Венера - автоматическая межпланетная станция для исследования Венеры - Вега (космический аппарат) 13 11
NASA HST - Hubble Space Telescope - Хаббл (космический телескоп) 505 10
ESA Rosetta - Розетта - автоматическая межпланетная станция 35 10
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 9
NASA MESSENGER - MErcury Surface, Space ENvironment, GEochemistry and Ranging - американская автоматическая межпланетная станция - NASA MDIS - Mercury Dual Imaging System 26 7
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Протон РН - ракета-носитель тяжёлого класса 648 6
NASA MER - NASA Mars Exploration Rover - NASA Opportunity - Оппортьюнити - NASA Spirit - марсоход 171 6
Airbus EADS Astrium - Beagle - Бигль 90 6
ESA - Huygens spaceprobe - Гюйгенса Зонд - автоматическая межпланетная станция 67 6
NASA Spitzer - SIRTF - Space Infrared Telescope Facility - Spitzer Science Center - Spitzer Wide-area Infrared Extragalactic Survey - Spitzers Legacy - Спитцер - космический телескоп 150 5
NASA Mars Odyssey orbiter 59 5
NASA Dawn - автоматическая межпланетная станция 79 5
NASA Pioneer Venus 16 5
Mauna Kea Observatory - Обсерватория Мауна-Кеа - UKIRT - United Kingdom Infra-Red Telescope - Инфракрасный телескоп Соединенного Королевства 87 5
NASA Mariner - американская автоматическая межпланетная станция 7 5
NASA Deep Space Network 26 4
NASA EOS - NASA Earth Observing System 11 4
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Space Shuttle Columbia 64 4
IBM Aspera 12 4
JAXA - IKAROS - Interplanetary Kite-craft Accelerated by Radiation Of the Sun - японский космический аппарат с солнечным парусом 6 4
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Роскосмос - Коронас-Фотон - КОРОНАС - Комплексные ОРбитальные Околоземные Наблюдения Активности Солнца - российская космическая программа 22 3
NASA Chandra - Космическая рентгеновская обсерватория Чандра - космический телескоп Чандра 103 3
NASA JWST - James Webb Space Telescope - NIRCam - Космический телескоп Джеймс Уэбб - Next Generation Space Telescope 71 3
NASA Space Shuttle orbiter - NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 151 3
JAXA Akatsuki - Акацуки (космический аппарат) 4 3
JAXA TNSC - Tanegashima Space Center - Танегасима Космический центр - космодром 21 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 3
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 3
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Рокот - ракета-носитель 117 2
SpaceX Falcon - SpaceX launch vehicles - ракета-носитель 123 2
NASA MRO - NASA Mars Reconnaissance Orbiter - NASA HiRISE - NASA High Resolution Imaging Science Experiment - NASA MARCI - Mars Color Imager - Mars Climate Orbiter Color - Mars Climate Sounder 120 2
Landis Geoffrey - Лэндис Джеффри 8 4
Svedhem Hakan - Сведхем Хакан 4 4
Левкевич Михаил 59 3
Хуснутдинова Венера 20 3
Мазец Евгений 3 3
Wesley Anthony - Уизли Энтони 8 3
Marcy Geoffrey - Марси Джеффри 9 3
Попов Сергей 166 3
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 3
Рахманов Максим 47 2
Коптев Юрий 30 2
Huygens Christiaan - Гюйгенс Христиан 4 2
Sagan Carl - Саган Карл 11 2
Trujillo Chadwick - Труджильо Чадвик - Trujillio Chad - Трухильо Чад 13 2
Griffin Michael - Гриффин Майкл 30 2
Sotin Christophe - Сотин Кристоф 2 2
Бабакин Георгий 2 2
Schaefer Laura - Шефер Лора 2 2
Харитон Юлий 5 2
Капица Петр 6 2
Маринова Ирина 2 2
Schilze-Makuch Dirk - Шильц-Макух Дирк 2 2
Brown Michael - Браун Майкл 36 2
Hainaut Olivier - Хейно Оливье 2 2
Livio Mario - Ливио Марио 5 2
Williams Venus - Уильямс Винус 3 2
Williams Iwan - Уильямс Иван 2 2
Cwick Tatianna - Квик Татьяна 2 2
Newton Isaac - Ньютон Исаак 15 2
Илясов Алексей 7 2
Grinspoon David - Гринспун Дэвид 4 2
Zagari Joseph - Загари Джозеф 2 2
Landis Greg - Ландис Грэг 2 2
Irwin Louis - Ирвин Луис 2 2
Ingersoll Andrew - Ингерсолл Эндрю 7 2
Herald Dave - Херальд Дэйв 2 2
Galilei Galileo - Галилей Галилео 9 2
Brownlee Donald - Браунли Дональд 9 2
Brown Tim - Браун Тим 5 2
Brown Mike - Браун Майк 15 2
Земля - планета Солнечной системы 10865 208
Солнечная система - Solar system 2569 133
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 118
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1317 94
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54744 79
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 72
Россия - РФ - Российская федерация 166163 69
Европа 24962 58
Юпитер - планета Солнечной системы 557 46
Антарктида - Антарктика - Южный континент - Южный полюс - Южная полярная область земного шара, ограниченная с севера антарктической конвергенцией 684 39
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 37
Астрономия - Космос - Комета - астрономический объект - небесное тело - Экзокомета - внесолнечная комета 486 35
Астрономия - Млечный Путь - Наша Галактика - Milky Way 606 26
Нептун - планета Солнечной системы 203 22
Япония 13807 22
Франция - Французская Республика 8176 20
Солнце - солнечные вспышки - солнечный ветер - солнечная активность (динамо) - солнечное излучение - солнечная цикличность - солнечная корона - солнечные пятна - протуберанец - protuberanzen - solar flares - solar wind - solar activity 469 19
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 19
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 17
Сатурн - планета Солнечной системы 136 16
Уран - планета Солнечной системы 550 14
Земля - Южное полушарие 160 14
США - Калифорния 4828 14
Плутон - малая планета Солнечной системы 240 12
Италия - Итальянская Республика 4508 12
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 777 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 10
Казахстан - Республика 6047 10
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13818 10
Германия - Федеративная Республика 13220 10
Сатурн - Титан (спутник) 533 9
Арктика - Северный полюс 184 9
Земля - Северное полушарие 152 9
Канада 5081 9
США - Колумбия - Вашингтон 1486 9
Мировой океан - World Ocean 528 9
Солнечная система - Пояс Койпера - Kuiper Belt 193 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 7
Чили - Республика 494 7
Сатурн - Энцелада (спутник) 123 6
Астрономия - Astronomy - Астрофизика - Космическая физика - Наука о Вселенной, изучающая расположение, движение, структуру, происхождение и развитие небесных тел и систем 3814 175
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33755 78
Астрономия - Космос - Солнечная система - Пояс астероидов, Asteroid Belt - Метеоритика, Метеорная астрономия, Meteoric Astronomy - Метеор, Метеорит, Метеорный поток - Пегасиды, Pegasids - Вулканоиды, Volcanoids - День астероида 30 июня 833 36
Астрономия - Космос - Созвездие - Звёздные скопления - Constellation 1747 34
Экология и охрана окружающей среды - Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Киотский протокол - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint - Декарбонизация 891 25
Геология - Вулканология - Volcanology - Вулкан - Vulcanus - Кратер - Crater 537 24
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1290 23
Астрономия - Экзопланета - Exoplanet - внесолнечная планета 389 18
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 15
Физика - Physics - область естествознания 2940 13
Водород - Hydrogenium - химический элемент 1027 13
Стихийные бедствия - Тропический циклон, Тропический шторм - Tropical Cyclone - Ураган, Hurricane - Тайфун, Typhoon - Смерч, Торнадо, Tornado - Буря 490 13
Молекула - Molecula 1102 12
Газы - CO2 - Углекислый газ - Диоксид углерода - Декарбонизация 479 12
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 12
Астрономия - Космос - Пилотируемая космонавтика - Пилотируемые космические системы - Human spaceflight - manned spaceflight - crewed spaceflight 1375 11
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2280 11
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6169 11
Астрономия - Космос - Чёрная дыра - Black hole 405 11
УФ-излучение - Ультрафиолетовое излучение - ультрафиолетовые лучи - ультрафиолетовая радиация 331 11
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 10
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1458 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 10
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 9
Атомная энергетика - Мирный атом - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction - 28 сентября в России отмечается День работника Атомной промышленности 3395 8
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3028 8
Газы - Метан - methanum - болотный газ 371 8
Солнце - Солнечное затмение - Solar eclipse 97 8
Астрономия - Космос - Космическое излучение - Gamma-Ray - GRB-вспышки - Gamma-ray bursts - Гамма-вспышки - Гамма-всплески - Космический мазер 138 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12306 8
Физика - Градус Кельвина - единица термодинамической температуры в Международной системе единиц 172 7
Английский язык 7030 7
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 7
Геомагнитная активность - Геомагнитное поле - Geomagnetic activity - Магнитные бури - Magnetic storms 505 7
Астрономия - Космос - Перигелий - ближайшая к Солнцу точка орбиты планеты или иного небесного тела Солнечной системы 46 7
Кремний - Silicium - химический элемент 1776 7
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53462 6
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 6
New Scientist 1448 19
CNews RND - R&D.CNews 2274 16
Future - Space.com 200 12
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 12
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 9
Phys.org 972 8
NASA SpaceFlight - SpaceFlightNow 317 8
Space Daily 528 7
Nature 832 7
SpaceDaily - Space Daily 187 6
Space Weather 117 4
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 4
ScienceDaily 399 3
Washington Profile 142 2
Axel Springer - Telegraph Media Group - Daily Telegraph 53 2
Sky and Telescope - Space and Telescope 61 2
CNews Инноваторы 39 2
The Observer 40 2
NEWSru.com - Инопресса - Inopressa 92 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
AP - Associated Press 2007 2
Известия ИД 770 2
EurekAlert 291 1
Times 661 1
VOA - Voice of America - Голос Америки 36 1
Nature Geoscience 22 1
IRIB - Islamic Republic of Iran Broadcasting - Голос Исламской Республики Иран 3 1
Florida Today 5 1
The Sun 28 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 6
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 1
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 1
РАН ФТИ им. А. Ф. Иоффе - Физико-технический институт им. А. Ф. Иоффе Российской академии наук 65 7
NASA JPL - Jet Propulsion Laboratory - Лаборатория реактивного движения 259 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 5
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 5
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона - Университет штата Вашингтон 262 5
РАН - Российская академия наук 2122 4
University of Oxford - Оксфордский университет 211 4
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 164 3
РАН ИКИ - Институт космических исследований Российской академии наук 106 3
CIW - Carnegie Institution for Science of Washington - Институт Карнеги - Обсерватория Карнеги - Carnegie Observatories - Las Campanas Observatory - Обсерватория Лас-Кампанас 64 3
Harvard Smithsonian Center for Astrophysics, CfA - Гарвард-Смитсоновский центр астрофизики - Смитсоновская астрофизическая обсерватория 121 3
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 3
Lowell Observatory - Обсерватория Лоуэлла - Осерватория Ловелла 15 3
Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 254 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 2
Princeton University - Принстонский университет - PEAR, Princeton Engineering Anomalies Research - PPPL, Princeton Plasma Physics Laboratory - Принстонская лаборатория физики плазмы - PNI, Princeton Neuroscience Institute - институт нейробиологии 162 2
U.S. NCAR - National Center for Atmospheric Research - Национальный центр атмосферных исследований США - High Altitude Observatory 29 2
ESO - European Southern Observatory - Европейская южная обсерватория 86 2
UT Austin - University of Texas at Austin - Техасский университет в Остине 218 2
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 2
University of London - Лондонский университет - Университет в Лондоне 58 2
UNIGE Geneva Observatory - Женевская обсерватория 9 2
Observatoire de Paris - Paris Observatory - PSL - Парижская обсерватория - Институт небесной механики 27 2
INAF - Istituto Nazionale di Astrofisica - Osservatorio Astrofisico di Arcetri - Arcetri Observatory - Обсерватория Арчетри - Osservatorio Astronomico di Torino - Pino Torinese - Туринская обсерватория 10 2
University of Minnesota - Миннесотский университет - Университет Миннесоты 44 2
Universität Bern - University of Bern - Бернский университет 9 2
SwRI - Southwest Research Institute - Юго -Западный исследовательский институт 31 2
Smithsonian Institution - Смитсоновский институт 26 2
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 2
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Военно-космическая академия имени А.Ф. Можайского - Военно-космический кадетский корпус имени Петра Великого - Пушкинское высшее училище радиоэлектроники противовоздушной обороны 46 1
Northwestern University - Северо-Западный университет 120 1
Kyoto University - Киотский университет 29 1
ASU - Arizona State University - University of Arizona - Аризонский университет 220 1
Llano de Chajnantor Observatory - Льяно-де-Чайнантор Обсерватория - Cosmic Background Imager (CBI) 10 1
University of Manchester - Манчестерский университет 77 1
NASA Astrobiology Institute - NAI - Институт астробиологии НАСА 3 1
LEI Leiden Observatory - Sterrewacht Leiden - Лейденская обсерватория 7 1
UAF Alaska - University of Alaska Fairbanks - Университет Аляски Фэрбенкс 8 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 3
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 3
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 3
Венецианский кинофестиваль 5 2
День молодёжи - 27 июня 1087 2
Ленинская премия 10 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 2
Международный женский день - 8 марта 418 2
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 1
МТС - Телеком Идея 51 1
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 1
День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 129 1
ЭОС Весенний документооборот 14 1
АстроФест - фестиваль любителей астрономии и телескопостроения 5 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Red Dot Design Award 57 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще