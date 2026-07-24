Венера - планета Солнечной системы

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью равлениях). В последнее время дискуссия о возможном существовании микробной жизни в плотных облаках Венеры возобновила интерес к вопросу о том, может ли вещество перемещаться также между Венеро

В МАИ создают кубсат‑ретранслятор для миссии «Венера‑Д» арсианскую миссию. Но наш спутник уникален тем, что адаптирован к особенностям пребывания на орбите Венеры – планеты без собственного магнитного поля и с высоким уровнем радиации», – сказал рук

Венера могла быть обитаемой. И это плохая новость для Земли й из Института космических наук Годдарда представил результаты нового моделирования климата древней Венеры. Серия из пяти симуляций показала, что Венера была способна длительный период поддержи

Разработана термоустойчивая память для межпланетных экспедиций Проблемы Венеры и Меркурия Исследования двух ближайших к Солнцу планет – Меркурия и Венеры всег

Ученые вернулись к идее поиска жизни на Венере По мнению исследователей, в атмосфере Венеры может существовать микробная жизнь. У Венеры было достаточно времени для эволюц

Самолет-разведчик поможет раскрыть главную тайну Венеры целесообразности отправки в 2025 г. миссии Venera-D по изучению загадочных темных полос в атмосфере Венеры, которые могут быть колониями внеземных микроорганизмов. В настоящее время Роскосмос и

Проект «Венера-Д»: новые подробности межпланетной миссии вочкина и институтов США на 2017 г. В ближайшее время ученым необходимо оценить участки поверхности Венеры и определить место для посадки космического аппарата. «Венера-Д» может стать первым эт

На Венере могут находиться залежи неизвестного металла ngton) из канадского Simon Fraser University провели повторный анализ радиолокационных исследований Венеры. Новые данные добавили загадок по поводу венерианской поверхности,которую невозможно р

Ветра на Венере дуют все быстрее эти пятна и полосы видны только благодаря опять же неизвестному поглотителю УФ-излучения. Атмосфера Венеры вращается, и мощные ураганы огибают планету всего за четыре дня. Последние изображения

На Венере замечены следы активных вулканов Шестилетнее наблюдение Европейского космического агентства за атмосферой Венеры позволяют выдвинуть любопытную гипотезу. За прошедшее время вокруг этой планеты значит

На Венере обнаружился пояс холода в атмосфере Европейский космический аппарат Venus Express обнаружил высоко в атмосфере Венеры холодный слой. Неожиданное открытие заставит ученых пересмотреть модель атмосферных яв

Транзит Венеры: 6 июня до 9 утра по Москве московскому времени Венера начнет движение на фоне диска Солнца. Это событие, называемое транзитом Венеры, происходит лишь раз в примерно в 100 лет. Венера находится на линии Земля-Солнце дово

Геологические особенности Венеры: анализ "по-русски" s Европейского космического агентства обнаружил необычные геологические особенности вблизи экватора Венеры. С помощью инфракрасной камеры VMC ученые нашли доказательства того, что по прочному т

Магнитные аномалии Венеры: бури без полей етах – магнитные бури, а также северное и южное сияния в приполярных областях. Но суть в том, что у Венеры нет собственного магнитного поля. Поэтому долгое время шли споры о том, возможны ли на

Почему "тормозит" Венера? наша "соседка" вращается вокруг своей оси немного медленнее, чем делала это 16 лет тому назад. День Венеры и без того очень нетороплив. В начале девяностых годов прошлого столетия орбитальный к

Жизнь на Венере: НАСА не верит СССР меняющий форму «диск», «черный лоскут» и «скорпион», которые появились и исчезли в объективе камеры Венеры-13, являются инопланетной формой жизни. В НАСА считают, что эти объекты – всего лишь к

Шанс для жизни: на Венере тоже есть озоновый слой Открытый в атмосфере Венеры озоновый слой мог бы защищать жизнь от воздействия космических излучений, если бы она

Японский спутник промахнулся мимо Венеры ахнулся. По плану, он должен был еще позавчера начать маневры, чтобы занять требуемую орбиту вокруг Венеры. Как сообщает JAXA, все необходимые команды были ему даны точно в срок, однако вчера Я

Сернистый газ не помог Венере справиться с глобальным потеплением гнув высоты 20 км, газ образовал мелкие капли концентрированной серной кислоты, такие как в облаках Венеры, которые затем распространились вокруг Земли. Капли создают своеобразный туман, которы

Буйная Венера: землетрясения продолжаются ойна. Любопытно, что в апреле этого года были опубликованы результаты обследования южного полушария Венеры до сих пор еще работающим зондом Европейского космического агентства Venus Express. Уч

Атмосфера Венеры оказалось тоньше, чем рассчитывали Атмосфера над полюсами Венеры оказалась тоньше, чем ожидалось. Выяснилось это довольно неожиданным образом, когда сп

Японцы изучат "адский" климат Венеры нашей планетой. Японский космический исследовательский зонд Venus Climate Orbiter выйдет на орбиту Венеры 7 декабря 2010 На этот вопрос должен ответить японский космический исследовательский з

Интерес к Венере просыпается: туда отправятся люди ля обсуждения деталей новых миссий на Венеру. "В последнее время наблюдается возрождение интереса к Венере, - рассказывает исследователь Джеффри Лэндис (Geoffrey A. Landis) из научно-исследоват

Японский зонд отправился к Венере рома Танегасима успешно стартовала ракета-носитель H-IIA F17. Спустя 27,5 минут после старта от ракеты-носителя отделился японская исследовательская станция AKATSUKI, предназначенная для исследования Венеры. Информации об успешном выведении на заданную орбиту экспериментального аппарата IKAROS, оснащённого фотонной пассивной двигательной установкой ("солнечным парусом"), не приводится.

Определена дата запуска японского аппарата к Венере Как сообщает пресс-служба японского космического агентства JAXA, запуск исследовательской станции AKATSUKI, которой предстоит исследовать Венеру, и экспериментального аппарата с солнечным парусом IKAROS намечен на 18 мая 2010 года. Аппараты будут выведены в космос ракетой-носителем H-IIA со стартовой площадки №17 космодрома Танег

Venus Express осуществил аэродинамическое зондирование атмосферы Венеры Как сообщает пресс-служба Европейского агентства космических исследований ESA, в апреле 2010 года зонд Venus Express, находящийся на орбите вокруг Венеры, осуществил очередной цикл аэродинамического зондирования атмосферы планеты. В рамках эксперимента, ранее выполнявшегося в 2008, 2009 гг. и в феврале текущего, 2010, года аппарат Venus E

Выявлены следы текущего вулканизма на Венере ченных зондом Magellan NASA в период 1990-1994 гг. и зондом Venus Express ESA, работающим на орбите Венеры с 2006 года, позволил сделать вывод о наличии на Венере вулканической активности в наш

NASA выбирает будущую космическую миссию на Венеру, астероид или Луну проект будет выбран в середине 2011 года. Проекты предлагают: исследование атмосферы и поверхности Венеры; доставку вещества астероида на Землю для анализа; доставку лунных пород с южного полю

Юпитер и Венера: загадка синхронизма жном полушарии планеты. Как сообщает Space.com, сам факт наличия динамических процессов в атмосфере Венеры для учёных проблемой не является – однако нынешнее событие отличается рядом нехарактер

NASA планирует отправить к Венере космическую экспедицию экспедиции к Юпитеру и его спутникам, намеченной на 2020 год, NASA собирается приступить к изучению Венеры, сообщает NewScientist. Межпланетная научная экспедиция к Венере обойдется, согласно п

Атмосфера Венеры преподносит новые загадки Инфракрасное свечение атмосферы Венеры обнаружено с помощью спектрометра VIRTIS (Visible and Infrared Thermal Imaging Spectro

В атмосфере Венеры обнаружен гидроксил оверхность планеты, создавая на ней условия, не пригодные для жизни микроорганизмов. Гижроксильные группы, поиск которых представляет собой непростую задачу, были обнаружены в верхних слоях атмосферы Венеры на высоте около 100 км над ее поверхностью с помощью спектрометра VIRTIS (Visible and Infrared Thermal Imaging Spectrometer), установленного на борту зонда Venus Express, сообщается в пр

Продолжаются поиски вулканов на Венере ел измерения сильно меняющегося уровня содержания вулканического газа – диоксида серы – в атмосфере Венеры. Теперь ученые пытаются установить, являются ли полученные данные доказательством акти

Полярная воронка на Венере эволюционирует во времени и на Венере и воронкой, образующейся в ванне при стоке воды – однако куда может «утекать» атмосфера Венеры, не вполне понятно. Полярная воронка на Венере по ряду признаков напоминает известный

Предложена новая гипотеза образования Венеры Британский ученый из университета Кардиффа пришел к выводу, что Венера могла образоваться в результате столкновения двух крупных протопланет. По мнению иссле

На Венере зарегистрированы грозы Как сообщает Associated Press, анализ собранной зондом Venus Express информации позволил подтвердить наличие молниевых разрядов в атмосфере Венеры. Первоначально первые признаки электрической активности в атмосфере планеты были зарегистрированы в 1978 году. Молнии были зарегистрированы магнитной антенной зонда Venus Express. Показа

Солнце иссушает Венеру: новый эффект частиц, испускаемые светилом - "уносит" с собой ионизованные молекулы. В первую очередь, атмосферу Венеры покидают водород. кислород и гелий. Показано также, что характер взаимодействия солнеч

Предложен метод исследования геологической истории Венеры родиться даже сложные формы жизни. Не исключено также, что живые организмы были занесены на Землю с Венеры, считает астрофизик Дэвид Гринспун (David Grinspoon). К сожалению, экспедиция на Венер

Атмосфера Венеры оказалась крайне изменчивой бщении, посвященном первым 500 дням, минувшим с момента выхода зонда Venus Express на орбиту вокруг Венеры, соседняя с Землей планета предстала перед учеными благодаря переданным зондом данным